Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán kết 2 Miss Grand: Hương Giang bung skill thi bikini, nhận điểm số bất ngờ từ giám khảo khó tính

| | Lifestyle

Hương Giang tiếp tục gây ấn tượng trong phần thi cực "nóng" ở Bán kết Miss Grand.

Tối 28/5, Hương Giang và các người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vũng lãnh thổ chính thức bước vào đêm Bán kết 2 của Miss Grand International All Stars 2026. Ngay từ phần thi bikini mở màn, đại diện Việt Nam đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi phong thái trình diễn đầy năng lượng và khả năng làm chủ sân khấu cực "chiến".

Xuất hiện trong thiết kế bikini họa tiết da báo tôn vóc dáng, Hương Giang gây ấn tượng với body săn chắc, thần thái sắc lạnh cùng những bước catwalk đầy tự tin. Không đi theo kiểu trình diễn an toàn, người đẹp liên tục biến hóa tốc độ khi catwalk, lúc bước chậm tạo thần thái, lúc tăng nhịp cực nhanh để tạo điểm nhấn và khuấy động không khí sân khấu. Nhiều khán giả nhận xét Hương Giang là một trong những thí sinh có phần thi bikini bùng nổ và "máu lửa" nhất đêm bán kết. Đại diện Việt Nam còn ghi điểm bởi kỹ năng pose dáng dứt khoát, ánh mắt sắc sảo và khả năng tương tác tốt với camera.

Phần thi cực "cháy" của Hương Giang ở Bán kết Miss Grand

Hương Giang nổi bật trong phần thi bikini ở Bán kết 2 Miss Grand

Dù hình thể có hạn chế về chiều cao nhưng Hương Giang ghi điểm bởi sự tự tin, năng lượng

Hương Giang có màn "càn quét" thảm đỏ nhờ những bước đi hừng hực và tạo được dấu ấn riêng

Thần thái cuốn hút, sang chảnh cũng là điểm cộng của Hương Giang

Điểm đặc biệt của mùa giải năm nay là toàn bộ điểm số từ ban giám khảo được công khai trực tiếp ngay trên sóng livestream sau khi thí sinh hoàn thành phần trình diễn. Kết quả, Hương Giang nhận số điểm trung bình 8,93 điểm. Trong đó, giám khảo Omar Harfouch - người đang gây tranh cãi dữ dội vì chấm nhiều thí sinh mức điểm rất thấp ở đêm trước đã dành cho Hương Giang 8 điểm. Đây được xem là mức điểm khá cao nếu so với nhiều thí sinh khác từng bị vị giám khảo này chấm 2, 3 hoặc 4 điểm.

Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả Việt bày tỏ sự bất ngờ khi Omar Harfouch dành điểm số tương đối tích cực cho Hương Giang. Một số ý kiến cho rằng phần thể hiện tự tin, năng lượng và kỹ năng sân khấu tốt đã giúp đại diện Việt Nam ghi điểm với vị giám khảo khó tính này.

Biểu cảm của dàn ban giám khảo khi xem phần thi của Hương Giang

Hương Giang nhận 1 điểm 10, giám khảo khó tính Omar chấm cô 8 điểm

Tình hình của Hương Giang ở Miss Grand

Từ khi nhập cuộc Miss Grand All Stars, Hương Giang luôn là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam lẫn quốc tế. Người đẹp liên tục giữ phong độ ổn định qua các hoạt động bên lề, trình diễn thời trang và những phần thi phụ. Khán giả đánh giá Hương Giang sở hữu lợi thế lớn về kinh nghiệm sân khấu, kỹ năng trình diễn cùng khả năng tạo spotlight trước ống kính. Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, cô được nhận xét ngày càng sắc sảo, bản lĩnh và biết cách tạo dấu ấn riêng mỗi khi xuất hiện.

Theo bảng điểm sau Bán kết 1, Hương Giang đạt 9,16 điểm ở phần thi dạ hội nhưng chỉ nhận 8,09 điểm tại phần thi mặt mộc. Chuyên trang Missosology tổng hợp điểm trung bình của 2 phần thi dạ hội và mặt mộc, nàng hậu hiện chỉ xếp ở vị trí thứ 14 với tổng điểm 8,63 điểm.

Hành trình của Hương Giang tại Miss Grand All Stars hiện vẫn đang được cộng đồng fan sắc đẹp theo dõi sát sao. Với phong độ ổn định cùng tinh thần thi đấu “máu lửa”, đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ ở những chặng đua tiếp theo của cuộc thi.

Chung kết Miss Grand sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tới.

Cư dân mạng hóng chờ hành trình của Hương Giang ở Miss Grand

Hạ Anh/ Ảnh: Miss Grand

Theo Hạ Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cặp đôi quyền lực showbiz sở hữu BĐS khủng: Biệt thự 70 tỷ ở Đồng Nai, cơ ngơi đẹp như cổ tích ở Đà Lạt

Cặp đôi quyền lực showbiz sở hữu BĐS khủng: Biệt thự 70 tỷ ở Đồng Nai, cơ ngơi đẹp như cổ tích ở Đà Lạt Nổi bật

Các cách chống nóng cho tường nhà hướng Tây

Các cách chống nóng cho tường nhà hướng Tây Nổi bật

Hàng chục nghệ sĩ phải thanh minh sau vụ Ngọc Sơn xét nghiệm ma túy

Hàng chục nghệ sĩ phải thanh minh sau vụ Ngọc Sơn xét nghiệm ma túy

20:15 , 28/05/2026
Danh ca Bảo Yến và dàn nghệ sĩ trẻ kể câu chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc

Danh ca Bảo Yến và dàn nghệ sĩ trẻ kể câu chuyện thiên nhiên bằng âm nhạc

20:12 , 28/05/2026
Ngô Thanh Vân thành "bà ngoại" giữa dàn sao hot tại show Chanel

Ngô Thanh Vân thành "bà ngoại" giữa dàn sao hot tại show Chanel

19:44 , 28/05/2026
Rộ tin Ronaldo chốt ngày làm "đám cưới thế kỷ" với Georgina Rodríguez!

Rộ tin Ronaldo chốt ngày làm "đám cưới thế kỷ" với Georgina Rodríguez!

18:35 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên