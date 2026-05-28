Ngô Thanh Vân thành "bà ngoại" giữa dàn sao hot tại show Chanel

Là ngôi sao Việt duy nhất góp mặt trong dàn khách mời toàn những gương mặt đình đám châu Á tại Show diễn Chanel Métiers d’art 2026 tại Seoul, Ngô Thanh Vân tiếp tục cho thấy mối liên kết bền chặt với nhà mốt nước Pháp sau nhiều năm đồng hành ở các sự kiện lớn nhỏ.

Tại Seoul lần này, Ngô Thanh Vân lựa chọn thiết kế thuộc BST Pre Fall-Winter 2026 với bảng màu xanh xám pastel tối giản. Bộ suit mang phom dáng suông rộng đặc trưng của Chanel gồm áo jacket cổ tròn cài khuy ánh bạc kết hợp quần culottes dài qua bắp chân. Tổng thể được phối cùng giày slingback nude, túi mini chất liệu raffia và loạt phụ kiện kim loại tối giản.

Ngô Thanh Vân tại Show diễn Chanel Métiers d’art 2026, Seoul. (Nguồn: Bagaholicboy)

Nhìn tổng thể, outfit của Ngô Thanh Vân bám rất sát tinh thần metropolitan thanh lịch mà Chanel theo đuổi trong mùa Métiers d’art năm nay: kín đáo, tinh giản và mang hơi thở quý cô thành thị. Tuy nhiên, chính sự chỉn chu tuyệt đối ấy lại khiến diện mạo của nữ diễn viên bị nhận xét là đứng tuổi so với kỳ vọng của nhiều khán giả. Chưa kể thiết kế dáng rộng và suông hoàn toàn, đi kèm với chất liệu dày và cứng đã vô tình che đi toàn bộ lợi thế chiều cao lẫn dáng người thanh mảnh của Ngô Thanh Vân, khiến cô như đang tự "giam mình" trong một chiếc hộp cứng nhắc.

Ngô Thanh Vân là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự show của Chanel tại Seoul. Cô ngồi cùng với dàn sao tên tuổi như Park Seo Joon, Goo Youn Jung, Shi An... (Nguồn: Instagram)

Chưa dừng lại ở đó, kiểu tóc bob uốn cụp, đánh phồng chân tóc theo style cổ điển mới chính là “điểm chí mạng” khiến tạo hình này mất điểm. Đây là kiểu tóc vốn rất dễ khiến người để bị cộng tuổi đáng kể. Cũng may Ngô Thanh Vân đã chọn style makeup trẻ trung, tự nhiên để cân bằng lại cho visual tổng thể.

"Đả nữ" màn ảnh Việt diện mẫu thiết kế thuộc BST Pre Fall-Winter 2026. (Nguồn: Instagram)

Trong một số khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều netizen còn thẳng thắn gọi tạo hình của Ngô Thanh Vân là “style bà ngoại”. Điều đáng tiếc là nếu tách riêng từng item, outfit của nữ diễn viên thực chất không hề già. Chanel vốn nổi tiếng với tinh thần thanh lịch, nhã nhặn, hướng đến sự sang trọng hơi hướng cổ điển. Nhưng để khắc hoạ được rõ nét tinh thần đó, việc mặc nguyên look từ runway là chưa đủ, cách styling cùng lựa chọn kiểu makeup, làm tóc để phù hợp với người mặc cũng là một trong những yếu tố cần thiết.

Ngô Thanh Vân trông đứng tuổi hơn hẳn khi chụp hình cùng Go Youn Jung.

Kiểu tóc càng khiến vẻ ngoài của người đẹp bị cộng tuổi. (Nguồn: Instagram)

Netizen cho rằng tạo hình của Ngô Thanh Vân bị già, không đẹp. (Nguồn: Instagram)

Nhiều người cũng góp ý chỉ cần thay đổi kiểu tóc mềm mại hơn hoặc chọn layout makeup có sức sống hơn, tổng thể của Ngô Thanh Vân có thể đã khác hẳn. Bởi thực tế, nữ diễn viên sở hữu gương mặt góc cạnh, thần thái vừa sang vừa cá tính và vóc dáng cân đối - những yếu tố vốn rất hợp với tinh thần phụ nữ hiện đại mà Chanel theo đuổi. Dẫu vậy, Ngô Thanh Vân vẫn ghi điểm với phong thái sang trọng, nhẹ nhàng. Ở tuổi ngoài 40, nữ diễn viên không chạy theo hình ảnh “lão hóa ngược” hay cố gắng gồng mình trẻ trung như nhiều mỹ nhân khác mà hướng đến khí chất của phụ nữ trưởng thành. Chỉ có điều, lần xuất hiện này Ngô Thanh Vân đã quá gồng, không có sự phá cách, lựa chọn phù hợp khiến cho tạo hình chưa thực sự đạt được hiệu ứng như mong muốn.