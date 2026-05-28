3 nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển cực đáng yêu: Kubi ra dáng hot boy, Anna điệu đà, Lisa chiếm trọn "spotlight"

Mới đây, hậu trường bộ ảnh đón mùa hè rực rỡ của ba thiên thần nhỏ nhà cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển đã nhanh chóng “gây bão” mạng xã hội bởi sự hồn nhiên, tinh nghịch và biểu cảm siêu đáng yêu.

Xuất hiện trong loạt ảnh, ba anh em Kubi (Minh Cường), Anna (Vương Diễm) và cô út Lisa (Thùy Linh) khiến khán giả không khỏi trầm trồ trước ngoại hình ngày càng phổng phao, thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Chọn phong cách tối giản nhưng năng động với áo thun trắng, anh cả Kubi nay đã ra dáng một hot boy nhí với mái tóc xoăn lãng tử và nụ cười rạng rỡ. Trong khi đó, chị ba Anna ngày càng điệu đà, xinh xắn như một nàng công chúa nhỏ với mái tóc uốn bồng bềnh và đôi mắt to tròn, ngây thơ.

3 bé đáng yêu nhà Khánh Thi - Phan Hiển

Chiếm trọn "spotlight" của bộ ảnh lần này chính là cô út Lisa. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất, Lisa lại sở hữu thần thái vô cùng tự tin cùng kho biểu cảm phong phú. Khác với vẻ rạng rỡ của anh chị, cô bé khiến cư dân mạng bật cười thích thú trước những khoảnh khắc phúng phính, phụng phịu đầy "quyền lực".

Theo tiết lộ vui từ những dòng chữ đính kèm trong ảnh, cô nàng dường như đang có chút "hờn dỗi" khi không muốn ngồi gần anh cả Kubi mà chỉ muốn bám lấy chị gái Anna. Cảnh các nhóc tỳ không hợp tác với nhau khi chụp ảnh khiến mẹ Khánh Thi phải ra tay xử lý mới có thể tiếp tục thực hiện chụp ảnh.

Bên cạnh những giây phút hờn dỗi đáng yêu của Lisa, bộ ảnh còn ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào khi Anna nhẹ nhàng chăm sóc em gái, hay cái nhìn đầy chiều chuộng của anh cả Kubi dành cho hai em. Dù bận rộn với công việc huấn luyện và thi đấu, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn luôn dành thời gian để lưu giữ những cột mốc trưởng thành của các con qua những bộ ảnh ý nghĩa. Từ những khoảnh khắc nhỏ đời thường để thấy cuộc sống vô cùng hạnh phúc với 5 thành viên nhà Khánh Thi - Phan Hiển.

Bé Lisa và Anna chụp hình đón hè

Cô út Lisa với loạt biểu cảm đáng yêu

Ảnh: FBNV