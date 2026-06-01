Cảnh kỳ lạ ở Đà Nẵng: Sáng sớm ra biển tự vùi mình trong cát

Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, trên các bãi biển Đà Nẵng xuất hiện từng nhóm người hì hục đào những hố cát rồi tự… vùi kín cơ thể mình. Cảnh tượng kỳ lạ ấy lại là một phương pháp dưỡng sinh quen thuộc của nhiều người dân Đà Nẵng.

Từ tờ mờ sáng, tại công viên biển Hà Khê, nhiều người ra bãi biển để tự... vùi mình trong cát. Ảnh: Phương Ly

Bà Lê Thị Kề (80 tuổi) cho biết, bà ra biển từ 4h30 mỗi ngày. Bị thoái hóa cột sống nhiều năm, bà tìm đến phương pháp chôn cát và cảm nhận sức khỏe cải thiện rõ rệt. Ảnh: Phương Ly

Ông Phạm Thanh, 67 tuổi, từ hơn 4 năm nay đều đặn ra biển vùi mình: “Chôn cát khoảng 30 phút, tôi thấy người nhẹ hơn, đỡ đau khớp hẳn”, ông Sơn chia sẻ. Ảnh: Phương Ly

Anh Đỗ Xuân Hoài tự đắp cát lên người mỗi buổi sáng tại bãi biển Mỹ Khê. “Tôi bị bệnh gai cột sống và thoát vị đĩa đệm, sau thời gian nằm chôn cát tắm biển kết hợp với phương pháp Đông Y, thấy bệnh tình cải thiện rõ rệt, mỗi lần chôn cát xong thấy người nhẹ nhõm hẳn”. Ảnh: Phương Ly

Chôn mình dưới cát cùng ánh bình minh trên bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: Phương Ly

Sảng khoái với cát biển mỗi sớm mai. Ảnh: Phương Ly

Không chỉ là người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng áp dụng phương pháp này. “Mình thường ra biển từ lúc 4g30 để chạy bộ, thấy nhiều người lớn tuổi chôn mình dưới cát mình cũng làm theo và thấy thật thư giãn, thoải mái”, bạn Hoàng Quốc Khánh, 21 tuổi, hiện là sinh viên tại Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: Phương Ly

Chiếc bay nhỏ là vật dụng quen thuộc của nhiều người mỗi khi ra biển buổi sớm. Ảnh: Phương Ly

Chôn mình dưới cát tại các bãi biển Đà Nẵng ngày càng trở nên phổ biến. Đây cũng là khoảng thời gian để nhiều người sống chậm lại, tạm gác những lo toan, bộn bề của cuộc sống. Giữa nhịp sống hiện đại, những hố cát nhỏ trên bãi biển mỗi sớm mai không chỉ là cách chăm sóc sức khỏe, mà còn trở thành một nét sinh hoạt giản dị, gắn bó với biển của người dân Đà Nẵng. Ảnh: Phương Ly

Theo Phương Ly

Tiền phong

