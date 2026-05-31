Hòa Minzy đón sinh nhật cùng tháng, cùng năm bên chồng sắp cưới, 1 chi tiết phía sau gây sốt

Ca sĩ Hòa Minzy đang thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật với dòng trạng thái ngọt ngào dành cho “vợ chồng mình”. Trong bài viết, nữ ca sĩ gửi lời chúc đến nửa kia: “Em chúc ông xã có thật nhiều sức khỏe, chúc gia đình mình mãi hạnh phúc bên nhau”, đồng thời khẳng định sẽ là “hậu phương vững chắc” cho chồng, cho thấy mối quan hệ đang ở giai đoạn rất gắn bó, viên mãn.

Động thái này nối tiếp chuỗi chia sẻ công khai hơn về cuộc sống riêng của Hòa Minzy trong những tháng gần đây. Trước đó, tối 6/3, nữ ca sĩ chính thức chia sẻ hình ảnh thân mật bên một chàng trai mặc quân phục và cho biết đây là mối quan hệ được hai bên gia đình đồng ý, chứng kiến, thậm chí nhà trai đã sang hỏi cưới đàng hoàng.

Theo các thông tin được Hòa Minzy và truyền thông đăng tải, người đồng hành cùng cô là đại úy Văn Cương. Cả hai sinh cùng tháng, cùng năm 1995 và ngày sinh chỉ cách nhau một ngày: anh sinh ngày 30/5, còn Hòa Minzy sinh ngày 31/5. Chính vì vậy, dịp cuối tháng 5 năm nay càng trở nên đặc biệt khi cặp đôi cùng đón sinh nhật trong không gian lãng mạn bên bờ biển.

Hòa Minzy cũng chia sẻ 1 bức ảnh đặc biệt và quá trình thực hiện bức ảnh này khiến nhiều người hâm mộ thích thú. Trong ảnh, Thăng Văn Cương bế Hòa Minzy trên đôi vai vứng chắc cùng chiếc bánh sinh nhật xinh xắn của 2 người. Bức ảnh đặc biệt của cặp đôi được nhiều người dự đoán sẽ tạo nên trend mới trên mạng xã hội.

Sáng 31/5, Văn Cương đăng video cùng Hòa Minzy với lời nhắn “Chúc mừng sinh nhật vợ chồng chúng mình”, còn nữ ca sĩ đáp lại bằng lời chúc dành cho “bố Cương”, cho thấy sự gắn kết không chỉ giữa hai người mà còn trong không khí gia đình. Một chi tiết nhận được nhiều sự quan tâm là bé Bo - con trai của Hòa Minzy - cũng xuất hiện trong câu chuyện tình cảm hiện tại của cô, khi truyền thông cho biết cậu bé rất quý mến Văn Cương và gọi anh là “bố Cương”.

Không chỉ gây chú ý bởi chuyện tình cảm, mối quan hệ của Hòa Minzy và Văn Cương còn được công chúng quan tâm vì màu sắc đời thường, gần gũi. Cả hai đều xuất thân từ gia đình làm nông, Hòa Minzy quê Bắc Ninh còn Văn Cương quê Bắc Giang cũ; nữ ca sĩ từng bày tỏ cảm giác đây là một “mối lương duyên kỳ diệu” khi hai người có nhiều điểm tương đồng trong xuất thân và hoàn cảnh sống.

Một chi tiết khác khiến khán giả chú ý là việc Hòa Minzy ngày càng cởi mở hơn khi nói về tương lai. Cô từng tiết lộ, gia đình Văn Cương đã sang hỏi cưới và cặp đôi dự định tổ chức lễ thành hôn vào cuối năm 2027. Dù chưa tổ chức đám cưới, truyền thông cho biết cả hai đã gọi nhau là “vợ”, “chồng”, cho thấy mối quan hệ đã bước sang giai đoạn rất nghiêm túc.

Sau những thăng trầm trong chuyện riêng tư, Hòa Minzy hiện được nhiều khán giả nhận xét đang bước vào giai đoạn ổn định cả về tình cảm lẫn sự nghiệp. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô không tìm kiếm sự giàu có, mà cần cảm giác bình yên, sự bao dung và tình yêu dành cho bé Bo - những điều cô tìm thấy ở người bạn đời hiện tại.

Hòa Minzy sinh năm 1995, từng là quán quân Học viện Ngôi sao 2014, sở hữu nhiều ca khúc nổi bật và trong năm 2024 giành giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng, đồng thời được vinh danh ở giải Cống hiến; cùng năm, MV “Bắc Bling” trở thành một bản hit lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Sự ngọt ngào trong cách xưng hô, lời chúc giản dị nhưng ấm áp, cùng những thông tin ngày càng rõ ràng về chồng sắp cưới khiến công chúng thêm tin rằng nữ ca sĩ đang thực sự tận hưởng giai đoạn hạnh phúc, trọn vẹn của cuộc sống.