Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang điều tra 1 nam rapper Việt trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Theo Liên Hoa | 28-05-2026 - 16:38 PM | Lifestyle

Thông tin từ Fanpage Phòng chống ma túy CA TP HCM khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Ngày 28/5, fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM có tích xanh với 850 nghìn người theo dõi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng lập tức gây xôn xao mạng xã hội. Cụ thể, bài viết chia sẻ nội dung: "Eyzo.. Điều tra - ing 01 nam rapper trong đường dây tội phạm có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Mọi người chờ admin thu thập đủ thông tin admin báo lại nha".

Ngay sau khi xuất hiện, bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn với hàng trăm bình luận và chia sẻ chỉ sau ít phút. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự quan tâm đến chuyên án, đồng thời bàn luận sôi nổi về danh tính nhân vật được nhắc đến.

Dưới phần bình luận, hàng loạt dự đoán xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên đến hiện tại, phía cơ quan chức năng vẫn chưa công bố thêm thông tin cụ thể về danh tính người liên quan hay diễn biến vụ việc.

Bài đăng trên Trang Phòng, chống ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong thời gian gần đây, showbiz Việt liên tục chấn động khi nhiều nghệ sĩ bị điều tra hoặc xử lý liên quan đến ma túy, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và thất vọng.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội), Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội), Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Tài Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Miu Lê bị khởi tố về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong số này có ông Long Nhật (59 tuổi, ca sĩ) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, ca sĩ).

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật khai đã sử dụng ma túy từ trước Tết. Long Nhật còn chia sẻ từng cảm thấy mặc cảm và tội lỗi, mong bản thân sẽ không chơi chất cấm: "Tôi chơi ma túy từ trước Tết tới giờ. Trong lòng mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước làm sao đừng chơi cái này nữa. Tụi mày đừng bày ra chơi cái này nữa, anh không thích chút nào".

Còn Sơn Ngọc Minh xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, liên tục cúi đầu và có thái độ khá thành khẩn khi làm việc. Nam ca sĩ khai nhận đã sử dụng ma túy đá từ trước Tết Nguyên đán đến nay. Theo lời khai, Sơn Ngọc Minh thường sử dụng cùng nhóm bạn quen biết và từng được bạn rủ từ Cần Thơ lên TP.HCM để tụ tập sử dụng ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Sơn Ngọc Minh cho biết rất hối hận về hành vi của mình. Nam ca sĩ nói: "Em nghĩ là sẽ ảnh hưởng tới mẹ em, sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh, người yêu thương, người trong gia đình…".

Ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh tại cơ quan chức năng (Ảnh: Công an cung cấp)

Sự nghiệp Miu Lê ảnh hưởng thế nào sau khi bị khởi tố tạm giam?


Theo Liên Hoa

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cặp đôi quyền lực showbiz sở hữu BĐS khủng: Biệt thự 70 tỷ ở Đồng Nai, cơ ngơi đẹp như cổ tích ở Đà Lạt

Cặp đôi quyền lực showbiz sở hữu BĐS khủng: Biệt thự 70 tỷ ở Đồng Nai, cơ ngơi đẹp như cổ tích ở Đà Lạt Nổi bật

Các cách chống nóng cho tường nhà hướng Tây

Các cách chống nóng cho tường nhà hướng Tây Nổi bật

Nữ nghệ sĩ U60 là "bà hoàng phim trăm tỷ" bị 1 nhân viên mời ra khỏi rạp: "Tôi cảm thấy rất buồn"

Nữ nghệ sĩ U60 là "bà hoàng phim trăm tỷ" bị 1 nhân viên mời ra khỏi rạp: "Tôi cảm thấy rất buồn"

16:35 , 28/05/2026
Chung cư 36 tầng ở TPHCM lại xuất hiện vết nứt mới, cư dân bất an

Chung cư 36 tầng ở TPHCM lại xuất hiện vết nứt mới, cư dân bất an

15:59 , 28/05/2026
"Phú bà" bị chồng phản bội khiến 1,4 tỷ dân chú ý: Sở hữu biệt phủ rộng 1.200m², xa hoa chẳng khác cung điện

"Phú bà" bị chồng phản bội khiến 1,4 tỷ dân chú ý: Sở hữu biệt phủ rộng 1.200m², xa hoa chẳng khác cung điện

15:45 , 28/05/2026
3 nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển cực đáng yêu: Kubi ra dáng hot boy, Anna điệu đà, Lisa chiếm trọn "spotlight"

3 nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển cực đáng yêu: Kubi ra dáng hot boy, Anna điệu đà, Lisa chiếm trọn "spotlight"

15:40 , 28/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên