Lý do đóng cửa vĩnh viễn sân bay bận rộn nhất thế giới

Sân bay quốc tế Dubai (DXB) - sân bay nhộn nhịp nhất thế giới về lưu lượng khách quốc tế. Sau khi chính thức đóng cửa vĩnh viễn vào năm 2035, toàn bộ các chuyến bay và dịch vụ tại sân bay này bao gồm cả của các hãng hàng không lớn như Emirates và flydubai sẽ được chuyển sang sân bay quốc tế Al Maktoum (DWC) ở Dubai World Central.

Giới chức sân bay Dubai hứa hẹn một khi DWC hoàn thành, sân bay này sẽ có thể tiếp đón hơn 160 triệu hành khách cũng như 12 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Con số này nhiều hơn gần 63 triệu khách du lịch so với sân bay bận rộn nhất thế giới hiện tại là Hartsfield-Jackson Atlanta International (Mỹ).

Ông Griffiths - người đứng đầu sân bay quốc tế Dubai - phát biểu tại hội nghị Arabian Travel Market: “Chúng tôi sẽ chuyển mọi dịch vụ sang DWC. Sân bay quốc tế Dubai nhiều khả năng sẽ được tái phát triển nhằm mở rộng không gian đô thị. Việc duy trì DXB hoạt động sẽ không còn khả thi về mặt kinh tế nếu chúng tôi không đầu tư một khoản tiền khổng lồ".

Quyết định này là một phần trong dự án mở rộng trị giá 25,8 tỷ bảng Anh tại sân bay quốc tế Al Maktoum, trong bối cảnh sân bay quốc tế Dubai đã đạt đến giới hạn công suất.

Sân bay quốc tế Dubai nằm ở quận Al Garhoud 4,6 km về phía đông Dubai và trải rộng trên diện tích 1.200 ha. Sân bay này có tổng công suất 90 triệu hành khách mỗi năm. Tính đến tháng 1/2016, sân bay đón hơn 7.700 chuyến bay hàng tuần do 140 hãng hàng không khai thác đến hơn 270 điểm đến trên tất cả các lục địa trừ châu Nam Cực.

Sân bay quốc tế Dubai đóng góp quan trọng cho nền kinh tế Dubai, cung cấp việc làm cho khoảng 90.000 người, gián tiếp hỗ trợ hơn 400.000 việc làm và đóng góp hơn 26,7 tỷ USD cho nền kinh tế.