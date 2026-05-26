Con gái Phi Nhung phải đưa con rời khỏi nhà, thông báo khẩn

Mới đây, con cái ruột cố ca sĩ Phi Nhung là Wendy tại Mỹ đã thông báo về tình trạng khẩn cấp của cô và gia đình, khiến cô phải đưa các con rời khỏi nhà.

Cô chia sẻ: "Hôm nay chắc Wendy không cập nhật nhiều được cả nhà ạ. Khu vực Garden Grove bên Wendy sống hiện đang có sự cố rò rỉ khí gas khá nghiêm trọng và có khả năng phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Wendy chia sẻ tình hình các con

Hiện tại Wendy đang chuẩn bị đưa các con và bé chó rời khỏi nhà trước cho yên tâm. Còn Tom (chồng Wendy) vẫn phải đi làm tối nay, và nếu tình hình nghiêm trọng hơn thì chắc sẽ ở lại chỗ làm luôn.

Mọi người đừng quá lo nhé, chỉ mong mọi chuyện bình an và sớm ổn định thôi!".

Sau vài tiếng, Wendy tiếp tục cập nhật tình hình cho cộng đồng: "Cập nhật cho cả nhà yên tâm nha.

Hiện tại Wendy và các con đang tạm ở nhà anh họ trong lúc cơ quan chức năng vẫn tiếp tục theo dõi tình hình.

Ban ngày Tom vẫn ở nhà, tối thì vẫn phải đi làm nên chỉ mong nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ không ở gần khu vực đó. Các con hiện vẫn ổn, Wendy cũng cố giữ mọi thứ bình thường nhất có thể cho tụi nhỏ.

Cảm ơn cả nhà đã nhắn tin hỏi thăm và lo lắng cho gia đình Wendy rất nhiều. Chỉ mong mọi chuyện sẽ an toàn và sớm ổn định thôi.

Hiện tại khu vực Garden Grove gần nhà Wendy đang có sự cố liên quan đến bồn chứa hóa chất MMA bị rò rỉ. Cơ quan chức năng đang theo dõi rất sát vì đây là tình huống được chuẩn bị theo "trường hợp xấu nhất" nếu có cháy nổ xảy ra.

Hiện vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả nên mọi người đừng quá hoang mang". Wendy chỉ đưa các con tạm qua nhà anh họ để an toàn và yên tâm hơn thôi".

Chia sẻ của Wendy nhận được nhiều quan tâm, hỏi thăm và tư vấn từ khán giả khắp thế giới cùng bạn bè, đồng nghiệp. Rất nhiều người lo lắng cho tình hình của cô và các con nhỏ.

Tính đến hiện tại, tình hình của Wendy và các con đã ổn định.

Wendy Phạm là con gái ruột duy nhất của cố ca sĩ Phi Nhung, sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Y tá và hiện đang công tác trong ngành y tế tại bang California. Wendy đã lập gia đình và có hai con trai, cuộc sống đời thường khá kín tiếng. Sau khi mẹ qua đời, cô thay mặt gia đình xử lý các công việc hậu sự và quản lý quỹ từ thiện mang tên Phi Nhung. Hiện tại, Wendy tập trung chăm sóc gia đình nhỏ và thỉnh thoảng chia sẻ những kỷ niệm cũ về mẹ trên trang cá nhân.