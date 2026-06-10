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Nhan sắc hot nhất MXH hiện tại: Đại mỹ nhân có cơ địa viral, 89 triệu người "đổ rạp"

| | Lifestyle

Mỹ nhân này đã khiến mạng xã hội bùng nổ vì nhan sắc cuốn hút và thần thái không thể rời mắt.

Jennie đang là một trong những cái tên được bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội sau màn trình diễn tại Gov Ball Performance. Không chỉ gây chú ý bởi sân khấu bùng nổ, nữ idol còn nhanh chóng trở thành tâm điểm vì nhan sắc nổi bật trong loạt fancam được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Nhan sắc hot nhất MXH hiện tại thuộc về Jennie

Ngay sau khi màn trình diễn kết thúc, hàng loạt khoảnh khắc của Jennie tại Gov Ball đã được người hâm mộ đăng tải và được chia sẻ khắp mạng xã hội. Trong các đoạn fancam, thành viên BLACKPINK xuất hiện với diện mạo đầy cuốn hút, vừa sắc sảo vừa phóng khoáng. Dưới ánh đèn sân khấu, Jennie dễ dàng chiếm trọn sự chú ý nhờ gương mặt nhỏ, đường nét hài hòa cùng thần thái tự nhiên khó rời mắt.

Điều khiến netizen bàn tán nhiều nhất là Jennie gần như không cần thay đổi quá nhiều để vẫn nổi bật. Visual của cô vốn đã là một trong những “thương hiệu” lớn của Kpop, nhưng khi đặt vào sân khấu Gov Ball với không khí phóng khoáng, mọi thứ lại trở nên cuốn hơn hẳn.

Nhan sắc và thần thái của Jennie khiến MXH bùng nổ

Mái tóc xoăn buông xõa, ánh mắt sắc sảo cùng cách Jennie làm chủ biểu cảm khiến từng khoảnh khắc fancam đều có điểm để người xem phải dừng lại. Vẫn là nét sang chảnh quen thuộc, nhưng lần này Jennie mang đến cảm giác trưởng thành, tự tin và quyến rũ hơn, đúng kiểu càng lên sân khấu càng tỏa ra khí chất ngôi sao.

Khi biểu diễn, cô liên tục có những khoảnh khắc gây ấn tượng chỉ bằng ánh mắt, nụ cười hoặc cách thay đổi biểu cảm. Có lúc Jennie toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu kỳ đúng chuẩn biểu tượng thời trang; nhưng cũng có lúc cô lại trở nên rạng rỡ, gần gũi khi tương tác với khán giả. Chính sự biến hóa linh hoạt này khiến loạt fancam của Jennie nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận.

Visual sang chảnh và khả năng tạo khoảnh khắc viral giúp Jennie luôn giữ được độ nóng trên mạng xã hội

Không chỉ gây ấn tượng trên sân khấu, visual sang chảnh và khả năng tạo khoảnh khắc viral giúp cô luôn giữ được độ nóng trên mạng xã hội. Tài khoản Instagram cá nhân với khoảng 89 triệu người theo dõi phần nào cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của nữ idol. Với Jennie, mỗi lần xuất hiện không chỉ là một hoạt động cá nhân hay sân khấu đơn thuần, mà còn dễ dàng trở thành chất liệu để công chúng bàn luận, chia sẻ và biến thành xu hướng.

Từ nhiều năm qua, thành viên BLACKPINK đã luôn được xem là một trong những visual có sức ảnh hưởng lớn nhất Kpop, thường xuyên gây sốt bởi gương mặt sang chảnh, thần thái khó trộn lẫn và khả năng biến mọi lần xuất hiện thành khoảnh khắc được bàn tán. Jennie đúng chuẩn là "it girl số 1 Hàn Quốc", "mỹ nhân có cơ địa viral". Cô nàng làm gì cũng hot, diễn gì cũng thành trend. Sân khấu Gov Ball lần này, sức hút visual của Jennie lại một lần nữa được đẩy lên cao hơn.

Điều khiến Jennie được nhắc đến nhiều không chỉ nằm ở việc cô đẹp trong những khung hình fancam, mà còn ở cảm giác trưởng thành, tự tin và quyến rũ rõ rệt hơn trong phong cách

Điều khiến Jennie được nhắc đến nhiều không chỉ nằm ở việc cô đẹp trong những khung hình fancam, mà còn ở cảm giác trưởng thành, tự tin và quyến rũ rõ rệt hơn trong phong cách. Nếu trước đây Jennie gắn liền với hình ảnh sang trọng, tiểu thư và có phần lạnh lùng, thì thời gian gần đây, cô lại cho thấy một phiên bản phóng khoáng và táo bạo hơn. Nữ idol vẫn giữ được nét thời thượng vốn là thương hiệu, nhưng cách xuất hiện lại mang nhiều tinh thần tự do, gợi cảm và chủ động hơn.

Phong cách quyến rũ của Jennie cũng ngày càng trở thành điểm nhấn. Cô không cần tạo cảm giác quá phô trương, mà thu hút người xem bằng thần thái tự nhiên, ánh mắt cuốn hút và sự thoải mái khi làm chủ sân khấu. Chính sự tự tin ấy khiến nhan sắc của Jennie càng nổi bật hơn, bởi vẻ đẹp của cô không chỉ đến từ đường nét gương mặt mà còn nằm ở khí chất và năng lượng mà cô mang lại.

Phong cách quyến rũ của Jennie cũng ngày càng trở thành điểm nhấn.

Gần đây, Jennie cũng liên tục cho thấy khả năng làm mới hình ảnh cá nhân. Từ sân khấu âm nhạc, sự kiện thời trang cho đến những khoảnh khắc đời thường, nữ idol đều giữ được sức hút riêng. Cô có thể sang trọng, cá tính, quyến rũ nhưng vẫn rất tự nhiên, không bị đóng khung trong một hình ảnh cố định. Đây cũng là lý do mỗi lần Jennie xuất hiện, công chúng không chỉ quan tâm cô mặc gì, trang điểm ra sao, mà còn chú ý đến cách cô biến tổng thể ấy thành phong cách mang dấu ấn cá nhân.

Có thể nói, Jennie vốn đã nổi tiếng với nhan sắc và thần thái biểu tượng, nhưng sân khấu Gov Ball tiếp tục khiến hình ảnh của cô được bàn luận mạnh mẽ hơn. Visual thăng hạng, phong cách quyến rũ tự tin cùng khí chất ngôi sao ngày càng rõ nét giúp Jennie duy trì sức hút đặc biệt. Ở thời điểm hiện tại, cô không chỉ là một idol nổi tiếng, mà còn là biểu tượng phong cách có khả năng khiến mạng xã hội bùng nổ chỉ bằng vài khoảnh khắc xuất hiện.

Ảnh: X

Theo Mộc Cam

Thanh niên Việt

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