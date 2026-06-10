Nam Cường đi hát 20 năm nổi tiếng đúng 1 bài hit, leo top tìm kiếm giữa đêm vì loạt dấu hiệu bất thường

Thông tin đang được chú ý nhất trên mạng xã hội hiện tại là loạt động thái bất thường liên quan đến Nam Cường. Trong đêm, từ khóa “Nam Cường” bất ngờ trở thành một trong những chủ đề được tìm kiếm nhiều, lượng quan tâm tăng vọt trên các nền tảng mạng xã hội. Trước đó, cư dân mạng phát hiện Facebook cá nhân của nam ca sĩ đã chuyển sang chế độ bảo vệ, trong khi một số nền tảng mạng xã hội khác cũng xuất hiện thay đổi về chế độ tương tác. Những động thái này khiến tên tuổi Nam Cường nhanh chóng được bàn tán trên các diễn đàn giải trí và leo top tìm kiếm giữa đêm.

Nam Cường đang là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội

Giữa lúc những bàn tán lan rộng, Nam Cường vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ nào giải thích cho các động thái kể trên. Lần xuất hiện công khai gần đây nhất của nam ca sĩ được ghi nhận tại một sự kiện diễn ra ở TP.HCM vào ngày 31/5. Tại đây, Nam Cường vẫn giữ phong thái quen thuộc, thoải mái giao lưu cùng đồng nghiệp và khách mời. Sau sự kiện này, anh gần như không có thêm cập nhật đáng chú ý nào trên các nền tảng cá nhân.

Sự nghiệp 20 năm với chỉ 1 bản hit

Nam Cường tên thật là Nguyễn Nam Cường, sinh năm 1985, quê Đà Nẵng. Trước khi hoạt động solo, anh từng là thành viên nhóm Yoband!, nhóm nhạc bước ra từ cuộc thi Yo! Cùng Ước Mơ Xanh cùng Tóc Tiên, Minh Thư và Viết Thanh. Năm 2003, Nam Cường giành Huy chương Vàng Tiếng hát Học sinh - Sinh viên Đà Nẵng, tạo bước đệm để theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sau khi Yoband! tan rã, Nam Cường chuyển hướng hoạt động solo. Giai đoạn đầu của anh không hề dễ dàng. Nam ca sĩ từng học diễn xuất ở Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, luyện thanh bên ngoài và đi hát ở các tụ điểm nhỏ để tìm cơ hội. Trước khi có một bản hit thật sự đủ sức kéo tên tuổi lên, Nam Cường đã trải qua quãng thời gian khá loay hoay trên thị trường nhạc Việt.

Trước khi có một bản hit thật sự đủ sức kéo tên tuổi lên, Nam Cường đã trải qua quãng thời gian khá loay hoay trên thị trường nhạc Việt.

Năm 2008 trở thành cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Nam Cường. Sau album Đồng Thoại , anh ra mắt album Bay Giữa Ngân Hà . Ca khúc cùng tên nhanh chóng bùng lên trở thành bài hát được yêu thích tại thời điểm đó. Với giai điệu teen pop/ballad nhẹ nhàng, dễ nghe và đúng thị hiếu Vpop cuối thập niên 2000, Bay Giữa Ngân Hà đưa Nam Cường trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ cuối 8X - đầu 9X.

Bản hit Bay Giữa Ngân Hà đưa Nam Cường trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ cuối 8X - đầu 9X

Không quá lời khi nói Bay Giữa Ngân Hà là ca khúc quan trọng nhất trong sự nghiệp Nam Cường. Sau khi bài hát bùng nổ, anh có một năm chạy show dày đặc với bản hit này và nhận được giải thưởng bài hát yêu thích trong năm. Đến hiện tại, khi nhắc đến Nam Cường, phần lớn khán giả vẫn lập tức nhớ đến Bay Giữa Ngân Hà trước tiên. Đây vừa là dấu son lớn nhất, vừa là ca khúc gắn chặt với hình ảnh thư sinh, hiền lành của nam ca sĩ trong ký ức công chúng.

Sau đó, Nam Cường tiếp tục có nhiều sản phẩm âm nhạc đáng chú ý nhưng không vượt qua được cái bóng quá lớn của Bay Giữa Ngân Hà

Sau Bay Giữa Ngân Hà , Nam Cường tiếp tục có giai đoạn hợp tác đáng chú ý với Khắc Việt. Album Lời Hứa ra mắt năm 2011 gồm nhiều ca khúc do Khắc Việt sáng tác, trong đó có những bài được khán giả nhớ đến như Khó , Lời Hứa , Suy Nghĩ Trong Anh . Tuy nhiên, nếu xét về độ phủ sóng đại chúng chưa sản phẩm nào sau đó vượt qua được cái bóng quá lớn của Bay Giữa Ngân Hà .

Làm nghề kín tiếng sau hào quang của bản hit để đời

Sau thời kỳ hoàng kim cùng Bay Giữa Ngân Hà , Nam Cường không biến mất khỏi showbiz nhưng cũng không còn phủ sóng rầm rộ như giai đoạn đỉnh cao. Anh mở rộng hoạt động sang nhiều vai trò khác như diễn viên, MC sân khấu thiếu nhi, chương trình truyền hình và sự kiện. Nam Cường từng được khán giả biết đến với vai Dưỡng trong phim Kính Vạn Hoa, đồng thời xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí với hình ảnh nhẹ nhàng, gần gũi.

Nam Cường hoạt động sang nhiều vai trò khác như diễn viên, MC sân khấu thiếu nhi, chương trình truyền hình

Bên cạnh ca hát, Nam Cường còn thử sức ở dòng nhạc trữ tình, bolero. Anh từng xem danh hiệu quán quân Người Kể Chuyện Tình là một bước ngoặt giúp mình đến gần hơn với khán giả miền Tây. Năm 2018, Nam Cường tổ chức liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát mang tên Hạnh Phúc Đời Tôi tại Nhà hát Hòa Bình. Trong liveshow này, bản hit đình đám một thời tiếp tục là điểm nhấn quan trọng, như cách Nam Cường nhìn lại dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp.

Những năm gần đây, Nam Cường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng không ồn ào. Anh đi hát, làm MC, tham gia sân khấu, gameshow, đồng thời lấn sang giảng dạy. Nam ca sĩ cũng gây chú ý vì sở hữu 3 bằng đại học, gồm Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình, Quản lý văn hóa và Ngôn ngữ Anh và sau đó tiếp tục học cao học ngành Điện ảnh - Truyền hình.

Nam Cường gây chú ý vì sở hữu 3 bằng đại học, gồm Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình, Quản lý văn hóa và Ngôn ngữ Anh và sau đó tiếp tục học cao học ngành Điện ảnh - Truyền hình

Về đời tư, Nam Cường là nghệ sĩ khá kín tiếng. Anh kết hôn vào năm 2016 với bà xã làm trong lĩnh vực ngân hàng và hiện có cuộc sống gia đình ổn định bên vợ cùng các con. Anh không thường xuyên chia sẻ chuyện riêng tư, chọn cách sống bình lặng hơn thay vì xuất hiện dày đặc trên truyền thông.

Hình ảnh gần nhất của Nam Cường được ghi nhận tại một sự kiện diễn ra ở TP.HCM vào ngày 31/5

Từ một ca sĩ từng gắn liền với bản hit thanh xuân của thế hệ 8X - 9X, Nam Cường hiện chọn cuộc sống và công việc kín tiếng hơn. Chính vì vậy, loạt động thái bất thường trên mạng xã hội mới đây càng khiến công chúng tò mò. Dù chưa lên tiếng giải thích, tên tuổi Nam Cường vẫn bất ngờ được tìm kiếm trở lại, kéo theo sự quan tâm dành cho chặng đường hơn 20 năm làm nghề của nam ca sĩ.

Ảnh: FB