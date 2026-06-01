Nước đi khác lạ của Hải Tú

Sau 3 ngày kể từ khi Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành MV Come My Way, mạng xã hội vẫn liên tục xuất hiện các chủ đề xoay quanh màn comeback của nam ca sĩ. Từ thành tích, tạo hình cho đến những chi tiết trong sản phẩm âm nhạc mới đều trở thành đề tài được cư dân mạng bàn tán sôi nổi. Thế nhưng giữa lúc độ thảo luận đang tăng cao, một cái tên lại bất ngờ được réo gọi không kém: Hải Tú.

Nguyên nhân xuất phát từ việc “nàng thơ” này không có bất kỳ động thái nào liên quan đến Come My Way trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân. Không bài đăng, không story, cũng không chia sẻ đường link MV như nhiều lần trước đây. Hải Tú dường như… biến mất.

Hải Tú giữ im lặng khi Sơn Tùng M-TP ra mắt sản phẩm mới sau 2 năm vắng bóng.

Sự im lặng này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Hải Tú không phải người xa lạ với dự án lần này. Trong phần credit của Come My Way, cô xuất hiện với vai trò Project & Artist Manager (quản lý dự án và hỗ trợ nghệ sĩ trong quá trình thực hiện sản phẩm) dưới tên Emma Lê. Chưa dừng lại ở đó, cô còn là nàng thơ duy nhất của M-TP Entertainment.

Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng cho rằng việc Hải Tú không có bất kỳ động thái công khai nào để quảng bá cho sản phẩm mới của Sơn Tùng là điều khá khác thường.

"Lẽ ra cũng phải share bài ủng hộ như mọi lần chứ nhỉ? ", một tài khoản bình luận dưới các bài đăng liên quan đến MV mới.

Thực tế, trong những lần Sơn Tùng ra mắt sản phẩm trước đây, Hải Tú thường có động thái ủng hộ khá rõ ràng trên mạng xã hội.

Ở hai dự án Chúng Ta Của Hiện Tại (2020) và Chúng Ta Của Tương Lai (2024) - đều là những MV có sự xuất hiện của Hải Tú trong vai nữ chính, cô đều chia sẻ sản phẩm lên trang cá nhân sau khi phát hành.

Vào năm 2024, Hải Tú chia sẻ nhiệt tình từ MV cho tới hậu trường.

Ngay cả với Đừng Làm Trái Tim Anh Đau ra mắt năm 2024, dù không tham gia diễn xuất trong MV, Hải Tú vẫn đăng story kèm đường link YouTube để ủng hộ sản phẩm mới của Sơn Tùng. Thời điểm đó, cô thậm chí đã có khoảng gần 2 tháng gần như không cập nhật mạng xã hội nhưng vẫn xuất hiện để quảng bá cho dự án của công ty.

Ngay cả khi không phải sản phẩm do cô đóng chính thì Hải Tú vẫn nhanh chóng share link liền tay để ủng hộ thế này.

Bởi vậy, việc không còn duy trì thói quen này ở lần trở lại với Come My Way khiến nhiều người không khỏi tò mò. Không rõ điều gì đã xảy ra với Hải Tú, hay cô đang có dự án nào khác?

Come My Way đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP sau khoảng hai năm kể từ lần phát hành sản phẩm cá nhân gần nhất, đồng thời mở màn cho chuỗi hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ trong năm 2026.

Hải Tú gia nhập M-TP Entertainment vào tháng 10/2020 với vai trò diễn viên độc quyền. Cô cũng là nghệ sĩ nữ hiếm hoi được Sơn Tùng trực tiếp giới thiệu tới công chúng kể từ khi công ty thành lập.

Trong suốt 6 năm hoạt động dưới trướng công ty, số lần Hải Tú xuất hiện trước truyền thông không nhiều. Hải Tú chỉ tham gia hai MV của Sơn Tùng là Chúng Ta Của Hiện Tại và Chúng Ta Của Tương Lai, đồng thời gần như không có các dự án phim ảnh, gameshow hay hoạt động nghệ thuật độc lập.

Những năm gần đây, Hải Tú cũng dần xuất hiện nhiều hơn ở vai trò phía sau hậu trường. Tại một số dự án của M-TP Entertainment, cô được ghi nhận tham gia vào công việc quản lý nghệ sĩ và vận hành dự án.

Bên cạnh đó, hoạt động mạng xã hội của Hải Tú cũng ngày càng thưa thớt. Bài đăng gần nhất trên Facebook và Instagram của cô được cập nhật từ ngày 11/3/2026. Trong khi đó, TikTok còn im ắng hơn khi video gần nhất được đăng tải đã từ tháng 11/2025 nhân dịp sinh nhật.