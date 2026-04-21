Khách Tây ấn tượng trước tốc độ may vest của "pháp sư Hội An": 48 tiếng hoàn thành 4 bộ, thách AI làm được

Theo Phác Thái Anh | 21-04-2026 - 20:46 PM | Lifestyle

Trải nghiệm may quần áo tại các tiệm may đo thủ công ở Hội An chưa bao giờ hết hot đối với khách quốc tế.

Nhắc đến Hội An, người ta không chỉ nhớ về vẻ đẹp mê hoặc mà còn ấn tượng với những con phố may đo tấp nập, nơi các tiệm vải và xưởng thủ công nối dài quanh khu phố cổ. Trải nghiệm đặt may trang phục tại đây từ lâu đã trở thành “đặc sản” khiến các du khách, đặc biệt là khách nước ngoài cảm thấy vô cùng thích thú. Chỉ trong một quy trình gọn gàng nhưng chuyên nghiệp, khách hàng sẽ được tư vấn kiểu dáng, chọn vải, lấy số đo chi tiết rồi quay lại sau thời gian ngắn để thử và nhận thành phẩm, mọi công đoạn đều diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo độ vừa vặn và tính thẩm mỹ.

Không ít du khách nước ngoài đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi may trang phục tại Hội An, không chỉ hài lòng về chất lượng và giá cả mà còn bất ngờ trước tốc độ "may nóng" của những “pháp sư" nơi đây: chỉ trong 24-48 giờ đã có thể hoàn thiện và trao tay sản phẩm.

Mới đây, một anh chàng với tài khoản @ianjeevan đã đăng tải video ghi lại trải nghiệm tuyệt vời khi may vest tại Hội An, anh cho biết bản thân cảm thấy vô cùng hào hứng khi nhận về những bộ vest vừa vặn, fit dáng chỉ sau thời gian hoàn thiện rất ngắn. Trên trang TikTok cá nhân, anh chia sẻ: "Có lẽ đây là một trong những điều nhất định phải làm nếu bạn đến Hội An! Bộ vest cashmere may đo đầu tiên của tôi! Hoàn thành trong 48 giờ với 2-3 lần thử đồ! Tôi đã trả 18 triệu đồng + 5% phí ngân hàng cho 4 bộ vest, tính ra khoảng 900 đô Singapore".

Nguồn ảnh: TikTok @ianjeevan

Đoạn video Ian Jeevan đăng tải nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem, ghi lại toàn bộ quá trình từ chọn vải, lấy số đo đến thử đồ, với sự hào hứng thấy rõ của anh trong từng công đoạn. Sau khi viral, bài đăng nhận về lượng tương tác lớn, nhiều du khách nước ngoài bày tỏ sự bất ngờ trước tốc độ hoàn thiện 4 bộ vest chỉ trong vòng 48 giờ, quan trọng hơn cả là chất lượng xịn xò đúng kiểu vừa nhanh vừa ngon bổ rẻ.

Thực tế, tùy vào kiểu dáng và chất liệu, các tiệm may tại Hội An sẽ có mức giá và thời gian khác nhau, từ những thiết kế đơn giản giá vài trăm nghìn đến các mẫu cầu kỳ lên tới vài triệu đồng. Dù vậy, điểm chung vẫn là tốc độ đáng kinh ngạc khi chỉ sau khoảng 24-48 giờ, khách hàng đã có thể nhận được sản phẩm hoàn chỉnh, vừa vặn.

Nguồn ảnh: TikTok @ianjeevan

Rất nhiều du khách đặc biệt là khách nước ngoài cảm thấy thích thú với dịch vụ may đo thủ công của các "pháp sư Hội An"

Mê mẩn tay nghề của “pháp sư Hội An”, khách Tây may luôn váy cưới cho uy tín

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 loại nước mà tỷ phú Tim Cook, CEO Binance… thích mê: Được chuyên trang quốc tế đánh giá “ngon nhất khu vực”

Tin vui: Trong 9 ngày từ 25/4 -3/5, người dân đến Quảng Ninh sẽ được miễn phí dịch vụ này

Nóng: Công an vào cuộc vụ ca sĩ Trung Quân Idol bị tố hành hung phụ nữ ở TPHCM

20:37 , 21/04/2026
Tài sản của Lương Xuân Trường

20:13 , 21/04/2026
Tranh cãi thông tin Trung Quân Idol tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2, đại diện NSX nói gì?

19:49 , 21/04/2026
Lời khuyên dành cho những ai hay mua vé máy bay không kèm hành lý

19:34 , 21/04/2026

