Khách Tây đến Việt Nam chi 300.000 đồng cho 2 con chim câu vỉa hè, khen ngon như bữa tiệc thịnh soạn

Chẳng phải cao lương mỹ vị, chỉ một món ăn vỉa hè quen thuộc của người Hà Nội đã đủ làm cho các du khách nước ngoài mê mệt quên lối về.

Hà Nội từ lâu đã là điểm đến thu hút du khách quốc tế nhờ nền ẩm thực đường phố phong phú. Bên cạnh những món ăn phổ biến như phở, bánh mì hay bún chả, các món ăn mang tính bản địa cao hơn như chim câu quay đang dần trở thành đối tượng khám phá của nhiều khách du lịch nước ngoài muốn tìm kiếm trải nghiệm mới.

Trong một video chia sẻ hành trình gần đây, Max Hersburg, một YouTuber người Đức cùng nhóm bạn của mình đã lựa chọn món chim câu quay tại khu vực phố cổ Hà Nội làm điểm dừng chân. Đây là món ăn tương đối quen thuộc với người dân miền Bắc nhưng thường lịch lãm hoặc gây e ngại cho du khách phương Tây do cách chế biến và bày biện nguyên con.

Tại quán, nhóm du khách gọi một suất gồm 2 con với mức giá 150.000 đồng/con. Do sự khác biệt về văn hóa ẩm thực, chỉ có Max Hersburg và một người bạn quyết định nếm thử, trong khi những thành viên còn lại trong nhóm lựa chọn từ chối vì chưa quen với hình thức của món ăn.

Khi món ăn được phục vụ, chim câu được chặt làm đôi, đi kèm với rau thơm và nước chấm chấm đặc trưng. MaxHersburg bày tỏ sự bất ngờ trước hình thức bắt mắt của đĩa thức ăn.

Sau khi thưởng thức, nam YouTuber đưa ra những phản hồi tích cực. Anh đánh giá cao sự kết hợp cấu trúc của món ăn với lớp da quay vàng giòn, phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm và thấm gia vị. Đối với phần đầu chim, bộ phận vốn thường bị thực khách nước ngoài bỏ qua nhưng Max Hersburg nhận xét rằng nhờ kỹ thuật chế biến khéo léo, phần xương đã được làm giòn đến mức có thể nhai toàn bộ. Anh ví bữa ăn bình dân này có chất lượng tương đương một bữa tiệc thịnh soạn dù chỉ với mức giá bình dân.

Đối với người dân Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung, chim câu quay không chỉ đơn thuần là một món ăn no. Nó tồn tại song song dưới nhiều vai trò vừa là thức quà vặt, món ăn giao lưu trên bàn nhậu, vừa là thực phẩm bổ dưỡng được ưu tiên trong các dịp sum họp gia đình hoặc bồi bổ sức khỏe.

Bên dưới phần bình luận nhiều người tỏ ra bất ngờ, cho rằng khi đã lựa chọn trải nghiệm món chim câu chứng tỏ đã rất am hiểu về ẩm thực Hà Nội: "Món này ăn đúng quán ở phố cổ thì phần thịt rất ngọt và thơm mùi húng lìu. Khách Tây chịu thử món này là bắt đầu hiểu sâu về ẩm thực Hà Nội rồi." "Ẩm thực vỉa hè Hà Nội đa dạng phong phú, ngoài các món nước như phở, bún thì các món đồ khô, đồ quay như thế này cũng rất đáng để giới thiệu ra quốc tế."

Theo Ngọc Ánh

Phụ nữ mới

