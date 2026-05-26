Thân Thúy Hà phản ứng khi bị yêu cầu đi kiểm tra ma túy

Mới đây, Thân Thúy Hà gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy bức xúc trên trang cá nhân sau khi bị nhiều cư dân mạng yêu cầu đi kiểm tra ma túy giữa thời điểm showbiz Việt liên tục xuất hiện những tin đồn liên quan đến chất cấm. Phản ứng thẳng thắn của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả.

Theo chia sẻ của Thân Thúy Hà, cô cho rằng việc nghi ngờ nghệ sĩ một cách vô căn cứ đang trở thành "phong trào" trên mạng xã hội. Nữ diễn viên viết: "Mấy đứa có phong trào hay định kiến với giới nghệ sĩ cũng được, nhưng phải nhìn người nào có dấu hiệu gì liên quan một chút để nghi ngờ".

Không né tránh, Thân Thúy Hà còn kể về cuộc sống hiện tại của mình để chứng minh bản thân chẳng có thời gian hay điều kiện cho những thú vui tiêu cực.

Cô hài hước chia sẻ: "Thứ nhất, chị nghèo đi làm đầu tắt mặt tối quanh năm để nuôi con ăn học, mẹ già ở quê, một dàn cháu sống chung nhà, lo ăn còn không đủ.

Thứ 2, chị mập chứ không có xanh xao ốm nhách (mắt trợn ngược do chị đóng vai ác thôi).

Thứ 3, chị già rồi, đi còn không nổi, đau nhức mỏi toàn thân, người toàn dầu nóng, Salonpas. Có mỗi niềm vui sáng uống ly cà phê sữa, ăn kiêng toàn khoai đậu luộc, mà nghĩ sao hỏi chị đi test ma túy chưa?".

Phản ứng của Thân Thúy Hà xuất hiện trong bối cảnh showbiz Việt những ngày gần đây liên tục xôn xao vì hàng loạt nghệ sĩ bị cư dân mạng réo tên liên quan đến nghi vấn sử dụng chất cấm.

Việc liên tiếp xuất hiện các vụ việc tiêu cực trong giới giải trí đã khiến dư luận trở nên nhạy cảm hơn với nghệ sĩ. Chỉ cần một biểu cảm lạ, một hình ảnh thiếu sức sống hay tin đồn lan truyền trên mạng cũng đủ khiến nhiều người bị đưa vào diện nghi vấn. Nhiều nghệ sĩ như Ngọc Sơn, Tuấn Hưng, Quách Tuấn Du... đã chủ động công khai xét nghiệm để bảo vệ danh dự.

Nhiều ý kiến cho rằng việc suy diễn thiếu căn cứ có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và tâm lý nghệ sĩ. Trường hợp của Thân Thúy Hà cho thấy không ít người nổi tiếng đang phải đối mặt với áp lực vô hình từ mạng xã hội, dù họ vẫn chăm chỉ làm nghề và giữ cuộc sống kín tiếng suốt nhiều năm.