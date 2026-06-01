Thông báo mới nhất từ KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng: Miễn phí cho đối tượng này

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Khu du lịch Đại Nam vừa thông báo chương trình ưu đãi dành cho trẻ em với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí và trải nghiệm mùa hè. Cụ thể, trong ngày 1/6, Đại Nam miễn phí vé biển và vé tham quan vườn thú cho tất cả trẻ em.

Chương trình áp dụng đối với trẻ có chiều cao từ 1m đến 1,4m; trẻ em dưới 1m được miễn phí theo chính sách hiện hành. Không chỉ diễn ra trong ngày Quốc tế Thiếu nhi, từ 1/6 đến 31/8, khu du lịch này còn triển khai chuỗi khuyến mãi hè dành cho học sinh và gia đình.

Theo thông tin từ Khu Đại Nam văn hóa du lịch thể thao, học sinh mang theo giấy khen bản gốc, có đóng mộc, sẽ được nhận vé trải nghiệm trượt tuyết và chọn 1 trong 2 dịch vụ miễn phí gồm tắm biển hoặc tham quan vườn thú. Đơn vị lưu ý không áp dụng với giấy khen photo, bản sao, bản in lại hoặc ảnh chụp.

Về điều kiện áp dụng, đối với học sinh tiểu học, chương trình chỉ áp dụng cho giấy khen danh hiệu “Học sinh Xuất sắc”, không áp dụng với giấy khen “Học sinh Tiêu biểu”. Với học sinh THCS và THPT, ưu đãi dành cho các trường hợp đạt danh hiệu “Học sinh Giỏi” hoặc “Học sinh Xuất sắc”.

Khu du lịch cho biết việc phân loại này bám theo quy định hiện hành của ngành giáo dục. Theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, cấp tiểu học không còn sử dụng các danh hiệu “Học sinh Giỏi” hay “Học sinh Khá” như trước đây, vì vậy phụ huynh cần lưu ý mang đúng loại giấy khen để được áp dụng ưu đãi.

Bên cạnh các chính sách miễn phí, Đại Nam cũng giới thiệu nhiều combo trải nghiệm mùa hè với nhiều mức giá. Trong bối cảnh nhu cầu vui chơi, nghỉ ngơi ngắn ngày của các gia đình tăng mạnh vào dịp hè, các gói ưu đãi theo nhóm dịch vụ và miễn phí cho trẻ em được xem là một trong những yếu tố giúp các khu du lịch gia tăng sức hút trong giai đoạn cao điểm.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) và bà Nguyễn Phương Hằng sáng lập. Dự án được khởi công từ năm 1999, trải qua gần một thập kỷ xây dựng với tổng mức đầu tư được công bố khoảng 6.000 tỷ đồng, chính thức mở cửa đón khách từ năm 2008.

Khu du lịch Đại Nam hiện có diện tích khoảng 450-700 ha, được thiết kế theo mô hình quần thể kết hợp biển nhân tạo, hồ, sông, núi, vườn thú, khu vui chơi giải trí và công trình tâm linh như Kim Điện (Đền thờ Đại Nam) và dãy núi Bảo Sơn, từng được giới thiệu là một trong những khu du lịch quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.