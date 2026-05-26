Chiếc tai nghe giá ngang xe máy: Gần 2 năm vẫn là biểu tượng xa xỉ của giới mê âm thanh

Di sản 100 năm của Bang & Olufsen và sức hút từ giá trị vượt thời gian

Trong thế giới công nghệ, nơi sản phẩm liên tục bị thay thế chỉ sau vài năm, Bang & Olufsen lại chọn một hướng đi khác: biến thời gian thành giá trị cốt lõi. Được thành lập từ năm 1925 tại Struer – thành phố ven biển phía Bắc Đan Mạch, thương hiệu này đã trải qua một thế kỷ phát triển nhưng vẫn giữ vị thế hàng đầu trong ngành âm thanh cao cấp.

Không nhiều hãng công nghệ đủ tự tin để đặt tên sản phẩm gắn với cột mốc 100 năm như Beoplay H100 hay tung ra phiên bản Centennial đặc biệt. Điều đó cho thấy Bang & Olufsen không chỉ bán thiết bị âm thanh, mà còn bán cả di sản chế tác kéo dài qua nhiều thế hệ.

Beoplay H100 là sản phẩm kế thừa hàng loạt dòng tai nghe từng tạo dấu ấn của hãng như Form 2, H8, H9i hay H95. Trong khi nhiều thiết bị công nghệ nhanh chóng trở nên lỗi thời, các sản phẩm của Bang & Olufsen như Beosound A9, Beosound 2, Beosystem hay bàn xoay Beogram vẫn được giới yêu âm thanh săn đón nhiều năm sau khi ra mắt.

Điểm đặc biệt của Bang & Olufsen nằm ở triết lý phát triển sản phẩm: kết hợp giữa kỹ nghệ âm thanh, tính thủ công và ngôn ngữ thiết kế Bắc Âu tối giản. Chính điều này khiến logo B&O trên phần chụp tai không đơn thuần là dấu nhận diện thương hiệu, mà còn trở thành biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp.

Theo đuổi sự hoàn hảo bằng thiết kế, âm thanh và trải nghiệm

Một trong những triết lý nổi tiếng nhất của Bang & Olufsen là “A never failing will to create only the best” – không ngừng tạo ra những điều tốt nhất. Triết lý này được thể hiện rõ trên Beoplay H100, đặc biệt ở phiên bản Centennial.

Tai nghe được hoàn thiện bằng nhôm đánh bóng, da cao cấp và kính cường lực, kết hợp giữa công nghệ sản xuất hiện đại và chế tác thủ công. Tổng thể thiết kế mang đậm tinh thần Scandinavian với vẻ tối giản nhưng sang trọng, thời trang mà vẫn khó lỗi mốt theo thời gian.

Không chỉ tập trung vào ngoại hình, Bang & Olufsen còn đầu tư mạnh vào trải nghiệm âm thanh. Trong bối cảnh chất lượng file nhạc hiện đại ngày càng khó phân biệt rõ ràng, kể cả với những người chơi audio lâu năm, hãng lựa chọn hướng tiếp cận khác: tái tạo chiều sâu không gian và cảm giác đắm chìm khi nghe.

Beoplay H100 được phát triển với hệ thống âm thanh không gian rộng mở, tối ưu cho cả nghe nhạc, xem phim lẫn sử dụng các nền tảng streaming. Thay vì chỉ chú trọng thông số kỹ thuật, chiếc tai nghe hướng đến cảm giác “thưởng thức” - điều vốn là yếu tố quan trọng nhất với giới yêu âm thanh cao cấp.

Bên cạnh đó, thiết bị còn sở hữu dải 10 microphone phục vụ đàm thoại và khử tiếng ồn chủ động. Đây là yếu tố ngày càng được người dùng quan tâm trong thời đại làm việc từ xa, họp trực tuyến và di chuyển liên tục. H100 được định vị không chỉ là tai nghe nghe nhạc, mà còn là thiết bị phục vụ toàn diện cho công việc, giải trí và giao tiếp hàng ngày.

Với những gì mang lại, nhiều người xem Beoplay H100 như một “thính phòng đeo tai” - thiết bị định nghĩa lại trải nghiệm headphone cao cấp thay vì chỉ là một món công nghệ thông thường.

Khi xa xỉ gắn liền với tính bền vững

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Beoplay H100 nằm ở tư duy phát triển sản phẩm theo hướng “xa xỉ bền vững”. Trong khi phần lớn thiết bị công nghệ hiện nay được thiết kế theo vòng đời ngắn, Bang & Olufsen lại muốn tạo ra sản phẩm có thể đồng hành nhiều năm.

Tai nghe được chế tạo từ vật liệu bền chắc, đồng thời áp dụng thiết kế mô-đun cho phép tháo rời nhiều linh kiện để sửa chữa, thay thế hoặc nâng cấp khi cần thiết. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm, giảm phụ thuộc vào việc thay mới liên tục - xu hướng ngày càng được giới công nghệ và người dùng cao cấp quan tâm.

Triết lý này cũng phản ánh tinh thần sống đặc trưng của Bắc Âu: tối giản, bền vững và đề cao giá trị sử dụng lâu dài. Với Bang & Olufsen, sự xa xỉ không chỉ đến từ mức giá hay vật liệu đắt đỏ, mà còn nằm ở khả năng đồng hành cùng người dùng theo thời gian.

Sau gần hai năm xuất hiện trên thị trường, Beoplay H100 vẫn giữ được sức hút trong giới yêu công nghệ và âm thanh cao cấp. Không chỉ là một chiếc tai nghe, sản phẩm còn đại diện cho cách Bang & Olufsen theo đuổi sự hoàn hảo suốt 100 năm: kết hợp công nghệ, thủ công, thiết kế và trải nghiệm sống trong cùng một thiết bị.