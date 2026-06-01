Mỹ nhân showbiz tái hôn với thiếu gia miền Tây: Sống trong nhà vườn rộng 12.000m², góc nào cũng chill hết nấc

Quỳnh Lương sinh năm 1995, là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt với vai trò người mẫu ảnh và diễn viên. Sở hữu ngoại hình nổi bật cùng gương mặt sắc sảo, cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn trên màn ảnh.

Đầu năm 2025, cô kết hôn với thiếu gia Nguyễn Tiến Phát (sinh năm 1997, quê Trà Vinh) sau gần 2 năm hẹn hò. Cặp đôi nên duyên khi tham gia chương trình "Người ấy là ai". Cả Quỳnh Lương và ông xã đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con riêng trước khi tìm thấy sự đồng điệu cùng nhau trong cuộc sống. Sau kết hôn, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên gia đình nhỏ. Hiện cô chủ yếu sinh sống tại căn nhà vườn nằm trong khu điền viên rộng 12.000m², nơi được bao quanh bởi cây xanh và không gian thiên nhiên yên bình.

Khu điền viên rộng 12.000m² của vợ chồng Quỳnh Lương

Ở thời điểm hiện tại, Quỳnh Lương đang tận cuộc sống "nghỉ hưu non". Cô dành phần lớn thời gian trong ngày để chăm sóc con gái, thư giãn trong ngôi nhà ngập cây xanh và dạo bước giữa khu vườn rộng lớn, tận hưởng nhịp sống chậm rãi, gần gũi với thiên nhiên.

Ngay từ lối vào, không gian điền viên rộng 12.000m² của vợ chồng Quỳnh Lương đã gây ấn tượng với hàng chuối xanh tốt trải dọc hai bên đường, tạo nên khung cảnh mộc mạc, đậm chất miền quê. Nhờ mật độ cây xanh dày đặc, khu điền viên không chỉ mang lại vẻ đẹp yên bình mà còn tạo cảm giác vô cùng thư thái, dễ chịu.

Bước vào bên trong, không gian điền viên của vợ chồng Quỳnh Lương tiếp tục mang đậm tinh thần sống xanh. Toàn bộ công trình được bao bọc bởi hệ thực vật dày đặc với nhiều tầng cây khác nhau, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng nhiệt đới thu nhỏ. Những tán lá lớn đan xen, phủ kín lối đi và các khoảng sân gỗ ngoài trời, mang đến bầu không khí mát mẻ, riêng tư và tách biệt khỏi sự ồn ào bên ngoài.

Không gian nội thất ưu tiên những gam màu trầm ấm cùng vật liệu tự nhiên, tạo nên cảm giác ấm cúng và tinh tế. Nhờ thiết kế mở, từ nhiều vị trí trong nhà đều có thể chiêm ngưỡng khu vườn xanh tốt bên ngoài. Thiết kế khu vực bồn tắm lộ thiên được đặt giữa thảm thực vật xanh mướt mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đầy thư thái.

