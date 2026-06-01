Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trồng 1 trong 4 loại cây này quanh nhà, chuột thấy mùi là tránh xa

| | Lifestyle

Chuột có thể gây ra nhiều thiệt hại cho khu vườn khi cắn phá cây trồng, làm hư hỏng các công trình và thậm chí lây lan mầm bệnh.

Các chuyên gia làm vườn cho biết có một số loại hoa và cây cảnh mà chuột đặc biệt ghét mùi. Trồng chúng quanh nhà hoặc trong vườn có thể giúp hạn chế sự xuất hiện của loài gặm nhấm này một cách tự nhiên.

Theo Pure Pests, đây là những loại cây có khả năng xua đuổi chuột hiệu quả nhất.

Hoa oải hương (lavender)

Nhiều người yêu thích hoa oải hương nhờ hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Tuy nhiên, với chuột, đây lại là một "cơn ác mộng" về khứu giác.

Nguyên nhân là loài cây này chứa hàm lượng tinh dầu cao, tạo ra mùi hương mà chuột rất khó chịu và thường tránh xa.

Ngoài tác dụng đuổi chuột, oải hương còn thu hút ong và bướm đến khu vườn, góp phần hỗ trợ quá trình thụ phấn cho cây trồng.

Bạc hà (mint)

Con người rất yêu thích bạc hà và thường sử dụng trong thực phẩm, đồ uống hoặc các sản phẩm làm thơm hơi thở. Nhưng với chuột, mùi hương the mát đặc trưng của bạc hà lại cực kỳ khó chịu.

Bạc hà chứa menthol cùng nhiều hợp chất tạo mùi mạnh khiến chuột không muốn lại gần. Mùi hương lan tỏa khá rộng cũng giúp tạo ra một "hàng rào mùi hương" tự nhiên, góp phần ngăn chuột xâm nhập.

Hoa cúc vạn thọ (marigold)

Hoa cúc vạn thọ nổi bật với màu vàng rực rỡ và mùi hương đặc trưng khá nồng.

Trong khi nhiều người thấy mùi hương này dễ chịu thì chuột lại không thích. Các chuyên gia cho rằng mùi xạ hương mạnh của hoa cúc vạn thọ có thể khiến chúng tránh xa.

Không chỉ vậy, màu sắc tươi sáng của loài hoa này cũng được cho là khiến chuột cảm thấy không thoải mái, bởi chúng thường thích những khu vực tối và ít ánh sáng hơn.

Cây long não (camphor)

Dù vẻ ngoài khá bình thường, nhưng mùi hương của cây long não lại là "khắc tinh" của chuột.

Mùi hương sắc và hơi hăng của cây thường được so sánh với các loại dầu xoa có chứa bạc hà. Nghiên cứu cho thấy chuột đặc biệt ghét mùi này và có xu hướng tránh xa khu vực có cây long não.

Một số nghiên cứu còn ghi nhận các hợp chất trong cây có thể gây ra những phản ứng khó chịu ở chuột như kích động hoặc suy giảm thị lực tạm thời.

Theo Trà My

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi mệt đến mức phải "lết" cát, bãi biển cách Nha Trang 49km này lại khiến khách Tây thảng thốt: "Đẹp nhất Việt Nam!"

Đi mệt đến mức phải "lết" cát, bãi biển cách Nha Trang 49km này lại khiến khách Tây thảng thốt: "Đẹp nhất Việt Nam!" Nổi bật

Không phải Hà Nội hay Huế, đây mới là đại diện duy nhất Việt Nam lọt top 15 điểm đến ẩm thực thế giới

Không phải Hà Nội hay Huế, đây mới là đại diện duy nhất Việt Nam lọt top 15 điểm đến ẩm thực thế giới Nổi bật

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

Quốc gia nào đắt đỏ nhất thế giới?

09:13 , 01/06/2026
Khách Tây đến Việt Nam chi 300.000 đồng cho 2 con chim câu vỉa hè, khen ngon như bữa tiệc thịnh soạn

Khách Tây đến Việt Nam chi 300.000 đồng cho 2 con chim câu vỉa hè, khen ngon như bữa tiệc thịnh soạn

08:20 , 01/06/2026
Lộ diện mỹ nhân vào vai Thị Mầu: 2 lần đăng quang Hoa hậu, nhan sắc giống nguyên tác đến 90%

Lộ diện mỹ nhân vào vai Thị Mầu: 2 lần đăng quang Hoa hậu, nhan sắc giống nguyên tác đến 90%

08:15 , 01/06/2026
5 thực phẩm ăn đến đâu "bơm" vitamin E đến đó: Dưỡng da, củng cố miễn dịch, làm chậm lão hóa cực đỉnh

5 thực phẩm ăn đến đâu "bơm" vitamin E đến đó: Dưỡng da, củng cố miễn dịch, làm chậm lão hóa cực đỉnh

08:10 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên