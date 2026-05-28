Nhã Phương thông báo khẩn

Mới đây, Nhã Phương khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải cảnh báo liên quan đến việc bị giả mạo hình ảnh và giọng nói bằng công nghệ AI để quảng cáo, bán hàng trái phép trên mạng xã hội. Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng trong bối cảnh tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi.

Nhã Phương cảnh báo các trang giả mạo

Nhã Phương cho biết: "Thời gian gần đây, phía đại diện của nghệ sĩ Nhã Phương phát hiện một số cá nhân và tổ chức đang sử dụng công nghệ AI để cắt ghép hình ảnh, giả mạo giọng nói của nghệ sĩ Nhã Phương nhằm mục đích quảng cáo và bán hàng trái phép.

Để bảo vệ quyền lợi của mọi người, chúng tôi xin khẳng định:

- Nghệ sĩ Nhã Phương hoàn toàn không liên quan, không hợp tác và không chịu trách nhiệm về bất kỳ sản phẩm nào từ các trang giả mạo này.

- Mọi thông tin chính thức và dự án nghệ sĩ Nhã Phương đồng hành chỉ được cập nhật duy nhất trên Fanpage có tích xanh.

Đồng thời, chúng tôi yêu cầu các bên đang sử dụng hình ảnh và giọng nói trái phép của nghệ sĩ phải gỡ bỏ nội dung ngay lập tức. Hành vi trục lợi từ hình ảnh cá nhân của người khác là vi phạm pháp luật. Nếu tình trạng này không chấm dứt, công ty đại diện sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Mong mọi người nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin khi mua sắm để tránh bị lừa đảo. Nếu phát hiện các bài đăng giả mạo, xin vui lòng nhấn báo cáo giúp chúng tôi. Trân trọng cảm ơn mọi người”.

Nhã Phương mong mọi người cảnh giác trước những hành vi lừa đảo

Thông báo của Nhã Phương nhận được nhiều sự đồng tình từ khán giả. Không ít người cho biết từng bắt gặp các video quảng cáo sử dụng hình ảnh người nổi tiếng với lời nói được tạo dựng bằng AI nhằm giới thiệu mỹ phẩm, thực phẩm chức năng hoặc sản phẩm làm đẹp. Công nghệ deepfake hiện nay có thể tái tạo gương mặt và giọng nói rất giống thật, khiến người dùng mạng xã hội dễ bị đánh lừa nếu không kiểm tra kỹ nguồn tin.

Không riêng Nhã Phương, thời gian gần đây nhiều nghệ sĩ Việt cũng từng lên tiếng vì bị lợi dụng hình ảnh trái phép cho mục đích thương mại. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng tới uy tín cá nhân nghệ sĩ mà còn tiềm ẩn nguy cơ khiến người tiêu dùng bị lừa đảo tài chính.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng nên ưu tiên theo dõi các fanpage có xác thực chính chủ, kiểm tra kỹ thông tin trước khi mua hàng và tuyệt đối không chuyển tiền cho những tài khoản đáng ngờ. Một số nền tảng xác thực trực tuyến hiện cũng hỗ trợ người dùng kiểm tra kênh chính thức nhằm hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.