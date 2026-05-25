Bó hoa cưới hình tổ chim của nhiếp ảnh gia có tiếng ở Hà Nội đang gây tranh cãi

Thời gian vừa qua, chuỗi hỷ sự của TikToker Mèo Trái Đất và nửa kia - nhiếp ảnh gia Lucas Trần nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Từ màn cầu hôn, lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi cho đến các buổi tiệc cưới riêng tư, từng khoảnh khắc của cặp đôi đều được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Bên cạnh những lời chúc phúc dành cho cô dâu chú rể, nhiều chi tiết trong đám cưới cũng trở thành chủ đề bàn luận. Đặc biệt, bó hoa cưới lúc Lucas Trần đến nhà gái xin dâu bất ngờ viral trên MXH vì thiết kế khác lạ. Bó hoa được thiết kế phần khung bên ngoài tạo hình như một tổ chim, bên trong là chùm cau, trầu têm cánh phượng và điểm xuyết một số loại hoa tạo sự mềm mại.

Mèo Trái Đất và Lucas Trần cùng bó hoa cưới đặc biệt (Ảnh chụp màn hình/ Mạnh Tiến Khôi)

Theo chia sẻ của chú rể Lucas Trần, phần bao quanh bó hoa tượng trưng cho tổ chim - hình ảnh đại diện cho tổ ấm và gia đình. Bên trong là trầu cau, gửi gắm mong muốn về sự sinh sôi, phát triển và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Nhiều nguyên liệu sử dụng để thực hiện bó hoa được lấy từ khu vườn của gia đình nên sản phẩm hoàn thiện cũng mang dáng dấp của quê hương, gợi cảm giác gần gũi và thân thuộc.

Ngoài ra, trầu cau vẫn được xem là hình ảnh biểu tượng trong văn hóa cưới hỏi Việt Nam, đại diện cho tình yêu son sắt, sự gắn bó bền chặt giữa vợ chồng và tinh thần hiếu nghĩa. Trong khi đó, tổ chim thường được xem là hình ảnh của mái ấm gia đình. Việc kết hợp hai biểu tượng này được cho là mang thông điệp về một cuộc hôn nhân bền vững và hạnh phúc.

Cận cảnh bó hoa cưới tổ chim (Ảnh chụp màn hình/ Mèo Trái Đất)

Sau khi viral, bó hoa cưới nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội, thậm chí bó hoa còn được đăng từ TikTok đăng lại sang Threads để thảo luận.

Một số người cho rằng thiết kế khá lạ mắt nhưng có phần khó hiểu, không hợp gu. “Cái gì cũng có tiêu chuẩn, nghệ thuật ý niệm cũng là một dạng truyền tải, nhưng ý nghĩa của bó hoa này nông, kỹ thuật thấp và visual xấu là thực tế á” - một người bình luận khá gay gắt.

Ngược lại, phần lớn bình luận đều bày tỏ sự ấn tượng, đánh giá cao sự sáng tạo và tính cá nhân trong từng chi tiết của bó hoa này: “Trời ơi, đám cưới 2 bạn này có gu dữ luôn, từng chi tiết nhỏ đều đẹp và ý nghĩa”, “Đám cưới có gu thực sự, có thể là thành mẫu cho nhiều người tham khảo”, “Ai chê thì không biết chứ mình thấy đẹp nha”, “Lần đầu tiên thấy một ý tưởng khác biệt nhưng rất đẹp và ý nghĩa”, “Bó hoa quá ý nghĩa, đúng là có nét riêng”,...

Quan điểm trái chiều về bó hoa của cặp đôi (Ảnh chụp màn hình)

Đồng thời cũng có rất nhiều người bày tỏ sự ấn tượng (Ảnh chụp màn hình)

Về phần cô dâu chú rể, cả hai chưa có chia sẻ thêm về tranh cãi này.

Trong các nghi lễ trước đó như dạm ngõ, lễ ăn hỏi, những buổi tiệc cưới riêng tư,... Mèo Trái Đất cũng liên tục xuất hiện cùng những bó hoa được thiết kế riêng thay vì lựa chọn các mẫu phổ biến trên thị trường.

Được biết, không chỉ bó hoa cưới, nhiều chi tiết khác trong chuỗi lễ cưới của Mèo Trái Đất và Lucas Trần cũng được cư dân mạng nhắc đến vì sự khác biệt. Từ các mẫu lễ vật như tráp nem chua - đặc sản miền quê Thanh Hóa của cô dâu, tráp matcha - món đồ uống yêu thích của cô dâu,... cho đến cách bài trí không gian đều mang màu sắc cá nhân rõ nét, góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho hôn lễ của cặp đôi.

Những bó hoa cưới cầm tay của Mèo Trái Đất đều rất đặc biệt

Tráp cưới mà Lucas Trần mang đi hỏi vợ

Mèo Trái Đất tên thật là Dương Thị Phương, sinh năm 1999, là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng. Cô từng được biết đến với vai trò streamer game trước khi chuyển hướng sang sáng tạo nội dung và livestream bán hàng. Hiện tại, cô là một trong những nhà sáng tạo nội dung sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Chồng của cô là Lucas Trần (Trần Việt Đức), nhiếp ảnh gia có tiếng tại Hà Nội và là nhà sáng lập một studio ảnh cưới. Anh cũng thường xuyên chia sẻ các nội dung liên quan đến du lịch, nhiếp ảnh và đời sống cá nhân.

Việc cặp đôi tổ chức đám cưới nhận được nhiều sự chú ý cũng bởi trước đó Mèo Trái Đất khá kín tiếng trong chuyện tình cảm với Lucas Trần. Đến tận khi đồng ý lời cầu hôn của Lucas vào dịp 8/3 vừa qua, cô nàng mới chính thức giới thiệu nửa kia với người theo dõi.