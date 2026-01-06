Từ 1/6, bắt buộc khai báo thông tin đối với khách nhập cảnh Phú Quốc

Cụ thể, từ ngày 1/6/2026, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức bắt buộc tất cả hành khách nhập cảnh qua sân bay này phải khai báo thông tin trực tuyến (Hệ thống PAI) trước khi đến Việt Nam.

Thay vì cảnh chen chúc điền tờ khai giấy tại quầy như trước đây, hệ thống PAI cho phép hành khách chủ động khai báo trên điện thoại trong vòng 3 ngày trước khi nhập cảnh. Sau khi hoàn tất, hành khách sẽ nhận được một mã QR để quét đối soát, giúp qua cửa hải quan "nhanh như chớp" và tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi.

Đằng sau quy định bắt buộc này không phải là sự rườm rà về thủ tục, mà là một bước lột xác toàn diện để biến Phú Quốc thành mô hình "sân bay thông minh".

Đại tá Bùi Thế Dương, Trưởng Công an cửa khẩu Phú Quốc cho biết, hệ thống PAI giúp cơ quan chức năng tiếp nhận và phân tích dữ liệu từ sớm, tạo nền tảng cho các giải pháp nhập cảnh tự động. Đây là bước chạy đà hoàn hảo để xây dựng hình ảnh một Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, sẵn sàng các điều kiện phục vụ APEC 2027 và đón đầu việc đưa nhà ga T2 vào hoạt động.

Đừng lo lắng hệ thống mới sẽ gây khó dễ, bởi sự hiệu quả của PAI đã được minh chứng thực tế. Cuối tháng 4/2026 vừa qua, Tân Sơn Nhất đã áp dụng thí điểm quy định này. Chỉ trong 15 ngày, hệ thống đã ghi nhận 161.596 lượt khách khai báo với 119.854 trường hợp thành công, giảm thiểu rõ rệt tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu.

(Song song với đó, đối với hành khách nội địa, việc cập nhật ứng dụng VNeID mức độ 2 và dữ liệu sinh trắc học cũng đang được đẩy mạnh để giảm tối đa việc sử dụng giấy tờ truyền thống).

Để chuyến đi suôn sẻ, hành khách cần chuẩn bị trước Hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng), thông tin chuyến bay, địa chỉ khách sạn và Email cá nhân, sau đó thực hiện 5 bước sau:

Bước 1: Truy cập hệ thống chính thức tại ⁠[https://prearrival.immigration.gov.vn](https://prearrival.immigration.gov.vn)⁠ hoặc quét mã QR tại các quầy thủ tục.

Bước 2: Chọn ngôn ngữ và nhấn "Create & Submit Pre-arrival Information".

Bước 3: Điền thông tin hành khách và thông tin Visa.

LƯU Ý ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG: Tại mục "Visa Type / Purpose", quý khách bắt buộc phải chọn "Phu Quoc visa exemption" (Miễn thị thực Phú Quốc).

Bước 4: Hoàn tất thông tin chuyến đi (chuyến bay, nơi lưu trú tại Việt Nam), kiểm tra lại dữ liệu và nhấn "Submit".

Bước 5: Hệ thống sẽ cấp một mã QR thành công. Quý khách BẮT BUỘC phải chụp màn hình điện thoại lưu lại mã QR này để xuất trình cho cán bộ hải quan khi đáp xuống Phú Quốc.