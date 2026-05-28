Phát hiện hàng loạt mỹ nhân Việt check-in trở lại trên sân tennis: Môn thể thao của giới “old money” có khác!

Không còn phủ sóng dày đặc như giai đoạn pickleball bùng nổ nhưng thời gian gần đây, tennis đang âm thầm trở lại trên mạng xã hội. Chỉ cần lướt Instagram hay TikTok của dàn mỹ nhân, không khó để bắt gặp những bức ảnh trên sân tennis với váy xếp ly, áo polo, giày trắng và chiếc vợt cầm tay như một món phụ kiện thời trang. Điều đáng nói là bộ môn này không chỉ giúp giữ dáng mà còn tạo ra một "vibe" sang chảnh, năng động khiến nhiều người đẹp mê mẩn.

Từ lâu, tennis đã được xem là một trong những môn thể thao mang màu sắc lifestyle rõ nét. Không đơn thuần là vận động, tennis còn gắn liền với hình ảnh những sân tập chỉn chu, trang phục được đầu tư và một cộng đồng người chơi tương đối đặc thù. Chính vì vậy, dù không phải là môn thể thao mới, tennis vẫn luôn có sức hút nhất định, đặc biệt là những người yêu thích phong cách sống khỏe và thời trang.

Dạo gần đây, hàng loạt mỹ nhân Việt xuất hiện trở lại trên sân tennis. Điểm chung là ai cũng đầu tư trang phục rất bài bản. Những chiếc váy tennis ngắn, áo ôm dáng, tất cao cổ hay mũ lưỡi trai gần như trở thành "dress code" quen thuộc.

Huyền Lizzie cũng đã bắt đầu thử sức với bộ môn tennis thời gian gần đây. Trước đó, mỹ nhân phim Việt giờ vàng cũng có niềm đam mê với pickleball, thường xuyên ra sân cùng với hội bạn thân

Trâm Anh - vợ JustaTee sau khi sinh em bé thứ 3 cũng đã đăng story tập tennis. Trước đó, Trâm Anh chơi pickleball cùng hội bạn thân toàn người đẹp như Thanh Huyền, Hạt Mít,... Cũng nhờ việc luyện tập thể thao chăm chỉ mà dù đã là mẹ bỉm 3 con nhưng vóc dáng của Trâm Anh vẫn khiến nhiều người trầm trồ.

Bên cạnh yếu tố hình ảnh, tennis cũng là bộ môn được nhiều người đẹp lựa chọn để duy trì vóc dáng. Khác với các hình thức tập luyện cố định trong phòng gym, tennis đòi hỏi người chơi phải liên tục di chuyển, đổi hướng, phản xạ và phối hợp toàn thân. Sau mỗi buổi tập, lượng calo tiêu hao không hề nhỏ.

Đó cũng là lý do nhiều người nổi tiếng duy trì tennis trong lịch trình tập luyện của mình suốt nhiều năm. Với họ, đây vừa là cách vận động, vừa là hoạt động giải trí giúp thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Một lý do khác khiến tennis được chú ý trở lại nằm ở yếu tố thời trang. Nếu pickleball từng tạo nên cơn sốt nhờ tính dễ tiếp cận thì tennis lại sở hữu sức hấp dẫn riêng nhờ vẻ ngoài thanh lịch và có phần "luxury". Những outfit tennis vốn đã đẹp sẵn, lên hình lại càng bắt mắt. Chỉ cần đứng trên sân với một bộ đồ phù hợp, bức ảnh đã có cảm giác rất "sporty chic" mà không cần tạo dáng quá nhiều.

"Tiểu thư" trong giới beauty blogger - Nguyên Newin gần đây cũng liên tục check-in trên sân tennis cùng hội bạn. Vốn là người hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, cô nàng đầu tư nhiều vào trang phục mỗi khi ra sân từ váy áo đến giày dép,...

Là một người mê tập luyện, Tú Hảo cũng không thể ngồi yên trước "cơn sốt" trở lại của tennis. Cô nàng cũng có những buổi tập riêng với HLV để học kỹ thuật cơ bản cũng như tránh những chấn thương

Tú Hảo chăm chỉ check-in trên sân tennis. Ngoài ra, cô cũng là tín đồ của pickleball, tập gym và các môn hoạt động khác như yoga, pilates,...

Tuy nhiên, tennis cũng được xem là môn thể thao khá tốn kém. Chi phí thuê sân, thuê huấn luyện viên, mua vợt, bóng và các phụ kiện đi kèm đều không hề rẻ. Đó là chưa kể người mới chơi thường cần một khoảng thời gian tương đối dài để làm quen kỹ thuật trước khi có thể đánh được những đường bóng ổn định.

Không phải ngẫu nhiên tennis thường được gắn với hình ảnh “old money”. Đây là kiểu bộ môn mà người ta không cần flex quá nhiều nhưng nhìn vào vẫn thấy rõ vibe giàu có, sang chảnh: sân tập riêng, outfit tối giản nhưng đắt tiền, lịch chơi cố định mỗi tuần và cả cách xem thể thao như một phần của lối sống. Tennis vì thế luôn có một tệp người chơi rất riêng, càng nhìn càng thấy khác với tinh thần “ai cũng chơi” của nhiều trend thể thao trước đó.

Dẫu vậy, điều này dường như không làm giảm sức hút của bộ môn này. Ngược lại, chính sự đầu tư nhất định về thời gian và chi phí lại khiến tennis trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người có điều kiện hoặc theo đuổi phong cách sống năng động.

Nhìn vào những hình ảnh được chia sẻ gần đây, dễ thấy tennis đang có màn trở lại khá thú vị trong nhóm các mỹ nhân Việt. Không ồn ào như một trào lưu mới xuất hiện, cũng không tạo cảm giác ai cũng phải tham gia cho bằng được, tennis đang quay lại theo cách nhẹ nhàng hơn: trở thành một phần trong lối sống của những người yêu thể thao, yêu thời trang và thích chăm chút cho bản thân.

Katleen Phan Võ cũng vốn được biết đến là một mỹ nhân mê thể thao. Cô nàng từng thử sức với nhiều bộ môn và khoảng nửa năm trở lại đây, Katleen có niềm đam mê với tennis.

Không chỉ đầu tư vào việc học với HLV, Katleen cũng rất chú trọng trong việc diện đồ ra sân, đầu tư vợt để có thể thoải mái, tự tin nhất

