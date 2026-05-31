Ái nữ sinh năm 1999 của một tập đoàn nổi tiếng lộ ảnh bí mật sinh con khi đang du học

Mới đây, ồn ào Trinity Liao (SN 1999) - ái nữ gia tộc tỷ đô nổi tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc) bí mật sinh con khi đi du học ở Úc hot trở lại. Đặc biệt là khi trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cô lúc mang bầu, khi sinh con.

Trinity Liao lần đầu xuất hiện cùng bố tỷ phú vào năm 2020

Trinity Liao là ái nữ nổi tiếng với cả gia thế, học vấn lẫn nhan sắc.

Theo truyền thông Trung Quốc, tin đồn bắt đầu lan rộng từ cuối tháng 3/2026. Lúc này trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời đồn Trinity Liao sinh con gái trong thời gian học tập và sinh sống tại Úc, vào khoảng năm 2024. Trước đó hầu như không có bất kỳ thông tin nào về việc cô có người yêu chứ chưa nói tới việc mang thai hay sinh con được công khai. Nhiều người thậm chí đã tràn vào trang cá nhân của cô nàng này để lại bình luận, có người còn gửi lời chúc phúc bởi Trinity Liao vốn là vị tiểu thư nổi tiếng về cả gia thế lẫn nhan sắc và học thức.

Cô có tới gần 180N follower trên Instagram.

Thời điểm này, Trinity Liao không có bất kỳ phản hồi nào về tin đồn nêu trên. Trên các nền tảng mạng xã hội, cô tiếp tục đăng tải loạt ảnh đời thường gồm những khoảnh khắc đi dạo, uống cà phê, gặp gỡ bạn bè và tận hưởng cuộc sống thường nhật.

Bên dưới bài đăng, cô gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm mình và chia sẻ: "Hy vọng mọi người có thể đối xử tử tế với nhau hơn. Chúng ta không biết người khác đang phải trải qua điều gì. Mong các cô gái có thể đoàn kết với nhau" .

Thời điểm tin đồn có bầu sinh con "nổ ra", tiểu thư này vẫn đều đặn cập nhật mạng xã hội.

Không ít bình luận cho rằng Trinity lựa chọn cách đối diện với ồn ào bằng sự bình tĩnh thay vì tranh cãi qua lại trên mạng xã hội.

Song, ồn ào không khép lại tại đây khi mới đây, một người đàn ông tự nhận là cha của em bé bất ngờ đăng bài viết trên mạng xã hội Xiaohongshu. Người này khẳng định bản thân không hề bỏ rơi Trinity như những tin đồn lan truyền trước đó.

Để chứng minh lời nói của mình, anh đăng tải hàng loạt hình ảnh riêng tư chưa từng xuất hiện trước công chúng. Trong đó có ảnh Trinity đang mang thai, ảnh hai người nắm tay trên bãi biển, ảnh tại bệnh viện trước và sau sinh, cũng như những khoảnh khắc được cho là của gia đình ba người khi em bé vừa chào đời.

Hình ảnh ái nữ gia tộc tỷ đô lúc sinh con.

Hình ảnh khi cô có bầu lần lượt được hé lộ. Song, người đàn ông tự xưng là người yêu, cha của con gái Tritity vội xóa ảnh, ẩn tài khoản ngay sau đó.

Người đàn ông cho biết con gái của họ sinh vào tháng 1/2024 và hiện đã hơn 2 tuổi. Anh cũng tiết lộ cả hai đã chia tay khoảng một năm trước nhưng từ chối nói sâu hơn về nguyên nhân.

Tuy nhiên, bài đăng nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi. Nhiều cư dân mạng cho rằng việc công khai những hình ảnh riêng tư của Trinity và em bé là không phù hợp. Đáng chú ý, trong khi hình ảnh của Trinity được đăng tải rõ ràng thì gương mặt của chính người đàn ông này lại được che kín.

Chỉ sau một thời gian ngắn, bài viết bị xóa khỏi nền tảng. Danh tính của người đàn ông cũng nhanh chóng bị cư dân mạng truy tìm. Một số nguồn tin cho rằng anh đang sinh sống và làm việc tại Gold Coast (Úc), song những thông tin này chưa từng được Trinity xác nhận. Tài khoản MXH này sau đó cũng biến mất.

Việc bài đăng xuất hiện rồi biến mất càng khiến những đồn đoán liên quan đến cuộc sống riêng tư của ái nữ nhà Breeze tiếp tục bùng nổ trên mạng xã hội.

Trinity tiếp tục giữ im lặng.

Gần đây nhất, cô được bắt gặp trở về nước, nhân dịp sinh nhật cha và Ngày của Mẹ. Cô xuất hiện vui vẻ bên người thân, cùng đi mua sắm, dạo phố.

Hình ảnh ái nữ xuất hiện cùng người cha tỷ phú trên phố.

Điều này càng khiến cho netizen không khỏi thắc mắc, muốn cô lên tiếng làm rõ sự việc.

Trước khi trở thành tâm điểm của những cuộc thảo luận gần đây, Trinity vốn đã là một gương mặt nổi tiếng trong giới rich kid ở Trung Quốc.

Trinity Liao là con gái duy nhất của vợ chồng nữ doanh nhân Aimee Sun và Henry Liao. Cô được mệnh danh là tiểu thư "ngậm thìa vàng" từ bé vì có gia đình mà cả nội lẫn ngoại đều là tỷ phú ở Đài Loan (Trung Quốc).

Ông ngoại của cô là Sun Tao - cựu Chủ tịch tập đoàn Viễn thông hàng đầu Đài Loan Pacific Electric Wire & Cable. Bà ngoại là He Nianci - Phó Chủ tịch của ngân hàng đầu tư Yuan Securities làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Cha cô hiện là Chủ tịch tập đoàn Breeze - đơn vị sở hữu hệ thống trung tâm thương mại nổi tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc). Mẹ cô - Aimee Sun, được xem là một trong những biểu tượng thời trang và doanh nhân có sức ảnh hưởng.

Dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng, Trinity không xuất hiện nhiều trước truyền thông trong những năm đầu đời. Mãi đến năm 2020, khi khoảng 20 tuổi, cô mới chính thức lộ diện tại một sự kiện của tập đoàn gia đình và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình được nhận xét là thừa hưởng gần như trọn vẹn nét đẹp từ mẹ.

Sau thời gian ngắn xuất hiện với vai trò đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp gia đình, Trinity lựa chọn sang Úc du học. Theo truyền thông Đài Loan, cô theo học ngành kinh doanh tại Bond University - một trường đại học tư thục nổi tiếng ở bang Queensland.

Trong các cuộc trò chuyện với người theo dõi, Trinity từng chia sẻ mong muốn theo đuổi những lĩnh vực liên quan đến sức khỏe, dinh dưỡng và đời sống tinh thần.

Hiện Trinity duy trì hoạt động trên Instagram và Xiaohongshu, thường xuyên chia sẻ những lát cắt đời thường, các chuyến du lịch, thời trang và cuộc sống tại Úc.