“Quốc bảo nhan sắc” xứ Hàn khiến MXH bùng nổ khi hóa thân thành “nữ hoàng ngái ngủ”, đội vương miện 106 năm tuổi

Sau một năm gần như dành trọn thời gian cho các dự án phim ảnh, Song Hye Kyo trở lại Paris và xuất hiện trên số mới nhất của Vogue China. Không chỉ chia sẻ về hành trình diễn xuất kéo dài 25 năm, nữ diễn viên Hàn Quốc còn gây chú ý với bộ ảnh thời trang mang màu sắc đặc biệt, nơi cô xuất hiện với thần thái được nhiều người ví như một “nữ hoàng vừa thức giấc” nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và quyền lực. Đồng hành cùng Song Hye Kyo trong bộ ảnh là loạt trang sức cao cấp đến từ nhà kim hoàn Pháp Chaumet.

Trên mạng xã hội, hình ảnh của nữ diễn viên nhanh chóng được người hâm mộ gọi vui là “nữ hoàng ngái ngủ”. Mái tóc buông tự nhiên, lối trang điểm tối giản cùng biểu cảm thư thái tạo nên cảm giác như cô vừa tỉnh giấc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những món trang sức quý giá từ Chaumet đã mang đến vẻ đẹp quyền quý, khiến tổng thể bộ ảnh vừa gần gũi vừa đậm chất hoàng gia.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong bộ ảnh là chiếc vương miện lịch sử được Chaumet chế tác từ năm 1919 dưới bàn tay của Joseph Chaumet cho hôn lễ của Hoàng tử Sixte de Bourbon-Parme. Tác phẩm mang đậm tinh thần Belle Époque với thiết kế lấy cảm hứng từ những nhành hoa dã yên thảo mềm mại đang rủ xuống.

Chiếc vương miện được chế tác trên nền bạch kim với kỹ thuật nạm kim cương gần như vô hình, tạo cảm giác thanh thoát và nhẹ nhàng. Đặc biệt, cơ chế “en tremblant” – kỹ thuật lò xo ẩn nổi tiếng trong nghệ thuật chế tác trang sức Pháp – giúp các nhánh hoa và viên đá có thể chuyển động tinh tế theo từng cử chỉ của người đeo, tạo hiệu ứng sống động và mềm mại.

Song Hye Kyo kết hợp tạo tác hơn một thế kỷ tuổi này với thiết kế đầm tafta tối giản của Bottega Veneta. Sự đối lập giữa vẻ hiện đại của trang phục và giá trị lịch sử của món trang sức đã tạo nên hình ảnh vừa ngẫu hứng vừa sang trọng trên trang bìa Vogue China.

Bên cạnh chiếc vương miện lịch sử, nữ diễn viên còn xuất hiện cùng nhiều tuyệt tác khác thuộc bộ sưu tập High Jewelry của Chaumet. Trong đó có thiết kế Envol, một tạo tác thể hiện rõ triết lý “trang sức đa năng” mà thương hiệu theo đuổi.

Với cơ cấu chế tác đặc biệt, chiếc vương miện Envol có thể biến đổi thành một chiếc mặt nạ cầm tay. Thiết kế này gợi nhớ đến những buổi dạ tiệc hóa trang bí ẩn từng rất phổ biến trong giới quý tộc châu Âu. Sự linh hoạt trong công năng sử dụng cũng phản ánh tinh thần sáng tạo và khả năng chế tác bậc thầy của nhà kim hoàn Pháp.

Một điểm nhấn khác trong bộ ảnh là những thiết kế thuộc dòng Valse Impériale. Lấy cảm hứng từ những điệu valse trong các dạ tiệc cung đình, bộ sưu tập khai thác vẻ đẹp của ngọc lục bảo thông qua các giác cắt hình quả lê – chi tiết gắn liền với hình ảnh Hoàng hậu Joséphine, người phụ nữ có ảnh hưởng lớn đến lịch sử và phong cách của Chaumet.

Qua loạt hình ảnh được công bố, dễ dàng nhận thấy Song Hye Kyo gần như chỉ lựa chọn những thiết kế mang dấu ấn hoàng gia hoặc gắn với hình tượng các nữ hoàng trong lịch sử. Điều này góp phần củng cố hình ảnh quyền quý nhưng vẫn mềm mại mà bộ ảnh muốn truyền tải.

Đáng chú ý không kém là chuỗi vòng cổ Draperie xuất hiện trên phần cổ và xương quai xanh của nữ diễn viên. Đây là một trong những tạo tác tiêu biểu cho kỹ thuật “trompe-l'œil” – nghệ thuật “đánh lừa thị giác” từng được Chaumet ứng dụng vào đầu thế kỷ XX.

Thông qua việc xử lý kim loại quý bằng những kỹ thuật cơ học tinh xảo, các nghệ nhân đã tạo nên hình dáng giống như những dải ruy băng hoặc lớp ren mềm mại. Hàng loạt mắt xích nhỏ được liên kết linh hoạt với nhau, cho phép chiếc vòng thay đổi hình dạng và ôm sát cơ thể như một dải lụa thật. Khi xuất hiện trên bờ vai thanh mảnh của Song Hye Kyo, món trang sức càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh lịch đặc trưng của nữ diễn viên.

Bên cạnh những khoảnh khắc thời trang, Vogue China cũng dành không gian để Song Hye Kyo chia sẻ về hành trình nghệ thuật kéo dài hơn hai thập kỷ. Nữ diễn viên thẳng thắn cho biết bản thân không phải là người sở hữu năng khiếu diễn xuất bẩm sinh và đã mất nhiều năm để học cách kiểm soát cảm xúc cũng như làm chủ vai diễn.

Theo Song Hye Kyo, bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đến với cô khi tham gia bộ phim That Winter, The Wind Blows vào năm 2013. Đây là dự án giúp cô cảm nhận rõ sự trưởng thành trong diễn xuất và tự tin hơn với nghề nghiệp mình theo đuổi.

Sau đó, vai diễn Moon Dong Eun trong The Glory tiếp tục trở thành dấu mốc lớn. Thành công của bộ phim không chỉ mang lại nhiều giải thưởng mà còn giúp Song Hye Kyo chứng minh khả năng vượt khỏi hình ảnh quen thuộc của dòng phim tình cảm lãng mạn để chinh phục những vai diễn có chiều sâu tâm lý hơn.