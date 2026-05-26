Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam “phục thù”

Chi Pu trở lại

Sau nhiều năm không phát hành một dự án âm nhạc dài hơi, Chi Pu bất ngờ khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chính thức đánh tiếng cho màn tái xuất Vpop bằng một album mới. Chỉ với một tấm poster đăng tải vào tối 25/5 cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Không có chỗ cho sự dang dở!”, nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên khắp mạng xã hội.

Chi Pu thông báo trở lại với album mới

Trên toàn bộ nền tảng mạng xã hội chính thức, Chi Pu đồng loạt tung poster thông báo trở lại với dòng chữ nổi bật: “CHI PU IS BACK - NEW ALBUM”. Thiết kế mang màu sắc thị giác mạnh với những mảng giấy báo bị xé rách, chồng lớp lên nhau, tạo cảm giác vừa hỗn loạn vừa quyết liệt.

Điểm khiến khán giả chú ý nằm ở việc xung quanh vết rách là hàng loạt hình ảnh từng xuất hiện trong các dự án âm nhạc cũ của nữ ca sĩ. Từng tạo hình concept công phu được Chi Pu sử dụng cho album dở dang dự kiến ra mắt trong giai đoạn 2022 đều xuất hiện trở lại trong poster.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Tuy nhiên, thứ khiến mạng xã hội quan tâm nhất là dòng trạng thái đi kèm: “ Không có chỗ cho sự dang dở! ”. Câu nói nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán rộng rãi vì nhiều người cho rằng nó không đơn thuần là slogan quảng bá album, mà là lời nhắc trực tiếp tới dự án âm nhạc từng bị hủy bỏ giữa chừng cách đây 4 năm của nữ ca sĩ.

Dân mạng suy đoán rằng Chi Pu đang muốn “viết lại cái kết” cho hành trình làm album đầu tay từng khép lại đầy tiếc nuối

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng Chi Pu đang muốn “viết lại cái kết” cho hành trình làm album đầu tay từng khép lại đầy tiếc nuối. Một số khán giả còn đặt giả thuyết nữ ca sĩ có thể hồi sinh những ca khúc từng bị cất vào “ngăn kéo” sau khi dự án cũ bị hủy.

Bên cạnh sự tò mò, nhiều ý kiến cũng nhận định thời điểm trở lại hiện tại của Chi Pu là khá hợp lý. Sau nhiều năm hoạt động, nữ ca sĩ đã dần xây dựng được hình ảnh ổn định hơn trong mắt công chúng. Đặc biệt, những hoạt động nghệ thuật tại thị trường quốc tế và các chương trình truyền hình trong thời gian gần đây giúp cô nhận về lượng người hâm mộ đông đảo hơn so với giai đoạn trước.

Không ít khán giả cho rằng sự trở lại lần này mang màu sắc trưởng thành và quyết tâm hơn. Nếu như trước đây Chi Pu từng bị hoài nghi về định hướng âm nhạc thì hiện tại, công chúng dường như đã cởi mở hơn với những thử nghiệm của cô.

Album từng bị hủy bỏ vì tranh cãi gây tiếc nuối của Chi Pu

Việc cụm từ “dang dở” được nhắc lại nhiều đến vậy xuất phát từ câu chuyện từng gây xôn xao vào năm 2022. Thời điểm đó, Chi Pu công bố kế hoạch thực hiện album phòng thu đầu tiên màn tên Miss Showbiz nhằm đánh dấu cột mốc 5 năm theo đuổi con đường ca hát.

Theo kế hoạch ban đầu, nữ ca sĩ sẽ phát hành liên tục nhiều MV trong suốt các tháng cuối năm trước khi tung ra album hoàn chỉnh. Thông tin này khiến netizens lúc đó vô cùng chú ý vì nước đi táo bạo của Chi Pu. Dự án mở màn bằng MV Black Hickey , sau đó tiếp tục với Sashimi . Cả hai sản phẩm đều gây chú ý mạnh nhờ phong cách hình ảnh táo bạo, màu sắc thời trang đậm chất high-fashion cùng định hướng visual được đầu tư quy mô lớn.

Album Miss Showbiz từng được lên kế hoạch ra mắt của Chi Pu

Tuy nhiên, bên cạnh sự chú ý, dự án cũng vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều. Không ít khán giả thời điểm đó cho rằng nội dung ca từ và concept của các MV gây tranh cãi nhạy cảm. Những phản ứng gay gắt trên mạng xã hội khiến dự án dần rơi vào áp lực truyền thông.

Sau đó, MV Black Hickey bất ngờ bị gỡ khỏi YouTube. Đến tháng 10/2022, khi phát hành Miss Showbiz , Chi Pu gây chú ý khi trực tiếp xuất hiện ở cuối MV với hình ảnh giản dị để gửi lời xin lỗi đến khán giả. Nữ ca sĩ thừa nhận ê-kíp còn nhiều thiếu sót trong định hướng nội dung và chính thức tuyên bố hủy bỏ toàn bộ dự án album dù nhiều sản phẩm đã hoàn thiện.

Quyết định này từng khiến cộng đồng mạng bất ngờ vì hiếm nghệ sĩ nào chấp nhận dừng cả một kế hoạch được đầu tư lớn như vậy giữa chừng. Dẫu gây tranh cãi, nhiều người vẫn đánh giá cao tinh thần dám thử nghiệm và mức độ đầu tư nghiêm túc của Chi Pu ở giai đoạn đó.

Cho đến hiện tại, loạt sản phẩm như Black Hickey , Sashimi hay Miss Showbiz vẫn thường xuyên được nhắc lại trên các hội nhóm âm nhạc như những dự án “đẹp nhưng dang dở”. Từ phục trang, kỹ xảo đồ họa đến concept hình ảnh đều được đánh giá là chỉn chu và mang tham vọng lớn. Chính vì vậy, không ít khán giả vẫn luôn tò mò về diện mạo hoàn chỉnh của album nếu nó từng được phát hành đúng kế hoạch.

Sau quãng thời gian tạm lắng ở thị trường âm nhạc Việt Nam, Chi Pu lại có bước chuyển mình đáng chú ý khi tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật quốc tế. Hình ảnh của cô tại các chương trình giải trí ở Trung Quốc giúp tên tuổi nữ ca sĩ phủ sóng rộng hơn, đồng thời tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội. Thâm chí, Chi Pu còn được truyền thông Trung Quốc ca tụng là mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam

Khán giả mong đợi dự án sắp tới của Chi Pu

Việc trở lại bằng một album mới ở thời điểm hiện tại vì thế được xem là bước đi quan trọng của Chi Pu sau nhiều năm thay đổi hình ảnh. Điều khiến công chúng tò mò nhất lúc này là liệu nữ ca sĩ sẽ tiếp tục tinh thần táo bạo từng dang dở năm 2022 hay lựa chọn một hướng đi hoàn toàn mới để chinh phục khán giả.

