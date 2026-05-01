Thế mà lại hay: Ở 5 khách sạn sao đừng dại tự book bàn, nhờ lễ tân đặt hộ lại được chăm như VIP

Việc đặt được các khách sạn cao cấp giờ đây không còn quá khó, nhiều khi chỉ cần “chịu chi” là đã có thể sở hữu một căn phòng với dịch vụ sang trọng. Thế nhưng, thử thách thực sự của nhiều tín đồ du lịch lại nằm ở việc đặt được bàn tại các nhà hàng nổi tiếng, săn tour hot hay tiếp cận những dịch vụ cao cấp vốn luôn trong tình trạng kín chỗ. Đặc biệt tại các thành phố du lịch lớn, không ít nhà hàng Michelin, quán bar nổi tiếng hay show diễn nghệ thuật yêu cầu đặt trước từ rất sớm, thậm chí ưu tiên khách quen hoặc khách được giới thiệu qua các đối tác uy tín.

Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ “bí kíp” được nhiều người cho là cực hữu ích khi đi du lịch: thay vì tự đặt nhà hàng hay dịch vụ, hãy nhờ bộ phận concierge của khách sạn hỗ trợ.

Người này viết: “Tips khi đi du lịch: Nếu bạn ở khách sạn cao cấp thì đừng tự đặt nhà hàng, hãy nhờ concierge khách sạn đặt giùm để ‘lấy tiếng’. Mình hay làm vậy nên mỗi lần tới đâu nhân viên cũng chăm sóc siêu kỹ, sắp bàn đẹp với tặng rượu đủ thứ. Chỉ cần phàn nàn một lần là quán thiếu điều ‘quỳ lạy’, vì họ sợ concierge đánh giá không tốt rồi khách sạn sẽ không gửi khách qua nữa. Đa số khách sạn 5 sao đều có concierge, mà dịch vụ này đã nằm trong tiền phòng nên khách không phải trả thêm chi phí”.

Một tài khoản chia sẻ kinh nghiệm đặt bàn nhà hàng dễ dàng khi đi du lịch, đó là nhờ bộ phận hỗ trợ của khách sạn mình đang ở

Theo chia sẻ này, lợi ích của việc nhờ concierge khách sạn hỗ trợ không chỉ nằm ở chuyện được xếp chỗ đẹp hay chăm sóc kỹ hơn.

“Ngoài được xếp bàn đẹp và tặng này kia, bạn còn được:

Website hết bàn nhưng họ vẫn dùng quan hệ để lấy được bàn cho bạn. Okura Tokyo còn book được private members club cho mình. Được tư vấn trước xem quán đó ngon hay không, đi đường nào thuận tiện, có lưu ý gì đặc biệt. Không chỉ nhà hàng mà mua hoa, bánh kem, vé opera hay những yêu cầu lạ họ cũng hỗ trợ được. Có lần đi Thượng Hải hỏng tăm nước, concierge của Mandarin Oriental đặt ship tới gần như ngay lập tức”.

Người này cũng chia sẻ thêm kinh nghiệm nhận biết và liên hệ với nhân viên này tại khách sạn: “Thường quầy concierge sẽ nằm cạnh quầy lễ tân, có ghi chữ ‘Concierge’ hoặc biểu tượng hai chiếc chìa khóa. Điện thoại bàn trong phòng cũng thường có nút gọi concierge riêng. Trên website khách sạn thường sẽ có email của concierge luôn. Mình hay mail trực tiếp, nhớ nói mã booking rồi nhờ họ đặt bàn trước khi tới, vì nhiều nhà hàng Michelin phải đặt rất sớm”.

Ảnh minh họa

Được biết, “concierge” là vị trí nhân viên hỗ trợ khách hàng tại tiền sảnh khách sạn, chịu trách nhiệm đáp ứng và xử lý gần như mọi nhu cầu của khách lưu trú. Ở các khách sạn lớn hoặc khách sạn hạng sang, bộ phận này thường sở hữu mạng lưới quan hệ rộng với nhà hàng, hãng xe, đơn vị tổ chức tour hay các địa điểm giải trí cao cấp, nhờ đó có thể hỗ trợ khách tiếp cận những dịch vụ khó đặt bằng cách thông thường.

Công việc của bộ phận tiền sảnh cũng rất đa dạng, từ hỗ trợ thuê mượn trang thiết bị, xử lý các vấn đề kỹ thuật như wifi hay thiết bị điện tử, tư vấn địa điểm tham quan, đặt tour, sắp xếp phương tiện di chuyển, cho tới hỗ trợ nhận thư từ, bưu kiện hoặc cài đặt báo thức cho khách. Với nhiều khách sạn cao cấp, concierge còn có thể hỗ trợ đặt vé máy bay, vé hòa nhạc, show diễn nghệ thuật hay xử lý các yêu cầu cá nhân hóa theo nhu cầu riêng của từng khách hàng.

Chính vì danh tiếng và uy tín của khách sạn, nhiều nhân viên hỗ trợ có thể giúp khách đặt được chỗ tại các nhà hàng nổi tiếng hoặc dịch vụ “cháy vé” mà khách tự liên hệ chưa chắc đã thành công. Đây cũng là lý do nhiều người thường ưu tiên nhờ concierge giúp thay vì tự đặt.

"Concierge" là bộ phận hỗ trợ khách hàng tại tiền sảnh khách sạn, chịu trách nhiệm đáp ứng và xử lý gần như mọi nhu cầu của khách lưu trú. Ảnh minh họa

Bên dưới bài đăng, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng tình và chia sẻ thêm những trải nghiệm thực tế của bản thân.

Một người viết: “Chuẩn luôn. Nghề này nên được biết tới nhiều hơn. Chồng mình làm nhân viên tiền sảnh ở London, gần như muốn gì cũng có liên hệ hết. Nhà hàng nổi tiếng kín bàn vẫn book được, thi thoảng còn được mời xem kịch. Đi du lịch khắp nơi hầu như đều được chăm sóc, quan trọng nhất là khách không phải tự lo tìm đường hay xử lý vấn đề phát sinh”.

Một tài khoản khác kể lại trải nghiệm khi lưu trú tại Melia Ba Vì: “Hôm mình ở Melia Ba Vì cũng nhờ lễ tân đặt xe về Hà Nội, và đó là chuyến xe ưng ý nhất mình từng đi. Anh tài xế cực kỳ chỉn chu: hỏi nhiệt độ xe đã phù hợp chưa, chọn nhạc theo độ tuổi khách, thấy mình nghe điện thoại thì tự giảm âm lượng. Trên đường còn dừng ở đoạn đẹp để mình chụp ảnh. Anh ấy cũng chia sẻ rằng tài xế phục vụ khách của Melia phải có tiêu chuẩn riêng về tác phong, ăn mặc vì đây là nhóm khách có yêu cầu cao. Nếu khách phàn nàn thì ảnh hưởng luôn tới uy tín hợp tác giữa hai bên”.

Dù rất tiện ích nhưng dịch vụ này lại chưa được biết tới nhiều

Trong khi đó, một người khác cho biết: “Mình ở chuỗi Hyatt cũng đặt nhà hàng với tour thông qua bộ phận hỗ trợ tiền sảnh vài lần, xác nhận là rất êm. Có lần ở Hawaii sát ngày quá nên tour báo hết vé trên web, nhưng nhờ họ là có ngay”.

Ngoài những bình luận đồng tình, không ít người cũng bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu biết tới vai trò và “quyền năng” của nhân viên hỗ trợ trong các khách sạn cao cấp. Nhiều người cho rằng đây là một dịch vụ rất hữu ích nhưng vẫn còn khá xa lạ với phần lớn du khách Việt Nam.

Ở các khách sạn lớn, bộ phận tiền sảnh thường sở hữu mạng lưới quan hệ rộng, nhờ đó có thể hỗ trợ khách tiếp cận những dịch vụ khó đặt bằng cách thông thường. Ảnh minh họa

Có thể thấy, concierge không đơn thuần chỉ là bộ phận hỗ trợ tại khách sạn mà còn được xem như “trợ lý du lịch cá nhân”, giúp trải nghiệm của khách trở nên thuận tiện, cao cấp và dễ dàng hơn rất nhiều. Với những ai thường xuyên du lịch hoặc nghỉ dưỡng tại các khách sạn lớn, việc tận dụng dịch vụ này có thể giúp chuyến đi “nâng cấp” đáng kể mà không tốn thêm chi phí.