Phát hiện hàng loạt mỹ nhân Việt check-in trở lại trên sân tennis: Môn thể thao của giới “old money” có khác!
Không phải pickleball, dạo gần đây nhiều mỹ nhân đang quay trở lại với bộ môn thời thượng này.
- 28-05-2026Chuyện gì đã xảy ra với mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc sau khi vừa trở về từ Hà Nội?
- 28-05-2026Mỹ nhân showbiz cưới đại gia hơn 16 tuổi: Ở biệt thự trắng xa hoa giữa Hà thành, sinh 2 quý tử cho gia tộc
- 28-05-2026Thẻ ngân hàng bị từ chối thanh toán, mỹ nhân ngỡ ngàng khi người trả tiền giúp là thần đồng bóng đá nổi tiếng, siêu giàu Lamine Yamal
Không còn phủ sóng dày đặc như giai đoạn pickleball bùng nổ nhưng thời gian gần đây, tennis đang âm thầm trở lại trên mạng xã hội. Chỉ cần lướt Instagram hay TikTok của dàn mỹ nhân, không khó để bắt gặp những bức ảnh trên sân tennis với váy xếp ly, áo polo, giày trắng và chiếc vợt cầm tay như một món phụ kiện thời trang. Điều đáng nói là bộ môn này không chỉ giúp giữ dáng mà còn tạo ra một "vibe" sang chảnh, năng động khiến nhiều người đẹp mê mẩn.
Từ lâu, tennis đã được xem là một trong những môn thể thao mang màu sắc lifestyle rõ nét. Không đơn thuần là vận động, tennis còn gắn liền với hình ảnh những sân tập chỉn chu, trang phục được đầu tư và một cộng đồng người chơi tương đối đặc thù. Chính vì vậy, dù không phải là môn thể thao mới, tennis vẫn luôn có sức hút nhất định, đặc biệt là những người yêu thích phong cách sống khỏe và thời trang.
Dạo gần đây, hàng loạt mỹ nhân Việt xuất hiện trở lại trên sân tennis. Điểm chung là ai cũng đầu tư trang phục rất bài bản. Những chiếc váy tennis ngắn, áo ôm dáng, tất cao cổ hay mũ lưỡi trai gần như trở thành "dress code" quen thuộc.
Bên cạnh yếu tố hình ảnh, tennis cũng là bộ môn được nhiều người đẹp lựa chọn để duy trì vóc dáng. Khác với các hình thức tập luyện cố định trong phòng gym, tennis đòi hỏi người chơi phải liên tục di chuyển, đổi hướng, phản xạ và phối hợp toàn thân. Sau mỗi buổi tập, lượng calo tiêu hao không hề nhỏ.
Đó cũng là lý do nhiều người nổi tiếng duy trì tennis trong lịch trình tập luyện của mình suốt nhiều năm. Với họ, đây vừa là cách vận động, vừa là hoạt động giải trí giúp thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
Một lý do khác khiến tennis được chú ý trở lại nằm ở yếu tố thời trang. Nếu pickleball từng tạo nên cơn sốt nhờ tính dễ tiếp cận thì tennis lại sở hữu sức hấp dẫn riêng nhờ vẻ ngoài thanh lịch và có phần "luxury". Những outfit tennis vốn đã đẹp sẵn, lên hình lại càng bắt mắt. Chỉ cần đứng trên sân với một bộ đồ phù hợp, bức ảnh đã có cảm giác rất "sporty chic" mà không cần tạo dáng quá nhiều.
Tuy nhiên, tennis cũng được xem là môn thể thao khá tốn kém. Chi phí thuê sân, thuê huấn luyện viên, mua vợt, bóng và các phụ kiện đi kèm đều không hề rẻ. Đó là chưa kể người mới chơi thường cần một khoảng thời gian tương đối dài để làm quen kỹ thuật trước khi có thể đánh được những đường bóng ổn định.
Không phải ngẫu nhiên tennis thường được gắn với hình ảnh “old money”. Đây là kiểu bộ môn mà người ta không cần flex quá nhiều nhưng nhìn vào vẫn thấy rõ vibe giàu có, sang chảnh: sân tập riêng, outfit tối giản nhưng đắt tiền, lịch chơi cố định mỗi tuần và cả cách xem thể thao như một phần của lối sống. Tennis vì thế luôn có một tệp người chơi rất riêng, càng nhìn càng thấy khác với tinh thần “ai cũng chơi” của nhiều trend thể thao trước đó.
Dẫu vậy, điều này dường như không làm giảm sức hút của bộ môn này. Ngược lại, chính sự đầu tư nhất định về thời gian và chi phí lại khiến tennis trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều người có điều kiện hoặc theo đuổi phong cách sống năng động.
Nhìn vào những hình ảnh được chia sẻ gần đây, dễ thấy tennis đang có màn trở lại khá thú vị trong nhóm các mỹ nhân Việt. Không ồn ào như một trào lưu mới xuất hiện, cũng không tạo cảm giác ai cũng phải tham gia cho bằng được, tennis đang quay lại theo cách nhẹ nhàng hơn: trở thành một phần trong lối sống của những người yêu thể thao, yêu thời trang và thích chăm chút cho bản thân.
Ảnh: IGNV
Phụ nữ mới