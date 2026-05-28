Sơn Tùng M-TP có thể mất hơn 10 tỷ đồng

Tối nay 28/5, Ca sĩ Sơn Tùng M-TP ra mắt ca khúc mới Come my way trên YouTube và các nền tảng nhạc số. Đáng chú ý, lần này Sơn Tùng sẽ kết hợp cùng rapper Mỹ gốc Việt Tyga - chủ nhân bản hit 1,7 tỷ lượt xem "Taste".

Trên trang cá nhân, nam ca sĩ người Thái Bình bày tỏ cảm xúc không thể háo hức hơn: "Lâu lắm rồi Tùng không cùng mọi người ngồi để ngóng chờ và xem sản phẩm của mình vào đúng khoảnh khắc đầu tiên …Vậy thì, đừng quên bật thông báo lên ngay để cùng Tùng theo dõi buổi công chiếu đầu tiên của Come My Way vào đúng 20h tối mai (28/5) nhé".

Sơn Tùng hợp tác cùng rapper Mỹ gốc Việt Tyga trong ca khúc mới Come my way - Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu Sơn Tùng bắt tay cùng nghệ sĩ quốc tế. Trước đó, anh từng gây tiếng vang khi mời huyền thoại rap Snoop Dogg góp mặt trong MV Hãy trao cho anh. Hay ở sản phẩm Chạy ngay đi, nam ca sĩ hợp tác cùng nữ diễn viên Thái Lan Davika Hoorne - gương mặt được mệnh danh là “ma nữ đẹp nhất Thái Lan”.

Việc tiếp tục lựa chọn một nghệ sĩ quốc tế có tên tuổi cho màn comeback lần này cho thấy Sơn Tùng vẫn theo đuổi chiến lược mở rộng hình ảnh vượt khỏi thị trường trong nước.

Tyga là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc US-UK khi sở hữu nhiều bản hit hàng trăm triệu đến hàng tỷ lượt xem như Taste, Hookah hay Ayy Macarena... Nam rapper có hơn 12 triệu người theo dõi trên YouTube cùng tổng lượt xem vượt mốc 7 tỷ.

Tyga tên thật là Michael Ray Nguyen-Stevenson, mang hai dòng máu Jamaica và Việt Nam, lớn lên tại California (Mỹ).

Sơn Tùng có thể mất tới cả chục tỷ đồng trong lần hợp tác này với Tyga

Theo Liverate, để mời Tyga biểu diễn trực tiếp cần từ 275.000 USD đến 400.000 USD (7,2 - 10,5 tỷ đồng) . Từ năm 2019, khi nam rapper ký hợp đồng với Columbia Records, tờ Variety đã ước tính hợp đồng này trị giá hàng triệu USD.

Trang Celebrity Net Worth báo cáo tổng giá trị tài sản ròng của rapper này là 8 triệu USD vào năm 2025. Anh xây dựng khối tài sản khổng lồ thông qua sự nghiệp âm nhạc và những bước đi kinh doanh thông minh.

Do đó, để hợp tác với rapper Tyga trong dự án Come my way, Sơn Tùng có lẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ. Ngoài tiền mời nghệ sĩ, còn là chi phí cho ê-kíp, pháp lý, sản xuất và nhiều điều khoản phía sau.

Theo các chuyên gia, tổng đầu tư hoàn toàn có thể lên tới vài trăm nghìn USD. Nhưng với những nghệ sĩ như Sơn Tùng, đôi khi họ không nhìn đây là chi phí cho một bài hát, mà là chi phí để xây dựng hình ảnh thương hiệu trong nhiều năm tiếp theo.

Ngoài ra, chi phí thực tế còn phụ thuộc rất nhiều thứ: Mức độ tham gia của Tyga, chỉ feat audio hay quay MV, thời gian sử dụng hình ảnh, quyền khai thác thương mại, truyền thông quốc tế…

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh tạo dấu ấn qua loạt bài hit Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh, Đừng làm trái tim anh đau. Năm 2015, ca sĩ đóng phim điện ảnh Chàng trai năm ấy (đạo diễn Quang Huy), thành công với doanh thu 60 tỷ đồng.

Anh từng đoạt nhiều giải thưởng như: Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á (MTV Europe Music Awards 2015), Single của năm (Làn sóng xanh 2015), Ca sĩ của năm (Cống hiến 2016), Ca sĩ được yêu thích nhất (Làn sóng xanh 2016). Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ Việt đầu tiên đạt 10 triệu người theo dõi trên YouTube, thu hút hơn 810 triệu lượt nghe trên Spotify.