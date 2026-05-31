Mỹ nam Việt đẹp đến mức như hoàng đế bước ra từ lịch sử, đến giọng nói cũng cao sang hơn người

Trong xu hướng tìm lại các tác phẩm điện ảnh kinh điển một thời của màn ảnh Việt Nam, Ngọn Nến Hoàng Cung được khán giả nhắc tới như một phim truyền hình lịch sử Việt Nam có quy mô hàng đầu, đầu tư chỉn chu công phu. Phim quy tụ hàng trăm diễn viên, tiêu tốn gần hai ngàn bộ trang phục với bối cảnh quay trải khắp ba miền Việt Nam như Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pháp, Trung Quốc để có thể kể về những năm tháng sóng gió cuối cuộc đời của vua Bảo Đại. Đảm nhận vai vua Bảo Đại là nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn.

Bộ phim truyền hình Ngọn Nến Hoàng Cung được lên sóng năm 2004

Theo Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ: "Ai cũng tưởng được đóng vua là sướng nhưng tôi thấy khổ lắm, vì vua thì lúc nào cũng phải quần áo chỉnh tề, tác phong đạo mạo...". Một cảnh vua Bảo Đại ký tên diễn ra vài giây trên màn hình cũng khiến diễn viên mất hàng tháng trời tập ký tên giống hệt nhà vua. Bên cạnh đó, nam diễn viên phải ngược xuôi Đà Lạt - Sài Gòn như con thoi vì phải có mặt trong 8.600 cảnh.

Cũng nhờ sự nỗ lực đó, Huỳnh Anh Tuấn đã đem đến cho khán giả một hình ảnh hoàng đế đa tình, nhìn về ngoại vừa điển trai vừa có khí khái quyền uy của lãnh đạo, phong thái quý tộc. Đến giờ, khán giả vẫn cho rằng không ai có thể vào vai vua Bảo Đại mà toát ra được thần thái hoàng tộc như anh. Trước khi đóng Ngọn nến hoàng cung, Huỳnh Anh Tuấn cũng thể hiện vai vua Trần Quý Khoáng trong phim Trùng Quang Tâm Sử.

Phim xoay quanh cuộc đời vua Bảo Đại, dài 45 tập tái hiện và lý giải sự sụp đổ tất yếu của triều Nguyễn

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, là diễn viên cùng thời với các tài tử đình đám như Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh,... Trong quá khứ, anh cũng được ví như "nam thần màn ảnh của thập niên 1990" khi sở hữu ngoại hình điển trai, đầy nam tính.

Từng theo học ngành thiết kế, cũng từng làm tới chức giám đốc chi nhánh của một công ty chuyên chụp ảnh quảng cáo nhưng Huỳnh Anh Tuấn sớm nhận ra ước mơ thực sự của mình là diễn xuất khi có cơ hội góp mặt trong một số MV của ca sĩ Phi Nhung. Chính bởi đam mê cháy bỏng với nghề, anh quyết định bỏ hết sự nghiệp để trở thành diễn viên. Phim đầu tiên giúp Huỳnh Anh Tuấn được khán giả biết đến rộng rãi là Em Và Michael (năm 1993). Giai đoạn thập niên 90, anh liên tục ghi dấu ấn với loạt phim như Hạ Sĩ Quan, Đồng Tiền Nhân Nghĩa, Nữ Trinh Sát Đặc Nhiệm, Mãi Mãi Tình Hồng, Những Nẻo Đường Phù Sa,...

Huỳnh Anh Tuấn còn sở hữu một kênh TikTok với 1,5 triệu lượt theo dõi chuyên nấu các món ăn miệt vườn dân dã.

Nam diễn viên có hẳn một cơ ngơi ở Long An để nuôi cá trồng rau và làm video nấu nướng.

Chiêu Dương