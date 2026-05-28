Ở Việt Nam có 1 mỹ nhân vừa xuất hiện đã nhận bão “gạch đá” nhưng nói về đẹp thì không ai chê nổi

Tính đến thời điểm hiện tại, Dưới Ô Cửa Sáng Đèn đã phát sóng đến tập thứ 6 và vẫn từng ngày thu hút độ thảo luận lớn trên MXH. Điều làm nên sức hút cho bộ phim giờ vàng chính là cốt truyện tình yêu - gia đình quen thuộc của VFC, với bùng binh tình ái liên quan đến tiểu tam khiến khán giả tức "sôi máu" nhưng không xem là không chịu được. Dù hành động và cách phát triển nhân vật gây ức chế, thậm chí vô lý, song khó thể phủ nhận Dưới Ô Cửa Sáng Đèn đang là "nam châm" rating với hơn 10 triệu người/phút.

Tập 6 mới đây thôi bùng lên ngọn lửa tranh cãi khi Dương (Tiến Lộc) không chỉ mắng vợ sa sả là Diệu (Quỳnh Châu) mà còn tìm tới nhà Trang (Thanh Tâm) vì buồn chán. Nữ đối tác Trang đang nhận về lượng "gạch đá" khủng từ netizen vì cô nàng hội tụ đủ yếu tố của một "tiểu tam" chính hiệu: xinh xắn, hiền lành, khéo léo và xuất hiện đúng thời điểm khi Dương và Diệu đang trên bờ vực ly hôn. Ghét cay ghét đắng Trang là vậy, khán giả xem phim vẫn phải tấm tắc khen ngợi diễn viên Thanh Tâm quá đẹp.

Thanh Tâm sở hữu nhan sắc trời phú với những đường nét hài hoà: gương mặt thanh tú và trong trẻo, đôi mắt to tròn như hạt ngọc, sống mũi cao - tạo nên ấn tượng nhẹ nhàng, mong manh rất điện ảnh. Nữ diễn viên có visual đậm chất “bạch nguyệt quang” thường thấy ở màn ảnh Hoa ngữ, dễ khiến người đối diện liên tưởng đến những mỹ nhân thanh thuần của phim thanh xuân vườn trường.

Điểm ăn tiền nhất ở Thanh Tâm là khí chất dịu dàng tự nhiên, không quá sắc sảo hay sexy nhưng lại rất dễ tạo thiện cảm. Khi lên hình, cô phát sáng với làn da trắng, ngũ quan tinh tế và vẻ ngoài trẻ trung. Chính vì ngoại hình quá ngọt ngào ấy mà dù Trang đang bị khán giả xem như “mầm họa trà xanh”, nhiều người vẫn phải thừa nhận nhân vật này có sức hút rất lớn mỗi lần xuất hiện. Ở ngoài đời thực, Thanh Tâm chuộng phong cách thời trang nữ tính, năng động đúng với độ tuổi 21.

Một số bình luận của netizen:

- Nhưng phải công nhận bạn này xinh quá.

- Diễn viên mới này tên gì vậy nhỉ, trông lạ nhưng đẹp thật.

- Lướt qua vài giây đã nảy ra 7749 kịch bản phim thanh xuân vườn trường rồi.

- Hình như đóng vai công chúa trong Huyền Tình Dạ Trạch, tui ấn tượng vì visual trong veo.

- Dịu dàng, mong manh như này thì ông con trai nào chả đổ, chứ đừng nói mỗi Dương.

Lê Trần Thanh Tâm sinh năm 2005 tại Thanh Hóa, hiện là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nhận được nhiều sự chú ý trên màn ảnh Việt. Sở hữu chiều cao 1m68 cùng lợi thế nhan sắc, cô sớm được bạn bè động viên theo đuổi nghệ thuật từ thời còn học phổ thông. Dù xuất thân trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật, Thanh Tâm vẫn quyết định thử sức với kỳ thi vào Trường Đại Học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội khi vừa tròn 18 tuổi.

Bất ngờ hơn cả, nữ diễn viên trẻ đã đỗ thủ khoa đầu vào, trở thành một trong những tân sinh viên nổi bật nhất của khóa học năm đó. Thành tích này giúp cô có thêm niềm tin để nghiêm túc theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Ngay từ những năm đầu đại học, Thanh Tâm đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn nhờ ngoại hình nổi bật và thần thái điện ảnh. Cô tham gia nhiều phim ngắn, dự án sinh viên và dần tích lũy kinh nghiệm diễn xuất khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bước sang năm thứ ba đại học, Thanh Tâm có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi được giao vai chính Công Chúa Tiên Dung trong phim điện ảnh cổ trang Huyền Tình Dạ Trạch. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trên sóng giờ vàng VTV3 với vai Thùy Trang trong Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, dự án đang thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội.