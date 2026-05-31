"Sống 23 năm mới thấy pháo hoa đẹp thế này": Màn trình diễn đỉnh nóc của Đà Nẵng gây sốt khắp nơi

Tối 30/5, bên dòng sông Hàn rực sáng, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) chính thức khai mạc bằng màn so tài mãn nhãn giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đương kim vô địch Trung Quốc. Cùng khai thác chủ đề “Thiên nhiên” nhưng hai đội đã lựa chọn những cách kể chuyện hoàn toàn khác nhau bằng ánh sáng, âm nhạc và công nghệ pháo hoa, mang đến cho khán giả một đêm mở màn đầy cảm xúc.

Mở màn đêm thi, đội pháo hoa Đà Nẵng đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam qua những miền di sản trù phú, đồng thời gửi gắm thông điệp về bảo vệ môi trường và hướng tới tương lai xanh. Trên bầu trời sông Hàn, những chùm pháo hoa trắng bạc bung nở đồng loạt như những đóa hoa khổng lồ, phủ kín không gian. Từ mặt nước, hàng loạt hiệu ứng pháo tầm thấp vươn cao, đan xen sắc đỏ, xanh, hồng và trắng, tạo nên những lớp ánh sáng nhiều tầng lớp, phản chiếu lung linh xuống dòng sông.

Đội pháo hoa Đà Nẵng đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam.

Các đại cảnh pháo hoa được dàn dựng công phu liên tục chuyển sắc, khi mạnh mẽ, bùng nổ, lúc lại lắng đọng và giàu cảm xúc. Những màn pháo đồng bộ trải dài theo chiều ngang mặt sông tạo cảm giác như một dải thiên hà rực sáng, dẫn dắt người xem từ sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của thiên nhiên đến những suy ngẫm về trách nhiệm gìn giữ hành tinh xanh. Sự kết hợp giữa kỹ thuật ngày càng hoàn thiện, những ý tưởng đổi mới cùng chiều sâu cảm xúc đã giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn giàu bản sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Video: Màn bắn pháo hoa rực rỡ cùng hiệu ứng ánh sáng nhiều tầng lớp đã giúp đội chủ nhà Đà Nẵng tạo nên một đêm khai mạc đầy cảm xúc tại DIFF 2026. Nguồn: buivandung

Không chỉ chinh phục hàng chục nghìn khán giả trên khán đài, màn trình diễn của đội chủ nhà còn nhanh chóng tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội. Hàng loạt hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Đà Nẵng đang thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác trên các nền tảng trực tuyến.



Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ trước chất lượng màn trình diễn của đội chủ nhà. Một tài khoản xúc động chia sẻ: “Huhu tôi phải sống 23 năm để thấy pháo hoa đẹp như vậy”. Người khác nhận xét: “Thực sự những năm gần đây Việt Nam mình bắn pháo hoa ngày càng đỉnh. Mở màn đã mãn nhãn. Nhìn góc này tưởng như dòng sông linh hồn trong anime luôn. 100 điểm”. Trong khi đó, một khán giả đến từ Đà Nẵng viết: “Người Đà Nẵng nhưng lần đầu tiên đi coi pháo hoa. Tại sao đến bây giờ tôi mới thấy cảnh này. DIFF Đà Nẵng ơi, đẹp không nói nên lời luôn”.

Màn bắn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng tại lễ khai mạc DIFF 2026 đang khiến dân mạng thổn thức. Ảnh chụp màn hình

Nhiều ý kiến bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến màn bắn pháo hoa được đánh giá là “đỉnh nóc kịch trần” của đội chủ nhà trong đêm khai mạc. Trong các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, những chùm pháo hoa đồng loạt nở rộ trên nền trời đêm, kết hợp với hiệu ứng phản chiếu trên mặt nước tạo nên khung cảnh được ví như những thước phim điện ảnh. Không ít người xem cho biết họ lập tức muốn đặt vé máy bay tới Đà Nẵng để trực tiếp trải nghiệm mùa pháo hoa DIFF 2026.

Dù nhìn ở góc nào thì màn bắn pháo của của đội Đà Nẵng vẫn vô cùng mãn nhãn. Nguồn: buivandung

Trong khi đó, đương kim vô địch Jiangxi Yangfeng Art Fireworks Display đến từ Trung Quốc tiếp tục khẳng định đẳng cấp bằng màn trình diễn mang tên “Flower of the Orient” (Bông hoa phương Đông). Đội thi tận dụng thế mạnh về công nghệ pháo hoa không khói cùng những hiệu ứng ánh sáng mềm mại để tái hiện vẻ đẹp của tác phẩm “Hoa nhài”. Điểm nhấn bất ngờ của phần trình diễn là việc đưa giai điệu ca khúc “Việt Nam Tinh Hoa” vào bài bắn, tạo nên sự cộng hưởng đặc biệt với khán giả và nhận về những tràng pháo tay kéo dài trên khán đài.

Bên cạnh những màn trình diễn pháo hoa, đêm khai mạc DIFF 2026 còn ghi dấu ấn khi Ban tổ chức lần đầu đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào phục vụ du khách. Người xem có thể tự thiết kế những mẫu tem thư phong cách hoài cổ hoặc tạo bưu thiếp điện tử kèm lời nhắn cá nhân để lưu giữ kỷ niệm trong đêm hội ánh sáng bên sông Hàn.

Đương kim vô địch Trung Quốc phô diễn sức mạnh "đáng gờm" qua màn trình diễn mang tên "Flower of the Orient" (Bông hoa phương Đông), lấy cảm hứng từ tác phẩm "Hoa nhài".

Sau đêm khai mạc, DIFF 2026 sẽ tiếp tục diễn ra vào tối thứ Bảy hằng tuần với các cặp đấu hấp dẫn gồm Pháp - Việt Nam (đội Z121) vào ngày 6/6, Nhật Bản - Ý vào ngày 13/6, Đức - Ma Cao (Trung Quốc) vào ngày 20/6 và Úc - Bồ Đào Nha vào ngày 27/6. Đêm chung kết xếp hạng dự kiến diễn ra vào tối 11/7, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao, tiếp tục biến Đà Nẵng thành tâm điểm của mùa lễ hội mùa hè năm nay.