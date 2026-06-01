NSX Will Vũ hé lộ dự án mới sau thành công trăm tỷ của thương hiệu điện ảnh đình đám

Ngày 31/5, Nhà sản xuất (NSX) Will Vũ cùng ekip hơn 120 người đã có mặt tại buổi cúng khai máy cho dự án điện ảnh “Chị Chị Em Em 3” . Buổi lễ diễn ra tại Bắc Ninh - cũng là bối cảnh chính cho phần phim thứ 3 của vũ trụ điện ảnh Chị Chị Em Em được khán giả yêu thích nhiều năm qua.

" Cũng giống 2 phần trước, tôi hy vọng Chị Chị Em Em 3 sẽ mang đến cho khán giả góc nhìn mới mẻ về hình ảnh người phụ nữ. Mong rằng khán giả sẽ yêu thích khi được trải nghiệm một tác phẩm mới lạ và táo bạo” - nhà sản xuất Will Vũ cho biết.

Lấy bối cảnh chính ở Bắc Ninh thời xưa, NSX Will Vũ cho biết, sẽ có một biểu tượng văn hóa dân gian Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng. Cùng với mốc thời gian và hình ảnh bối cảnh tại Bắc Ninh được NSX hé lộ trước đó, nhiều khán giả từng dự đoán “Chị Chị Em Em 3” sẽ là một bộ phim mang màu sắc dân gian.

Và đúng như những gì mà fan của vũ trụ điện ảnh này dự đoán, “Chị Chị Em Em 3” có nhân vật chính là “Thị Mầu” , và những khía cạnh phụ nữ xưa cùng câu chuyện tình yêu hứa hẹn đầy bất ngờ sẽ được khai thác ở một góc nhìn rất khác.

Trong vở chèo "Quan Âm Thị Kính", Thị Mầu là một nhân vật kinh điển được khán giả nhớ đến bởi sự lẳng lơ, táo bạo so với phụ nữ thời bấy giờ. Là con gái phú ông, Thị Mầu với tính cách và sự khao khát yêu đương của cô phá vỡ những chuẩn mực lễ giáo phong kiến thời xưa, và trích đoạn Thị Mầu lên chùa đã được dựng lại dưới rất nhiều hình thức khác nhau. Ở bản điện ảnh sắp tới, NSX Will Vũ chưa tiết lộ nhiều nhưng chỉ với câu lục bát " Chưa kịp đội khăn vu quy - Thị Mầu đã lại lật tung đình làng " dường như đã hint cho khán giả về một câu chuyện đầy kịch tính, nhưng vẫn sẽ giữ được màu sắc trong nét tính cách của Thị Mầu.

Cũng trong buổi cúng khai máy, diễn viên chính đầu tiên của phim đã được công bố, đó chính là Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên. Tuy nhiên, nhà sản xuất chưa hé lộ nàng hậu sẽ đảm nhận vai nào trong 3 nhân vật là Thị Mầu, Thị Nương và Thị Liễu mà poster trước đó được tung ra.

Ở phần này, NSX Will Vũ cho biết còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám. Bên cạnh Kỳ Duyên, những cái tên khác sẽ lần lượt được “lật mở” trong thời gian tới, hứa hẹn khiến khán giả bất ngờ. “ Để tìm được dàn diễn viên này, tôi và đạo diễn, ekip đã tuyển chọn suốt nhiều tháng trời ròng rã. Mong rằng với những tâm huyết của mình, đoàn phim sẽ để lại được dấu ấn đối với khán giả yêu điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là khán giả yêu thích vũ trụ điện ảnh Chị Chị Em Em ” - Will Vũ nói.

NSX Will Vũ và Hoa hậu Kỳ Duyên

Được biết, sau buổi cúng khai máy, đoàn phim sẽ thực hiện những cảnh quay đầu tiên ở đây. Việc đưa một ekip hơn 120 con người đến địa điểm này là một điều không hề dễ dàng cho nhà sản xuất. Nhưng với kinh nghiệm và năng lực làm phim trong nhiều năm qua, Will Vũ không gặp quá nhiều trở ngại.

“ Các anh em trong ekip, từ khâu nhỏ nhất đến khâu lớn nhất đều đang rất hào hứng và đầy năng lượng cho dự án lần này. Nếu ai hỏi khó khăn của tôi là gì, có lẽ là việc sau 2 phần đầu tiên, tôi phải tìm hướng đi để 'khoác áo mới' cho những hình ảnh, sự kiện đã quen thuộc với khán giả. Đồng thời, tôi cũng phải cân bằng các yếu tố về văn hóa lịch sử, truyền thống,... Thị Mầu là bộ phim vinh dự được đại diện cho tỉnh Bắc Ninh, và được các lãnh đạo của tỉnh đồng hành hỗ trợ nên tôi càng phải chỉn chu hơn. ” - anh chia sẻ.

“ Chị Chị Em Em” của NSX Will Vũ là chuỗi tác phẩm khai thác đề tài nữ quyền và những khát khao, tham vọng, được thể hiện qua các mối quan hệ phức tạp của phụ nữ. Ngay từ thời điểm ra mắt phần đầu tiên, bộ phim của NSX Will Vũ đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn lẫn khán giả bởi cách khai thác câu chuyện đầy mới lạ.

Mở đầu cho thương hiệu Chị Chị Em Em , Will Vũ đã phối hợp cùng đạo diễn Kathy Uyên bóc trần những bí mật đen tối, sự phản bội và đấu đá tình ái của một gia đình thượng lưu với bộ đôi diễn viên chính là Thanh Hằng và Chi Pu. Trong khi đó, phần 2 do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đảm nhận lại đưa khán giả đến bối cảnh Sài Gòn xưa, kể câu chuyện của 2 mỹ nhân Sài thành là Ba Trà (Minh Hằng đóng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh thủ vai). Chị Chị Em Em 2 ghi nhận doanh thu ấn tượng khi thu về 117 tỷ đồng.

Sự thành công rực rỡ từ 2 phần phim trước đã tạo nên tiền đề cho phần 3 vũ trụ điện ảnh Chị Chị Em Em. NSX Will Vũ cho biết, “Chị Chị Em Em” 1 và 2 được khán giả đón nhận đã tạo nên một động lực rất lớn, thôi thúc anh chuẩn bị cho dự án lần này suốt 2 năm qua.

“Chị Chị Em Em 3” sẽ được Lotte Entertainment Hàn Quốc giới thiệu tới thị trường quốc tế tại Liên hoan phim Cannes 2026… Tại Việt Nam, phim dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào mùa thu đông năm nay.