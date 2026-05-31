Nữ ca sĩ đi Mỹ về nước, nói sự thay đổi của TP.HCM

"Tôi phải khen rằng các bạn có sự làm việc chuyên nghiệp, đâu ra đó, nhiều sức hút", Mai Thiên Vân nói.

Vừa qua, tại kênh Meow Entertaiment, ca sĩ Mai Thiên Vân đã chia sẻ về cảm nhận của cô khi về lại TP.HCM sau nhiều năm đi Mỹ. Cô nói: "Trước khi qua Mỹ, tôi sinh ra và lớn lên, đi học ở Việt Nam suốt thời còn trẻ, nên tôi có nhiều thầy cô, bạn bè cùng trang lứa ở Việt Nam.

Sau khi rời quê miền Tây, tôi cũng lên Sài Gòn sống. Tôi đi hát và ở Sài Gòn trong vài năm, nên mọi cảnh vật, đường phố, con người Sài Gòn tôi đều quen thuộc, không có gì xa lạ với tôi hết.

Chỉ có điều, bây giờ về tôi thấy Sài Gòn thay đổi rất nhiều về cơ sở hạ tầng, đặc biệt về truyền thông. Các công ty truyền thông bây giờ rất nhiều, xây dựng nhiều gameshow, chương trình rất lớn. Tôi phải khen rằng các bạn có sự làm việc chuyên nghiệp, đâu ra đó, nhiều sức hút.

Tôi thấy một số gameshow ở Việt Nam mà sức hút lan sang cả bên Mỹ, mang được nhiều nghệ sĩ trong nước sang Mỹ trình diễn, được khán giả hải ngoại đón nhận nồng nhiệt. Đó là sự thay đổi lớn nhất về truyền thông hiện tại khi tôi về nước.

Nó khiến tôi được bận rộn hơn. Khi về nước, tôi bận rộn hơn nhiều so với ở Mỹ. Có rất nhiều việc để tôi làm, tiếp cận với khán gỉả. Có nhiều hoạt động không ngừng nghỉ, khiến tôi được làm việc, được trở nên năng động hơn.

Tôi không theo dõi hết một chương trình âm nhạc nào hiện nay, nhưng cũng có biết qua khoảng 50% chương trình vì tôi lướt mạng xã hội thấy nhiều.

Gần đây nhất, tôi biết chương trình Anh trai say Hi. Đợt vừa rồi chương trình Anh trai say Hi có qua Las Vegas biểu diễn và tôi cũng đi coi. Phải đi coi thì tôi mới biết có bao nhiêu anh trai trong chương trình, mà lại khiến bạn bè xung quanh tôi mê mẩn, thích thú đến thế.

Đầu tiên là tôi tò mò thôi nhưng coi rồi tôi mới thấy thích và tôi nghĩ đó là cả một thành công lớn. Trong các anh trai ở chương trình thì tôi ấn tượng HIEUTHUHAI, Pháp Kiều, Quang Hùng. Mỗi em tôi đều thấy có nét riêng. Tôi ngồi coi các em diễn xong mà bật khóc".

