Quán bún chả bán 36 năm ở phố Yên Phụ được Trấn Thành khen “hàng ngon nhất từng ăn”, gia đình Salim cũng mê tít

Ở Hà Nội, ngoài phở còn có một món ăn nổi tiếng và hấp dẫn du khách không kém, đó là bún chả. Đây là đặc sản trứ danh của đất Hà thành, từng được National Geographic bình chọn vào top 15 món ăn đường phố ngon nhất thế giới.

Không chỉ chinh phục thực khách Việt Nam và du khách quốc tế, bún chả Hà Nội còn khiến MC Trấn Thành mê mẩn. Năm 2023, nam MC từng đăng tải trên fanpage hình ảnh thưởng thức bún chả tại Bún chả 29 kèm dòng cảm thán: “Ra Hà Nội là phải kiếm hắn!”. Bức ảnh nhanh chóng thu hút hơn 170.000 lượt thích.

Trong tập 2 series Siêu thực thành, đạo diễn phim Thỏ Ơi cũng giới thiệu quán ăn này tới đông đảo khán giả. Trong video, Trấn Thành cho rằng bún chả là món dễ làm nhưng rất khó ngon, đặc biệt phần nước chấm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nam MC ấn tượng với những miếng chả “to bự, bigsize”, khi ăn “vị tứa ra trong miệng”. Theo anh, điểm đặc biệt của quán còn nằm ở việc ăn kèm rau muống chẻ thay vì chỉ dùng rau xà lách như nhiều nơi khác.

Nói về phần thịt nướng, Trấn Thành nhận xét thịt không hề bị khô và hài hước cảm thán: “Trời ơi nó ngon điên”. Nam MC chia sẻ thêm chương trình được thực hiện với mong muốn giúp khán giả và du khách biết thêm nhiều quán ăn ngon tại Việt Nam. Với khẩu vị cá nhân, anh đánh giá đây là “quán bún chả ngon nhất” mình từng ăn. “Thông thường ở quán khác, chả băm sẽ ngon hơn chả lát, nhưng riêng quán này thì chả lát lại nổi bật hơn”, Trấn Thành nói.

Nam MC cũng tiết lộ Bún chả 29 hiện có hai cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM. Anh kể từng nói với chủ quán: “Bà phải vô Nam bán”, và bất ngờ khi quán thực sự mở chi nhánh tại TP.HCM. Theo Trấn Thành, hương vị tại cơ sở phía Nam vẫn giữ được chất rất Hà Nội, khác với nhiều quán bún chả ở TP.HCM chỉ học theo công thức của người Hà Nội.

Xuất hiện với vai trò khách mời, ca sĩ Phạm Anh Duy cũng đồng tình khi cho rằng với khẩu vị của người Hà Nội, hương vị của quán khác biệt so với nhiều quán bún chả tại TP.HCM mà anh từng thưởng thức.

Trong video, anh Hưng chủ quán Bún chả 29 chi nhánh TP.HCM bộc bạch: “Anh Thành rất dễ thương và nhiệt tình. Đó cũng là động lực để mẹ tôi quyết định mở quán trong này”. Anh cũng cho biết từ khi chi nhánh TP.HCM đi vào hoạt động, Trấn Thành vẫn thường xuyên ghé ăn, trung bình mỗi tháng khoảng hai đến ba lần. Không chỉ vậy, nam MC còn đưa bà xã cùng nhiều đồng nghiệp như Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Việt Anh, diễn viên Hồng Đào tới thưởng thức.

Để giữ được hương vị chuẩn Hà Nội cho món bún chả, thời gian đầu mở quán, mẹ anh Hưng đã vào TP.HCM sống một thời gian để trực tiếp truyền nghề cho con trai. Hai mẹ con cũng mất nhiều tháng tìm kiếm nguồn thịt và gia vị phù hợp nhằm giữ trọn hương vị đặc trưng của quán gốc. Sau đó, bà mới yên tâm giao thương hiệu 30 năm tuổi lại cho con trai để về Hà Nội tiếp tục buôn bán.

Không quá nổi tiếng nhưng vẫn hút khách suốt hơn 3 thập kỷ

Nằm trên phố Yên Phụ nhỏ, quán bún chả của bà Lê Thị Như Cúc đã duy trì hoạt động từ năm 1990 đến nay. Từ một quán ăn gia đình giản dị, nơi đây dần trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách Hà Nội, đồng thời thu hút sự quan tâm của không ít người nổi tiếng. Dù không thuộc nhóm những thương hiệu bún chả đình đám như bún chả Hàng Quạt, bún chả Cửa Đông, bún chả Sinh Từ hay bún chả Đắc Kim, quán vẫn duy trì lượng khách quen ổn định nhờ hương vị riêng và không gian sạch sẽ, gọn gàng.

Theo bà Cúc, điều giúp quán giữ chân thực khách suốt nhiều năm nằm ở sự chỉn chu trong từng công đoạn chế biến. Mỗi ngày, nguyên liệu đều được nhập từ sáng sớm, từ thịt, rau cho tới các loại gia vị đi kèm. Sau khi sơ chế và chuẩn bị xong, quán bắt đầu phục vụ từ khoảng 9h sáng và thường hết hàng vào đầu giờ chiều. “Ngày nào hết ngày đấy”, bà chủ quán chia sẻ, xem đó là nguyên tắc quan trọng để giữ độ tươi ngon cho món ăn.

Bún chả 29 nằm ở số 29 phố Yên Phụ nhỏ

Bún chả tại quán mang đậm hương vị truyền thống Hà Nội. Chả miếng được tẩm ướp vừa phải, thịt mềm và không bị khô, trong khi phần chả băm lại đậm đà, dậy vị hơn. Một suất bún chả được ăn kèm nước chấm pha theo công thức riêng, tạo nên sự hài hòa giữa vị mặn, ngọt và chút chua thanh đặc trưng. Nem cua bể cũng không quá ngấm dầu, ăn cùng rau sống rất hợp.

Một suất bún chả tại quán có giá khoảng 45.000 đồng, gồm bún tươi, thịt nướng, chả viên và rau sống. Nhiều thực khách đánh giá món ăn có khẩu phần đầy đặn, chất lượng ổn định và hương vị đậm chất Hà Nội. Ngoài bún chả, quán còn phục vụ nem rán ăn kèm với giá 10.000 đồng mỗi chiếc.

Trên nền tảng đánh giá, quán nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách quốc tế. Một thực khách chia sẻ: “Quán chỉ phục vụ một món duy nhất, nhưng đây là bún chả và nem rán ngon nhất Hà Nội mà chúng tôi từng ăn. Mọi thứ đều được gia đình chuẩn bị tươi mới mỗi ngày. Chúng tôi đã quay lại hai ngày liên tiếp trong chuyến du lịch”. Một tài khoản khác nhận xét: “Tôi đã ghé quán hai lần chỉ để ăn món bún chả tuyệt vời này. Đây là một nhà hàng địa phương rất đáng trải nghiệm”.

Nhiều du khách cũng ấn tượng với không gian nhỏ nhưng sạch sẽ của quán, cùng phần rau sống được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một đánh giá viết: “Họ phục vụ hai loại thịt nướng, cả hai đều rất ngon. Nem rán cũng đặc biệt hấp dẫn. Đây là địa điểm rất đáng thử nếu bạn ở gần khu vực Hồ Tây”.

Không chỉ thu hút khách mới, quán bún chả ở phố Yên Phụ suốt nhiều năm qua vẫn duy trì lượng khách ổn định, phần lớn là những thực khách quen gắn bó lâu năm. Đây cũng là điểm đến của nhiều người nổi tiếng như gia đình Salim - Hải Long cùng nhiều nghệ sĩ Việt. Đặc biệt, Trấn Thành được xem là khách quen của quán. Mỗi lần ra Hà Nội, nam nghệ sĩ đều ghé thưởng thức.

Ý tưởng mở rộng vào TP.HCM vốn đã được gia đình ấp ủ từ trước, song phải đến khi nhận được sự động viên từ Trấn Thành, kế hoạch mới thực sự được triển khai trong năm 2025. Đến nay, quán vẫn là địa chỉ quen thuộc của nhiều người dân Hà Nội, đặc biệt là thực khách sinh sống quanh khu vực Tây Hồ.