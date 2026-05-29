Mỹ nhân showbiz 23 tuổi "báo hiếu" bố mẹ bằng căn nhà tiền tỷ, góc nào cũng sang xịn và có gu

Trần Tiểu Vy là một trong những nàng Hậu nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng cao ráo, cô nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang, thành công khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và bên cạnh đó cũng tích cực tham gia nhiều dự án cộng đồng.

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc và độ phủ sóng, nàng Hậu còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu cuộc sống đáng mơ ước với xe sang, hàng hiệu và nhà đẹp. Năm 2023, khi vừa tròn 23 tuổi, cũng là cột mốc 5 năm sau đăng quang, Tiểu Vy quyết định báo hiếu bố mẹ bằng một căn nhà 2 tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi. Không chỉ mua nhà, người đẹp còn dành nhiều tâm huyết để sửa sang lại toàn bộ không gian theo phong cách tinh tế, sang trọng.

Hiện trạng ban đầu của căn nhà mà Tiểu Vy mua tặng bố mẹ

Không gian mang phong cách hiện đại với thiết kế cao ráo, rộng rãi nhưng chưa thực sự đúng với gu thẩm mỹ mà Tiểu Vy cùng gia đình mong muốn. Phần cổng sử dụng hàng rào sắt cao và dày tạo cảm giác kín và hơi bí bách, trong khi tổng thể ngoại thất vẫn khá đơn giản, chưa có nhiều điểm nhấn tạo sự ấm cúng. Sau khi tậu nhà, Tiểu Vy dành nhiều thời gian để sửa sang và hoàn thiện lại không gian sống với mong muốn mang đến cho bố mẹ sự thoải mái, tiện nghi nhất. Người đẹp ưu tiên cải thiện độ thông thoáng, ánh sáng và cảm giác gần gũi trong sinh hoạt hằng ngày.

Cơ ngơi sau khi sửa sang

Sau thời gian cải tạo, căn nhà của gia đình Tiểu Vy khoác lên diện mạo mới hiện đại và sang trọng hơn. Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu 1 trệt, 1 lầu với tông màu trung tính thanh lịch. Mặt tiền gây ấn tượng nhờ hệ cửa kính lớn trải dài, giúp không gian luôn thông thoáng và đón được nhiều ánh sáng tự nhiên. Phần cổng sau khi sửa sang cũng trở nên tinh tế hơn với thiết kế mở, kết hợp gam màu xám hiện đại tạo cảm giác vừa rộng rãi vừa cao cấp. Điểm nổi bật của căn nhà còn nằm ở khoảng ban công tầng hai được phủ xanh bằng nhiều chậu cây rủ xuống mềm mại, mang lại cảm giác gần gũi và mát mắt.

Toàn bộ tầng một được dùng làm không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách và khu vực bếp ăn liên thông, tạo sự tiện nghi cho cả gia đình. Trong khi đó, tầng hai là nơi bố trí các phòng ngủ riêng tư. Tổng thể căn nhà sau cải tạo mang vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, đúng với mong muốn Tiểu Vy dành tặng bố mẹ một không gian sống thoải mái và dễ chịu.

Mỹ nhân 26 tuổi lấy chồng chủ tịch: Giờ ở dinh thự trăm tỷ bề thế số 1 Hà thành

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ mới

