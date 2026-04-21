Nữ NSƯT từ Mỹ về nước hé lộ một chuyện liên quan tới Phi Nhung

Theo Tùng Ninh | 21-04-2026 - 21:16 PM | Lifestyle

"Tôi và Phi Nhung có kỷ niệm" – NSƯT Ngọc Huyền nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã tới Chùa Nghệ Sĩ để thăm mộ, thắp hương cho các nghệ sĩ tiền bối trong nghề. Đây là hoạt động cuối của cô trong chuỗi hoạt động về nước lần này trước khi trở lại Mỹ.

Tại Chùa Nghệ Sĩ, Ngọc Huyền tiết lộ một kỷ niệm với cố ca sĩ Phi Nhung: "Thời năm 2003 tôi có về nước và hầu như ngoại Phùng Há đi chuyến từ thiện nào cũng có tôi. Lúc đó, đường vào Chùa Nghệ Sĩ xấu lắm.

Tôi và một người chị đã đóng góp mấy trăm triệu để làm đường vào đây. Mấy trăm triệu thời 2003 là lớn lắm. Tôi phát tâm trước, chị tôi ủng hộ sau. Chúng tôi đóng góp để tu bổ chùa, xây tháp cốt. Chỉ có hai chị em tôi tu bổ đường vào chùa.

Tôi còn nhớ một kỷ niệm với Phi Nhung. Ngày đó Phi Nhung về nước, sư phụ Bạch Mai của tôi mới dẫn Phi Nhung tới Chùa Nghệ Sĩ và nói với Phi Nhung rằng: "Mẹ chỉ nhận Ngọc Huyền làm đệ tử thôi. Vì thế, mẹ đưa con lên đây để ngoại bảy Phùng Há cúng khai sinh cho con. Lúc đó ngoại Phùng Há vẫn còn.

Tôi và Phi Nhung có kỷ niệm là cùng làm bia đá khắc thông tin về Chùa Nghệ Sĩ cho mọi người tới thăm đọc được, một đứa làm bia đá khắc tiếng Việt, một đứa làm bia đá khắc tiếng Anh cho khách nước ngoài đọc.

Lúc trước, tôi có nói chuyện với ngoại Bảy Phùng Há về ước nguyện của mình là mở một phòng gọi là bảo tàng nghệ thuật sân khấu cải lương ngay tại Chùa Nghệ Sĩ này.

Nhưng rất tiếc, mọi ước nguyện của tôi vẫn dang dở. Nhưng thôi, tôi cứ nói ra ước nguyện của mình là như vậy dù có rất nhiều hệ lụy phía sau. Nếu hữu duyên đủ phước thì biết đâu tôi lại làm được. Khi cơ hội tới, biết đâu tôi lại làm được.

Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở đây cũng đã không còn vì nhiều cô chú nghệ sĩ lớn tuổi đã qua đời. Một số cô chú còn lại đã dời sang viện dưỡng lão ở Thị Nghè rồi".

Nói rồi, Ngọc Huyền đi một vòng quanh Chùa Nghệ Sĩ: "Ở đây có phần mộ ngoai bảy Phùng Há, bác Chi Lăng, bác Trần Hữu Trang, cô Thanh Nga… mọi người ở đây rất đông".

