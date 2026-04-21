Tài sản của Lương Xuân Trường

Không chỉ duy trì sức hút trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn", Lương Xuân Trường hiện nay còn được biết đến là một trong những cầu thủ có tư duy kinh doanh sắc bén nhất bóng đá Việt Nam.

Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ như giai đoạn Thường Châu 2018, cái tên Lương Xuân Trường cho thấy giá trị thương hiệu và chuyên môn. Tính đến năm 2026, thu nhập từ bóng đá của anh vẫn khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Xuân Trường từng có quãng thời gian thi đấu ở Hàn Quốc, Thái Lan, HAGL, Hải Phòng, Hà Tĩnh. Đây cũng là khoảng thời gian anh có phong độ ổn định và sở hữu mức thu nhập cao nhất. Trong quá khứ, khi thi đấu cho Buriram United (Thái Lan), anh từng nhận mức lương khoảng 10.000 USD/tháng (khoảng 230-250 triệu đồng). Mới đây nhất, khi đầu quân cho đội bóng hạng Nhất đầy tham vọng Bình Phước, Xuân Trường đã ký bản hợp đồng 3 năm với mức lót tay được tiết lộ không dưới 5 tỷ đồng/mùa. Tổng giá trị hợp đồng này giúp anh thu về ít nhất 15 tỷ đồng, chưa tính mức lương hàng tháng.

Xuân Trường chọn con đường khởi nghiệp bài bản. Trung tâm Phục hồi chấn thương Thể thao Quốc tế (IRC) chính là tài sản trí tuệ và kinh tế lớn nhất của anh. Xuân Trường hiện là cổ đông nắm giữ lượng lớn cổ phần IRC. Sau khi gọi vốn thành công tại Shark Tank Việt Nam , doanh nghiệp này đã tăng vốn điều lệ lên mức 7 tỷ đồng. Tính đến năm 2026, IRC đã trở thành đối tác y tế chiến lược cho nhiều CLB lớn trong nước và sở hữu các cơ sở hiện đại tại Hà Nội và TP.HCM. Doanh thu từ IRC giúp Xuân Trường có nguồn tài chính bền vững ngoài bóng đá.

Xuân Trường còn lấn sân sang mảng nội dung và dịch vụ, tối ưu hóa thương hiệu cá nhân XT6. Xuân Trường cùng một đồng đội cũ ở Hải Phòng mở quán cafe thu hút giới trẻ. Ngoài ra, tiền vệ sinh năm 1995 còn có một kênh Podcast & Social Media với lượng người theo dõi lớn, các nền tảng mạng xã hội và kênh Podcast cá nhân của anh là nơi thu hút các hợp đồng quảng cáo từ các nhãn hàng thể thao, điện tử và tiêu dùng lớn.

Dù khá kín tiếng về đời tư, nhưng qua những hình ảnh chia sẻ, có thể thấy Xuân Trường sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Anh đã hoàn thiện căn cơ ngơi khang trang tại quê nhà cho bố mẹ. Để phục vụ công việc tại các thành phố lớn, Xuân Trường sở hữu căn hộ riêng tại Hà Nội và di chuyển bằng các dòng xe hạng sang. Anh hiện là hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ mới thi đấu đỉnh cao đi đôi với kiến tạo sự nghiệp kinh doanh chuyên nghiệp, đảm bảo tài chính bền vững ngay cả khi rời xa sân cỏ.

Không chỉ là một "ông chủ" tài hoa trên sân cỏ và thương trường, Lương Xuân Trường còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Anh ăn hỏi với vợ là Ngô Mai Nhuệ Giang tháng 4/2021 và đón bé gái đầu lòng năm 2022. Cặp đôi chuẩn bị tổ chức lễ cưới vào tháng 6/2026.

Hậu phương của Xuân Trường không chỉ đơn thuần là người chăm sóc gia đình. Ngô Mai Nhuệ Giang, vợ của nam cầu thủ, được biết đến là một phụ nữ sắc sảo, có học vấn cao (tốt nghiệp Đại học RMIT) và xuất thân trong một gia đình có điều kiện tại Hà Nội. Hiện tại, Nhuệ Giang đang giữ chức vụ Giám đốc vận hành tại Trung tâm Phục hồi chấn thương Thể thao Quốc tế (IRC). Nếu Xuân Trường là người khởi đầu và người kết nối các nguồn lực, thì Nhuệ Giang chính là người trực tiếp quản lý, vận hành bộ máy nhân sự và tài chính, giúp startup này đi đúng quỹ đạo kinh doanh chuyên nghiệp.