Giáo sư cơ khí lương nghìn tỷ có quan hệ đặc biệt với mỹ nhân đẹp nhất thế giới

G-DRAGON tiết lộ mối quan hệ thân thiết với Rosé

Mối quan hệ thân thiết giữa G-DRAGON và Rosé đang thu hút sự chú ý của dân mạng sau khi nam nghệ sĩ đăng tải loạt vlog ghi lại lịch trình tại Mỹ. Qua các đoạn clip, khán giả dễ dàng nhận thấy sự tương tác gần gũi giữa cả hai nghệ sĩ.

Cụ thể, trong vlog đi xem bóng chày cùng Daesung tại Los Angeles, khi giai điệu bản hit APT của Rosé vang lên trên sân, G-DRAGON vui vẻ nhún nhảy và hát theo. Nhân dịp này, trưởng nhóm BIGBANG cũng tự hào kể lại kỷ niệm về người em gái thân thiết. Anh tiết lộ Rosé đã trực tiếp đến xem và cổ vũ cho màn trình diễn của nhóm tại Coachella. Nữ ca sĩ không chỉ đồng hành xuyên suốt sự kiện mà còn tỏ ra phấn khích hơn cả các thành viên biểu diễn. Trước tình cảm này, G-DRAGON đã công khai trân trọng và gửi lời cảm ơn đến đàn em.

Rosé được bắt gặp ở dưới khán đài theo dõi BIGBANG tại Coachella 2026 vừa qua

Tại kỳ Coachella vừa qua, Rosé được bắt gặp ở dưới khán đài theo dõi trọn vẹn set diễn đánh dấu sự trở lại của BIGBANG tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh này. Không dừng lại ở đó, nữ thần tượng còn xuất hiện trong vlog hậu trường Bangchella Behind The Scenes. Khán giả nhanh chóng nhận ra Rosé có mặt tại khu vực phòng chờ cho nghệ sĩ cùng các thành viên BIGBANG.

Những khoảnh khắc tương tác này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận từ người hâm mộ quốc tế lẫn Kpop.

Mối duyên âm nhạc thời thực tập sinh tại YG

Sự kết nối giữa G-DRAGON và Rosé bắt đầu từ năm 2012, khi Rosé mới 15 tuổi và đang trong giai đoạn thực tập tại YG Entertainment. Thời điểm đó, cô được G-DRAGON lựa chọn góp giọng trong ca khúc Without You thuộc mini album One Of A Kind.

Ngay sau khi phát hành, Without You nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng người nghe nhạc nhờ giai điệu bắt tai cùng sự kết hợp mới lạ giữa chất rap đặc trưng của G-DRAGON và giọng hát trong trẻo của giọng ca nữ giấu mặt. Ca khúc được nhiều khán giả đánh giá là một trong những điểm nhấn thú vị trong album One Of A Kind, đồng thời vẫn thường xuyên được nhắc lại như một màn kết hợp đáng chú ý trong sự nghiệp của G-DRAGON.

Ở thời điểm phát hành, danh tính của Rosé hoàn toàn được giữ kín. YG Entertainment chỉ giới thiệu giọng ca này như một thực tập sinh thuộc nhóm nữ sắp ra mắt, khiến sự xuất hiện của cô trong bài hát càng trở nên tò mò đối với người nghe. Chính yếu tố bí ẩn này cũng góp phần giúp Without You tạo được sức hút riêng ngay khi ra mắt. Trong các chia sẻ sau đó, G-DRAGON từng bày tỏ sự hài lòng với phần thể hiện của Rosé, đồng thời cho biết anh chủ động lựa chọn giọng hát này để tạo điểm nhấn cho tổng thể ca khúc.

Trước đó, G-DRAGON cũng từng gây chú ý khi quay thử thách nhảy APT trên Instgram cùng Rosé, tạo nên đoạn video tương tác nhanh chóng thu hút sự lan truyền trên mạng xã hội. Khoảnh khắc này được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi và trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý giữa hai nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, G-DRAGON còn đăng tải story riêng để bày tỏ sự ủng hộ khi Rosé phát hành album mới. Động thái này được xem là lời động viên trực tiếp dành cho nữ ca sĩ, đồng thời nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ. Những chi tiết này tiếp tục khiến mối quan hệ giữa G-DRAGON và Rosé được khán giả chú ý trở lại, đặc biệt khi các khoảnh khắc tại Mỹ gần đây được lan truyền mạnh mẽ.

Trải qua nhiều năm, vị thế của cả hai trên thị trường giải trí đều có sự thay đổi. G-DRAGON tiếp tục duy trì tầm ảnh hưởng với tư cách biểu tượng của âm nhạc châu Á. Nam nghệ sĩ được truyền thông Hàn Quốc ghi nhận không chỉ ở vai trò ca sĩ mà còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực học thuật khi được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng đặc biệt tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Bên cạnh đó, theo một số báo cáo tổng giá trị doanh thu mà anh tạo ra từ hoạt động lưu diễn, quảng cáo và hợp tác thương hiệu trong nhiều năm qua được ước tính ở nghìn tỷ đồng, góp phần củng cố vị thế trong ngành giải trí.

Trong khi đó, Rosé cũng ghi dấu ấn ở thị trường toàn cầu với nhiều thành tích âm nhạc nổi bật. Nữ ca sĩ đồng thời nhiều lần được các bảng xếp hạng quốc tế nhắc đến trong các danh sách nhan sắc, trong đó có danh hiệu Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2025 do TC Candler bình chọn. những màn tương tác bùng nổ vừa qua đã thể hiẹn rõ nét tình đồng nghiệp gắn bó giữa G-DRAGON và Rosé.