Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NSƯT Thành Lộc thừa nhận 1 nữ NSND miền Bắc hơn mình điều này

Theo Tùng Ninh | 25-05-2026 - 16:36 PM | Lifestyle

"Tôi học hỏi từ bà Lê Khanh nhiều lắm", NSƯT Thành Lộc nói.

Vừa qua, tại buổi lễ ra mắt phim Một thời ta đã yêu, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về người đồng nghiệp thân thiết của mình là NSND Lê Khanh.

NSƯT Thành Lộc thừa nhận 1 nữ NSND miền Bắc hơn mình điều này- Ảnh 1.

Lê Khanh và Thành Lộc

Anh nói: "Tôi học hỏi từ bà Lê Khanh nhiều lắm vì bà ấy rất giỏi trong việc liên kết sự tinh tế giữa sân khấu và điện ảnh. Bản thân ai hơn tôi, tôi phải thừa nhận và học hỏi từ họ.

Trong quá trình diễn chung với NSND Lê Khanh, tôi luôn bảo Lê Khanh rằng: "Ê Khanh, bà thấy tôi diễn lố chỗ nào bà phải nhắc tôi". Giữa chúng tôi có sự kết hợp với nhau khá tốt".

Tiếp đó, nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ về đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa: "Nghĩa không bị ảnh hưởng bởi góc nhìn của các đạo diễn làm phim trong nước, mà nhìn theo góc độ của người làm phim ở Mỹ.

Vì thế, nếu tôi diễn bị quá lên là Nghĩa sẽ ngăn liền và nhắc nhở tôi ngay. Đó là cái hay, giúp tôi được tiếp cận với góc nhìn của những đạo diễn khác nhau, đặc biệt là các đạo diễn học bên nước ngoài về.

NSƯT Thành Lộc thừa nhận 1 nữ NSND miền Bắc hơn mình điều này- Ảnh 2.

Các đạo diễn trong nước thường chịu theo nếp của các diễn viên gạo cội Việt Nam vì cả nể cây đa cây đề, diễn sao cũng chấp nhận. Còn với các đạo diễn đi học nước ngoài về, họ đâu cần biết đây là ngôi sao nào, chỉ cần biết diễn phải hay đúng ý họ.

Đó là cái hay vì nhờ đó tôi có cơ hội chỉnh lại mình. Thực ra trong quá trình quay phim này, tôi chưa bị đạo diễn nhắc nhở nhiều, nhưng tôi phải tự phát hiện được mình diễn lố chỗ nào để sửa lại. Ví dụ, tôi thấy mình trừng mắt hơi quá thì phải tự chỉnh lại".

NSND Xuân Bắc nhìn chằm chằm, chỉ thẳng mặt nói một câu lại khiến vợ thích thú, đăng ngay status khoe

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam vượt cả Singapore và New York trên BXH du lịch quốc tế: Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng

Không phải Phú Quốc, đây mới là cái tên Việt Nam vượt cả Singapore và New York trên BXH du lịch quốc tế: Tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỷ đồng Nổi bật

Việt Nam có công trình 7 trong một lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử, sở hữu 4 mặt tiền, cách Hà Nội 45 phút di chuyển

Việt Nam có công trình 7 trong một lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử, sở hữu 4 mặt tiền, cách Hà Nội 45 phút di chuyển Nổi bật

Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc xuống phố đi bộ Hồ Gươm "đu trend" nàng thơ, xem clip 26 giây mới hiểu thế nào là "tuyệt tác trời ban"

Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc xuống phố đi bộ Hồ Gươm "đu trend" nàng thơ, xem clip 26 giây mới hiểu thế nào là "tuyệt tác trời ban"

15:45 , 25/05/2026
Tăng Thanh Hà sốt ruột vì quyết định khó ngờ của quý tử bên trong căn biệt thự triệu đô

Tăng Thanh Hà sốt ruột vì quyết định khó ngờ của quý tử bên trong căn biệt thự triệu đô

15:20 , 25/05/2026
Bó hoa cưới hình tổ chim của nhiếp ảnh gia có tiếng ở Hà Nội đang gây tranh cãi

Bó hoa cưới hình tổ chim của nhiếp ảnh gia có tiếng ở Hà Nội đang gây tranh cãi

15:18 , 25/05/2026
Lưu ý đặc biệt quan trọng dành cho người sử dụng điện thoại trong thời tiết nắng nóng

Lưu ý đặc biệt quan trọng dành cho người sử dụng điện thoại trong thời tiết nắng nóng

14:38 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên