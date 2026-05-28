Chuyện gì đã xảy ra với mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc sau khi vừa trở về từ Hà Nội?

Vào ngày 24/5, Lưu Thi Thi - mỹ nhân cổ trang đẹp nhất Trung Quốc - đã đến Việt Nam tham dự hoạt động giới thiệu giao lưu văn hoá với chủ đề "Văn hóa nghe nhìn Trung Quốc - Việt Nam", ở trường Đại Học Hà Nội. Sau khi kết thúc sự kiện, người đẹp này còn xuống phố đi bộ Hồ Gươm thả dáng, đu trend nàng thơ bất chấp cái nắng rực lửa 40 độ C của thủ đô Hà Nội vào mùa hè.

Tuy nhiên, ngay khi vừa trở về từ Hà Nội, Lưu Thi Thi đã leo thẳng lên top 1 hot search vì cuộc hôn nhân với tài tử Ngô Kỳ Long. Theo đó, 1 blogger giải trí đã gây dậy sóng dư luận khi đăng tải bài viết cho biết cặp đôi Bộ Bộ Kinh Tâm đã chính thức nộp đơn xin ly hôn ra tòa sau khi hoàn tất quá trình phân chia tài sản và quyền nuôi con. Thông tin này khiến dân tình xứ Trung bàn tán xôn xao.

Lưu Thi Thi đến Hà Nội tham dự hoạt động giao lưu văn hóa do Trung tâm Văn hóa Trung Quốc kết hợp với nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu tổ chức vào ngày 24/5. Trong lần đầu đến Việt Nam, mỹ nhân hàng đầu showbiz Hoa ngữ gây ấn tượng với visual không có điểm nào để chê. Ảnh: Weibo, Hoài Thủy Trúc Đình.

Sau khi kết thúc lịch trình ở Việt Nam và trở về nước, Lưu Thi Thi bất ngờ dính tin đồn ly hôn với chồng tài tử Ngô Kỳ Long. Ảnh: Sina.

Trước tin đồn Lưu Thi Thi - Ngô Kỳ Long ly hôn ầm ĩ cõi mạng, paparazzi Lưu Đại Chùy đã thay cặp đôi phủ nhận. Lưu Đại Chùy đã tung ra video ghi lại cảnh "tiểu hoa đán" hàng đầu lứa 85 trở về tổ ấm tình yêu với ông xã ở Thượng Hải (Trung Quốc) sau giờ làm việc. Hình ảnh này chính thức đập tan nghi vấn cặp đôi ly thân và chuẩn bị ly hôn suốt thời gian qua.

Paparazzi Lưu Đại Chùy tung clip Lưu Thi Thi trở về tổ ấm với Ngô Kỳ Long sau khi tan làm. Nguồn: Weibo.

Hình ảnh này qua đó đập tan tin đồn ly hôn của cặp đôi. Ảnh: Weibo.

Tháng 5/2025, 1 số nguồn tin trong giới khẳng định cặp sao đã ra tòa ly dị, và cũng đạt được thỏa thuận phân chia khối tài sản 800 triệu NDT (hơn 2.800 tỷ đồng). Trước đó, cuộc hôn nhân của ngọc nữ này và ông xã Ngô Kỳ Long lộ dấu hiệu rạn nứt thấy rõ.

Từ năm 2019, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đã không còn tương tác trên mạng xã hội, không chúc mừng sinh nhật nhau hay tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Không chỉ vậy, Lưu Thi Thi còn nhiều lần bị bắt gặp không đeo nhẫn cưới khi xuất hiện trước công chúng.

Đến cuối năm 2024, cặp sao đã cho thấy sự tách bạch, không còn liên hệ kinh tế với nhau. Công ty do cả 2 thành lập chung đã bị hủy bỏ kinh doanh, đóng cửa. Tháng 2/2025, Lưu Thi Thi gây xôn xao khi bất ngờ chuyển 5% cổ phần của mình tại công ty TNHH Đầu tư Giang Tô Tây Tử, thành lập vào tháng 3/2024 với số vốn 42 triệu NDT (hơn 147 tỷ đồng), cho Ngô Kỳ Long. Việc Lưu Thi Thi chuyển tài sản của mình cho chồng gây dậy sóng MXH. Nhiều cư dân mạng cho rằng cặp đôi Bộ Bộ Kinh Tâm tiến hành phân chia tài sản để ly hôn.

Nghi vấn Lưu Thi Thi ly hôn Ngô Kỳ Long đã nổ ra từ tháng 5/2025. Nguồn: Sina.

Nguyên nhân rạn nứt được cho là bắt nguồn từ sự bất mãn kéo dài của Lưu Thi Thi khi bị gia đình chồng can thiệp sâu vào vấn đề tài chính, thậm chí vướng nghi vấn “bòn rút” tài sản. Bên cạnh đó, cô và Ngô Kỳ Long cũng nhiều lần nảy sinh tranh cãi gay gắt xoay quanh việc nuôi dạy con cái.

Không chỉ dừng lại ở đó, mâu thuẫn tiền bạc giữa hai người ngày càng leo thang, đặc biệt sau giai đoạn hậu COVID-19 khi công ty của Ngô Kỳ Long được cho là đầu tư thua lỗ nặng, mất trắng 7 tỷ NDT (gần 25.000 tỷ đồng). Trong bối cảnh này, Lưu Thi Thi phải liên tục nhận dự án, chạy show dày đặc để gồng gánh tài chính, khiến áp lực hôn nhân càng thêm chồng chất. Những bất hòa nói trên khiến cuộc hôn nhân của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi rơi vào cảnh bế tắc không thể cứu vãn.

Nguyên nhân ly hôn của cặp sao được giới thạo tin tiết lộ là vì Ngô Kỳ Long làm ăn thua lỗ, Lưu Thi Thi bất mãn vì bị chồng và nhà chồng bòn rút tiền. Tuy nhiên, đây là thông tin chưa được xác thực. Ảnh: Weibo.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm vào năm 2011. Dù hơn kém nhau đến 17 tuổi, họ vẫn được khen đẹp đôi. Đến năm 2015, cặp sao chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới linh đình Sau gần 5 năm gắn bó, hai nghệ sĩ hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống hôn nhân.

Nguồn: Sohu, Weibo