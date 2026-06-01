Mỹ nhân U30 vẫn cố gồng đóng nữ sinh 18: Visual mệt mỏi đã đành, nếp nhăn còn nhiều hơn số tuổi

Vừa ra mắt đầu mùa hè năm nay, bộ phim ngôn tình chữa lành Diệu Nhãn của Mango TV đã nhanh chóng thu hút nhiều sự thảo luận. Khán giả vốn kỳ vọng đây sẽ là một bộ phim hot để cày trong mùa hè, nhưng hiện tại tác phẩm lại bất ngờ phải nhận về nhiều phản hồi tiêu cực và sự quay lưng từ người xem. Trái ngược hoàn toàn với sức nóng ngày một tăng, danh tiếng của bộ phim lại lao dốc không phanh khi chỉ sau vài ngày lên sóng, hàng loạt khán giả đã đồng loạt tuyên bố bỏ phim giữa chừng. Trong tâm điểm của những lời chỉ trích, nữ chính Quan Hiểu Đồng chính là cái tên bị réo gọi nhiều nhất khi màn thể hiện của cô bị coi là "hố đen" kéo tụt toàn bộ chất lượng tác phẩm.

Sự thất bại này khiến không ít người tiếc nuối bởi chỉ mới năm ngoái, mỹ nhân sinh năm 1997 còn nhận cơn mưa lời khen nhờ nét diễn tự nhiên, tiết chế khi hóa thân vào vai cô gái nhà bên ngoan ngoãn trong Tiểu Hạng Nhân Gia. Những tưởng việc thoát khỏi cái mác "con gái quốc dân" sẽ mở ra một chương mới cho sự nghiệp, thì ngay khi quay lại với dòng phim thanh xuân đô thị, những hạn chế chí mạng của cô lại lập tức lộ nguyên hình. Ở tuổi chạm ngưỡng 30, việc cố gồng mình để hóa thân thành một nữ sinh lớp 12 đã tạo nên một khoảng cách tuổi tác quá lớn, không thể khỏa lấp bằng lớp phấn son.

Khi ống kính máy quay zoom cận cảnh, Quan Hiểu Đồng hoàn toàn đánh mất vẻ non nớt, trong trẻo và tràn đầy sức sống thanh xuân cần có. Thay vào đó, gương mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi, thiếu hẳn cảm giác rung động của tuổi đôi mươi. Thậm chí, nhiều khán giả tinh ý còn nhận xét rằng trong những phân cảnh biểu cảm mạnh, quầng thâm và các nếp nhăn quanh mắt của nữ diễn viên hiện lên vô cùng rõ rệt, khiến ngoại hình của cô trông già dặn hơn hẳn số tuổi của nhân vật.

Không chỉ dừng lại ở cú sốc về mặt thị giác, diễn xuất và đài từ của "cách cách Bắc Kinh" mới là giọt nước tràn ly khiến người xem ngán ngẩm. Lấy bối cảnh tại một thị trấn ven biển miền Nam với những con người mang chất giọng nhẹ nhàng, mềm mại, bộ phim hoàn toàn bị lạc quẻ khi nữ chính giữ nguyên tông giọng Bắc Kinh đậm đặc, cứng nhắc và dồn dập. Sự thiếu tinh tế trong cách xử lý đài từ khiến mọi cung bậc cảm xúc từ bỡ ngỡ, tranh cãi cho đến nội tâm dịu dàng đều bị quy về một tông giọng đều đều, làm vỡ vụn bầu không khí chữa lành thơ mộng mà ê-kíp cất công xây dựng.

Sự chênh lệch này còn thể hiện rõ qua cách cô bóp méo hình tượng nhân vật Tình Dã trong nguyên tác. Từ một tiểu thư sa cơ kiêu hãnh nhưng kiên cường, Quan Hiểu Đồng lại biến nhân vật thành một cô nàng đỏng đảnh, làm màu khi liên tục giữ ánh mắt khinh khỉnh, chê bai cuộc sống bình dị nơi thị trấn nghèo. Nét diễn đơ cứng, biểu cảm đơn điệu một màu của cô cũng trực tiếp bóp chết "phản ứng hóa học" với nam chính Lý Quân Nhuệ, biến một câu chuyện tình yêu chữa lành hai chiều thành màn độc diễn gượng gạo.

Cộng hưởng với sự yếu kém của nữ chính, kịch bản của Diệu Nhãn cũng lộ rõ nhiều lỗ hổng với mô-típ tiểu thư sa cơ lỗi thời, tiết tấu dài dòng và tình tiết nam nữ chính vừa quen đã sống chung đầy khiên cưỡng. Rõ ràng, việc quá an toàn trong một kiểu vai diễn và lười thay đổi đài từ đã khiến Quan Hiểu Đồng phải trả giá đắt. Từ một dự án sở hữu thiên thời địa lợi để bùng nổ, Diệu Nhãn giờ đây đang đứng trước nguy cơ trở thành một "bom xịt" đáng tiếc của mùa hè này chỉ vì sự cố chấp cưa sừng làm nghé của nữ chính.

Diệu Nhãn xoay quanh Tình Dã (Quan Hiểu Đồng), một tiểu thư thành thị giàu có nhưng phải chuyển về quê nhà Trát Trát Đình sống sau biến cố gia đình vào năm cuối cấp ba. Tại vùng đất mới, cô gặp gỡ Hình Vũ (Lý Quân Nhuệ) cùng nhóm bạn mới. Nhóm bạn trẻ đã cùng nhau sẻ chia, đồng hành để vượt qua những áp lực học tập và khó khăn trong cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tình Dã và Hình Vũ có cơ hội tái ngộ tại nơi họ từng gắn bó. Lúc này, cả hai quyết định đối diện với tình cảm thầm kín năm xưa, dũng cảm bày tỏ và cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu trọn vẹn.