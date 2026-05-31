Doãn Hải My đọ sắc cùng Trần Bích Hạnh - vợ Văn Thanh trên khán đài Hàng Đẫy: Nhan sắc "một chín một mười"!

Bên cạnh bầu không khí sôi động trong ngày CLB Công an Hà Nội (CAHN) chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch V.League 2025/26, sự xuất hiện của dàn WAGs tài sắc vẹn toàn trên khán đài sân Hàng Đẫy đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight trong trận CAHN và Becamex TP.HCM tối ngày 31/5.

Ống kính máy quay đã nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc "đổ bộ" của dàn hậu phương vô cùng chất lượng, biến một góc khán đài Hàng Đẫy trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Gây chú ý nhất chính là sự lộ diện của hậu vệ Vũ Văn Thanh bên cạnh người vợ vừa cưới - hot gymer Trần Bích Hạnh. Cặp đôi chọn vị trí tại hàng ghế VIP để cùng nhau theo dõi các đồng đội thi đấu. Xuất hiện sau đám cưới, Trần Bích Hạnh ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp. Dù diện trang phục giản dị và né tránh sự chú ý, cặp đôi "trai tài gái sắc" vẫn khiến dân tình trầm trồ bởi độ đẹp đôi và những cử chỉ tương tác đầy tình cảm.

Ở một góc khán đài khác là không khí gia đình ấm áp của Doãn Hải My cùng bố mẹ ruột của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Diện chiếc áo đỏ truyền thống của CLB CAHN, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 khoe trọn nhan sắc rạng rỡ, ngọt ngào của "gái một con". Cô luôn nở nụ cười tươi tắn, thoải mái trò chuyện cùng mẹ chồng khi bà đang bế cháu nội (bé Lúa), trong khi bố Văn Hậu chăm chú theo dõi trận đấu phía trước.

Không dừng lại ở đó, "bữa tiệc nhan sắc" trên sân Hàng Đẫy còn gọi tên hot TikToker Hoàng Lan Anh – bạn gái của cầu thủ trẻ Minh Phúc CAHN. Ngồi giữa đám đông cổ động viên, Lan Anh lập tức lọt vào tầm ngắm của các "camera man" nhờ làn da trắng phát sáng, mái tóc dài buông xõa kết hợp cùng layout trang điểm cuốn hút. Cô mặc chiếc áo đấu đỏ của CAHN để tiếp lửa cho bạn trai khi Minh Phúc ở trận đấu này.

Sự xuất hiện rầm rộ của dàn WAGs từ những gương mặt kỳ cựu đến các nàng thơ mới góp phần làm rực rỡ sắc màu cho nhà đương kim vô địch V.League trong ngày nâng cúp.