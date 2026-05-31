Lê Bống khoe vai trò giảng viên, nhưng cụm “Lorem Ipsum” trên slide mới là thứ gây chú ý

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Lê Bống xuất hiện với phong cách chỉnh chu. Cô diện những bộ trang phục kín đáo, thanh lịch, đứng trên bục giảng và tương tác với người học bên dưới. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý không nằm ở ngoại hình hay vai trò mới của nữ TikToker, mà lại đến từ những slide trình chiếu xuất hiện phía sau.

Nhiều người nhanh chóng phát hiện trên các trang trình chiếu của bài giảng xuất hiện dày đặc cụm từ “Lorem Ipsum”. Đây là đoạn văn bản mẫu được sử dụng phổ biến trong các phần mềm thiết kế, trình chiếu như Canva, PowerPoint hay các công cụ dàn trang. Về bản chất, “Lorem Ipsum” chỉ là nội dung giả lập được đặt mặc định nhằm giúp người dùng hình dung bố cục thiết kế trước khi thay thế bằng nội dung thật.

Dễ nhìn thấy cụm từ "lorem ipsum" xuất hiện trong slide bài giảng.

Thông thường, khi hoàn thiện bài giảng hoặc bài thuyết trình, người sử dụng sẽ xóa phần văn bản mẫu này và điền thông tin cần thiết của mình. Chính vì vậy, việc cụm từ “Lorem Ipsum” vẫn xuất hiện liên tục trên các slide đã khiến nhiều người đặt dấu hỏi về mức độ hoàn thiện của bài giảng.

Dưới phần bình luận, không ít cư dân mạng tỏ ra thích thú. Một số người đùa rằng nếu không để ý kỹ, người học có khi sẽ chép luôn cả cụm từ “Lorem Ipsum” vào vở vì tưởng đó là nội dung bài học. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng đây có thể chỉ là những slide minh họa được sử dụng trong quá trình chụp ảnh hoặc quay video.

Không biết "giảng viên" này muốn truyền tải điều gì khi tay chỉ ngay cụm "lorem ipsum" ngay đầu trang bài giảng.

Đây không phải lần đầu tiên Lê Bống gây tranh cãi vì những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội. Trước đó, cô từng đăng tải khoảnh khắc ngậm cọ tạo dáng bên khung tranh, nhưng sau đó bị nhiều người chỉ ra thực chất chỉ đang tô tranh số hóa và việc ngậm cọ không phải thói quen của các họa sĩ chuyên nghiệp.

Ngoài ra, nữ TikToker cũng từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi xuất hiện trên sóng truyền hình trong bộ quân phục dẫn chương trình, hay những hình ảnh cầm máy khoan, gõ tường sửa nhà trong khi vẫn diện sơ mi và quần jeans…

Dù liên tục vướng tranh cãi, không thể phủ nhận rằng mỗi lần xuất hiện với một hình ảnh mới, Lê Bống đều nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Và lần này, thay vì tập trung vào vai trò giảng viên của cô, cư dân mạng lại dành phần lớn sự chú ý cho cụm từ “Lorem Ipsum” vô tình trở thành nhân vật chính trên những slide bài giảng.