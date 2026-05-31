Cố tình “hack” ứng dụng hẹn hò để tìm lại cô gái Việt bỏ lỡ, chú rể Na Uy vượt 9.000km sang Việt Nam đón dâu

Từ một quyết định nộp hồ sơ xin học bổng thạc sĩ sang một quốc gia bản thân từng không biết nằm ở đâu trên bản đồ, cô gái Hà Nội không thể ngờ rằng chuyến đi định mệnh ấy đã mở ra một chuyện tình đẹp như phim. Không chỉ gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp tại xứ sở Bắc Âu, cô còn khiến mạng xã hội trầm trồ bởi một đám cưới ngập tràn hạnh phúc với chàng lập trình viên Na Uy gốc Việt, người đã dùng tính năng nâng cao để "giải cứu" lượt kết nối bị bỏ lỡ của cả hai.

Màn "hack" ứng dụng hẹn hò đi vào lòng người sau một lần lỡ hẹn

Năm 2021, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương, Hải Hậu (28 tuổi, quê ở Sơn Tây, Hà Nội) xuất sắc giành được học bổng thạc sĩ tại Trường Kinh doanh BI Na Uy. Đến tháng 7/2023, sau khi hoàn thành luận văn thạc sĩ, cô thử sử dụng một ứng dụng hẹn hò có quy luật khá nghiêm ngặt: Chỉ phụ nữ mới được nhắn tin trước và nếu đối phương không phản hồi trong vòng 24 giờ, lượt kết nối sẽ hoàn toàn bị hủy.

Ấn tượng với hồ sơ của Philip Thảo - một lập trình viên Na Uy gốc Việt, Hậu chủ động nhắn tin nhưng không nhận được hồi đáp do anh vô tình không kiểm tra điện thoại. Cặp đôi chính thức bỏ lỡ nhau lần đầu tiên.

Thế nhưng, duyên số lại đưa hồ sơ của Philip xuất hiện trở lại trên màn hình của Hậu vài ngày sau đó. Điều kỳ lạ là dù cô không nhắn tin thêm, lượt kết nối sau 24 giờ vẫn không bị vô hiệu hóa. Thì ra, vì nuối tiếc cô gái Ngoại thương thông minh, Philip đã lập một hồ sơ mới và chấp nhận dùng tính năng nâng cao kéo dài thời gian để tìm lại bằng được cô. Sự kiên trì của chàng kỹ sư công nghệ đã khiến Hậu cảm động và chủ động mở lời lần thứ hai.

Chỗ dựa tinh thần vững chắc và câu nói: "Nếu em về Việt Nam, anh sẽ đi theo"

Cuộc hẹn đầu tiên nhanh chóng diễn ra trong sự ấn tượng về sự chững chạc và cách phát âm tiếng Việt dễ thương của Philip. Tình yêu của họ không phải là tiếng sét ái tình mà là sự thấu hiểu, kiên nhẫn đồng hành qua những giai đoạn áp lực nhất của cuộc sống.

Thời điểm Hậu chật vật tìm kiếm việc làm tại Na Uy và phải cạnh tranh khốc liệt với cả người bản địa lẫn bạn bè quốc tế, Philip chính là chỗ dựa lớn nhất của cô. Anh lặng lẽ tự tay nấu ăn mang sang nhà để bạn gái tập trung rải hồ sơ, đồng thời luôn có mặt kịp thời để vực dậy tinh thần cho cô.

Lời khẳng định ngọt ngào của chàng lập trình viên: Khi Hậu lo lắng hỏi: "Nếu em không tìm được việc ở Na Uy mà quyết định về Việt Nam thì sao?", Philip đã không ngần ngại trả lời vui vẻ: "Thì anh sẽ đi theo em".

Sự đồng hành bền bỉ đó đã được đền đáp bằng việc Hậu trúng tuyển cùng lúc 2 nơi và quyết định đầu quân cho một công ty lớn về dầu khí và năng lượng tại Na Uy.

Hành trình vượt 9.000km và thử thách "mỹ vị nhân gian" rước nàng về dinh

Sau chuyến về Việt Nam ra mắt gia đình bạn gái vào dịp Tết cổ truyền năm 2025 đầy ấn tượng, Philip và Hải Hậu đã chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 3/2026 tại Việt Nam. Để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này, chú rể cùng phái đoàn nhà trai gồm khoảng 40 người đã vượt chặng đường 9.000km từ thủ đô Oslo đến Hà Nội trên chuyến bay kéo dài gần 20 tiếng đồng hồ.

Đám cưới được tổ chức chỉn chu theo đúng nghi lễ truyền thống Việt Nam từ ăn hỏi đến thành hôn. Đặc biệt, để rước được cô dâu Ngoại thương, chú rể Na Uy cùng dàn rể phụ phương Tây đã phải trải qua thử thách mang tên "mỹ vị nhân gian". Nhà gái đã chuẩn bị sẵn 5 bát đồ ăn tượng trưng cho 5 vị: Chua (chanh), cay (gừng), Mặn (muối), Ngọt (kẹo) và Đắng (rượu) dựa trên câu ca dao quen thuộc về tình nghĩa vợ chồng.

Dàn rể phụ người nước ngoài phải chọn ngẫu nhiên để nếm thử, nếu ai bỏ cuộc thì chú rể phải ăn thay để "giải cứu". Sự hào hứng và lăn xả của những người bạn ngoại quốc trong trang phục áo dài, bê những tráp lễ truyền thống đã tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt và xúc động.

Đối với Philip, phong tục cưới hỏi của người Việt không chỉ là ngày vui của hai người mà còn là sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa hai gia đình, hai nền văn hóa. Đi qua một lần bỏ lỡ trên không gian ảo, họ đã tự tay viết nên một cái kết trọn vẹn và vững chắc ngoài đời thực.