5 thực phẩm ăn đến đâu "bơm" vitamin E đến đó: Dưỡng da, củng cố miễn dịch, làm chậm lão hóa cực đỉnh

Nhiều người thường chỉ tìm kiếm các sản phẩm bôi ngoài da đắt đỏ để giữ gìn nhan sắc mà quên mất rằng, một làn da căng mịn phải được nuôi dưỡng sâu từ bên trong. Ngoài collagen hay estrogen, việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin E cũng quan trọng với làn da không kém.

Chuyên gia dinh dưỡng Kim Yawitz (Hoa Kỳ) cảnh báo, tình trạng thiếu hụt vitamin E kéo dài sẽ biểu hiện ngay ra ngoài qua làn da thô ráp, tóc khô, mệt mỏi và hệ miễn dịch suy giảm, đẩy nhanh lão hóa. Đặc biệt, một nghiên cứu cho thấy, những người tiêu thụ nhiều vitamin E nhất có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 43% so với người tiêu thụ ít nhất.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm tự nhiên, chẳng hề đắt đỏ nhưng giúp bạn "bơm" vitamin E để ngày càng khỏe và đẹp:

1. Một số loại dầu thực vật

Nguồn vitamin E dồi dào và dễ hấp thụ nhất nằm ngay trong chính góc bếp qua các loại dầu ăn hàng ngày như dầu hướng dương, dầu ngô, dầu lạc hay dầu ô liu. Trong số này, dầu hướng dương sở hữu hàm lượng vitamin E vượt trội nhất với khoảng 54,6mg trên mỗi 100g. Dầu ô liu cũng là một lựa chọn lành mạnh nhờ chứa thêm các axit béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch.

Vì vitamin E trong dầu thực vật ở dạng tự nhiên nên có khả năng hấp thụ sinh học rất cao. Bạn nên khống chế lượng dầu ăn tiêu thụ trong khoảng 25 - 30g mỗi ngày và hạn chế tối đa việc chiên rán nhiều lần ở nhiệt độ cao nhằm tránh làm biến chất vitamin. Mẹo nhỏ là bạn có thể dùng dầu để trộn trực tiếp vào các món nộm, món salad hoặc món ăn nguội để giữ lại tối đa chất dinh dưỡng.

2. Đậu phộng (lạc) và bơ đậu phộng

Là một loại hạt vô cùng bình dân, đậu phộng chính là nguồn cung cấp vitamin E lý tưởng và cực kỳ tiết kiệm. Chuyên gia dinh dưỡng Kim Yawitz cho biết, chỉ cần hai muỗng canh bơ đậu phộng đã chứa khoảng 3mg vitamin E. Việc sử dụng bơ đậu phộng vào bữa sáng kèm bánh mì, hoặc ăn đậu phộng như một món ăn nhẹ là cách đơn giản để tăng cường lượng vitamin E cho cơ thể.

Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên ưu tiên ăn đậu phộng luộc hoặc rang mộc nguyên bản, tránh các loại hạt rang muối hay tẩm đường. Do đậu phộng chứa hàm lượng dầu béo cao nên rất dễ bị oxy hóa và hư hỏng. Bạn cần bảo quản chúng trong hộp kín ở nơi thoáng mát và tuyệt đối không ăn những hạt đã bị chớp mốc để tránh nạp vào các độc tố gây hại.

3. Hạt hướng dương

Hạt hướng dương là tấm lá chắn tuyệt vời cho hệ miễn dịch và mạch máu. Theo chuyên gia dinh dưỡng Amy Gorin (Hoa Kỳ) hạt hướng dương là một nguồn dinh dưỡng rất tốt vì ngoài vitamin E, chúng còn cung cấp protein, chất xơ và chất béo tốt cho tim mạch. Cứ 100g hạt hướng dương chứa đến 26,1mg vitamin E. Chuyên gia Kim Yawitz cũng nhấn mạnh rằng, việc thêm một nắm hạt hướng dương vào món ăn sẽ cung cấp gần một nửa nhu cầu vitamin E hàng ngày của bạn.

Ăn hạt hướng dương đều đặn giúp tăng cường khả năng phòng ngự của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Bạn có thể rắc một nắm hạt hướng dương vào đĩa salad, trộn cùng sữa chua hoặc ăn trực tiếp. Sau khi mở bao bì, bạn cần đóng kín và bảo quản hạt ở nơi thoáng mát để tránh bị oxy hóa.

4. Đậu đen

Một đại diện thuần Việt rất giàu vitamin E nhưng thường bị bỏ qua chính là đậu đen. Chuyên gia dinh dưỡng Amy Gorin chỉ ra rằng, mỗi cốc đậu đen chứa khoảng 3mg vitamin E, đi kèm với rất nhiều protein chất lượng cao và chất xơ. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp tạo nên một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, vừa nuôi dưỡng tế bào, vừa tăng cảm giác no lâu, đồng thời hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu trong máu.

Để cơ thể hấp thụ trọn vẹn và dễ dàng nhất, bạn nên ngâm đậu thật kỹ trước khi ninh cháo hoặc nấu nước đậu đen. Việc này giúp rút ngắn thời gian nấu, tránh hiện tượng chế biến quá kỹ ở nhiệt độ cao làm hao hụt lượng vitamin quý giá bên trong.

5. Quả bơ

Quả bơ chính là sự lựa chọn tuyệt vời giúp cơ thể luôn tràn trề sức sống nhờ khả năng cung cấp dinh dưỡng vượt trội. Trong 100g bơ tươi chứa khoảng 2,07mg vitamin E, đi kèm với hàm lượng lớn các axit béo không bão hòa đơn có lợi cho hệ tim mạch. Điểm đặc biệt khiến quả bơ trở nên khác biệt so với các loại trái cây thông thường là cấu trúc giàu chất béo tốt.

Bản chất của vitamin E là một chất chống oxy hóa tan trong chất béo. Do đó, chính lượng dầu béo lành mạnh tự nhiên có sẵn trong quả bơ sẽ đóng vai trò như một chất dẫn truyền hoàn hảo, giúp hệ tiêu hóa dễ dàng hòa tan, hấp thụ và chuyển hóa vitamin E đạt hiệu quả sinh học cao hơn rất nhiều. Bạn nên ưu tiên ăn bơ tươi trực tiếp, cắt lát trộn salad hoặc dầm cùng sữa chua thay vì ép lấy nước nhằm giữ lại nguyên vẹn hàm lượng chất xơ quý báu, hỗ trợ tối ưu cho quá trình tiêu hóa và duy trì vóc dáng.

Lưu ý quan trọng khi bổ sung vitamin E

Dù vitamin E mang lại những lợi ích kỳ diệu cho nhan sắc và hỗ trợ sức khỏe, nhưng dưỡng chất này chỉ thực sự phát huy tác dụng tốt nhất nếu sử dụng khoa học. Lượng vitamin E khuyến nghị hàng ngày cho một người trưởng thành là 14 - 15mg. Bạn hoàn toàn có thể đáp ứng con số này qua thực phẩm tự nhiên và tuyệt đối không nên lạm dụng các loại viên uống liều cao khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc nạp quá 800mg vitamin E mỗi ngày, dù từ nguồn tự nhiên có thể dẫn đến các tác dụng phụ không mong muốn như buồn nôn, tiêu chảy.

Đặc biệt, để nhân đôi hiệu quả chống lão hóa và củng cố miễn dịch, các chuyên gia khuyên bạn nên kết hợp thực phẩm giàu vitamin E với các loại trái cây giàu vitamin C như cam, dâu tây hay kiwi. Sự giao thoa giữa hai chất chống oxy hóa này sẽ tạo ra một phản ứng hiệp đồng mạnh mẽ, bảo vệ cơ thể toàn diện hơn.

Cuối cùng, những người đang phải điều trị bằng thuốc chống đông máu cần bổ sung vitamin E một cách thận trọng để tránh nguy cơ làm tăng chảy máu. Ngoài ra, bệnh nhân bị thiếu máu do thiếu sắt nên ăn các thực phẩm giàu vitamin E cách thời điểm uống thuốc sắt ít nhất 2 tiếng đồng hồ để các dưỡng chất không cản trở sự hấp thụ lẫn nhau.

Nguồn và ảnh: Elle, Baidu Health, Top Beauty