Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân Colombia đăng quang Miss Grand All Stars

| | Lifestyle

Tân Hoa hậu hoà bình quốc tế gây ấn tượng mạnh với nhan sắc nóng bỏng, thần thái cuốn hút và phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi.

Đêm chung kết Miss Grand International All Stars 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về đại diện Colombia - Vanessa Pulgarín. Cô trở thành hoa hậu đầu tiên đăng quang phiên bản All Stars, cuộc thi quy tụ các hoa hậu, á hậu và thí sinh nổi bật từ nhiều mùa giải trước.

Kết quả được đánh giá thuyết phục khi Vanessa dẫn đầu điểm số nhờ sự kết hợp giữa đánh giá của ban giám khảo (70%) và bình chọn từ khán giả (30%).

Ngay từ đầu cuộc thi, Vanessa Pulgarín đã được xem là ứng viên sáng giá cho vương miện. Cô gây chú ý với gương mặt sắc sảo, thần thái sang trọng cùng thân hình cân đối, khỏe khoắn và chiều cao 1,78 m.

Không chỉ sở hữu lợi thế hình thể, người đẹp Colombia còn ghi điểm nhờ khả năng trình diễn chuyên nghiệp và phong thái tự tin.

Trong suốt cuộc thi, cô duy trì phong độ ổn định và liên tục nằm trong nhóm thí sinh dẫn đầu, đặc biệt sau vòng bán kết.

Ở đêm chung kết, Vanessa tiếp tục thể hiện bản lĩnh qua các phần thi bikini, dạ hội và ứng xử, giữ vững vị trí đến phút cuối cùng.

Ở phần ứng xử, khi được hỏi về phẩm chất giúp cô trở thành “ngôi sao”, Vanessa nhấn mạnh niềm tin vào bản thân, sự kiên trì và kỷ luật để vượt qua thử thách và theo đuổi ước mơ.

Trước khi đến với Miss Grand International All Stars, Vanessa đã có hành trình thi sắc đẹp ấn tượng. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Señorita Colombia 2017, đại diện quốc gia tham dự Miss International 2017.

Năm 2025, người đẹp tiếp tục khẳng định tên tuổi khi đăng quang Miss Universe Colombia 2025 và lọt Top 12 Miss Universe 2025, qua đó tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn.

Vanessa Pulgarín sinh năm 1991, cao 1,78m, là người mẫu nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn tại Colombia với hơn một triệu người theo dõi trên Instagram. Cô tốt nghiệp ngành Truyền thông Xã hội và Báo chí tại Đại học Giáo hoàng Bolivariana.

Cô cho biết mong muốn sử dụng sức ảnh hưởng để thúc đẩy các hoạt động về giáo dục, thể thao và sức khỏe tinh thần.

Trên mạng xã hội với hơn 1,1 triệu người theo dõi, Vanessa thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, công việc và kết nối với người hâm mộ toàn cầu.

Miss Grand thông báo nóng bảng điểm Hương Giang trong Top 3 có sai sót

Theo Lê Chi/VTC News

VTC NEWS

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Miss Grand thông báo nóng bảng điểm Hương Giang trong Top 3 có sai sót

Miss Grand thông báo nóng bảng điểm Hương Giang trong Top 3 có sai sót Nổi bật

Sau 8 năm, Xuân Trường mới lại có cảm xúc này ngay trước thềm đám cưới với Ngô Mai Nhuệ Giang

Sau 8 năm, Xuân Trường mới lại có cảm xúc này ngay trước thềm đám cưới với Ngô Mai Nhuệ Giang Nổi bật

Hội chị em rỉ tai nhau món "sủi cảo tà đạo": Giòn ngọt thanh mát, ăn nhiều mà dáng vẫn đẹp, eo vẫn thon

Hội chị em rỉ tai nhau món "sủi cảo tà đạo": Giòn ngọt thanh mát, ăn nhiều mà dáng vẫn đẹp, eo vẫn thon

18:45 , 31/05/2026
4 vị trí "tụ tài" trong nhà phụ nữ thông minh luôn dọn sạch trước 8h tối để giữ năng lượng thịnh vượng, hậu vận không lo thiếu tiền

4 vị trí "tụ tài" trong nhà phụ nữ thông minh luôn dọn sạch trước 8h tối để giữ năng lượng thịnh vượng, hậu vận không lo thiếu tiền

18:29 , 31/05/2026
Chuyện lạ ở hòn đảo cách Hội An 20 phút: Cầm túi nilon liền bị người dân nhắc nhở, kiên trì suốt 17 năm để giữ nước trong vắt!

Chuyện lạ ở hòn đảo cách Hội An 20 phút: Cầm túi nilon liền bị người dân nhắc nhở, kiên trì suốt 17 năm để giữ nước trong vắt!

18:03 , 31/05/2026
Hòa Minzy đón sinh nhật cùng tháng, cùng năm bên chồng sắp cưới, 1 chi tiết phía sau gây sốt

Hòa Minzy đón sinh nhật cùng tháng, cùng năm bên chồng sắp cưới, 1 chi tiết phía sau gây sốt

17:48 , 31/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên