Tôi chuyển đến “ngôi nhà trong mơ” ở tuổi 36 và lần đầu hiểu cảm giác sống như trong phim là thế nào

Nhiều người nghĩ rằng sau tuổi 30, cuộc sống chỉ còn xoay quanh công việc, hóa đơn và những áp lực rất người lớn. Nhưng với Yuki - 36 tuổi, sống cùng 3 chú mèo trong căn hộ mới của mình - mọi thứ lại bắt đầu theo cách khác. Sau nhiều năm làm việc và tiết kiệm, cô cuối cùng cũng chuyển vào ngôi nhà mà bản thân từng mơ về suốt tuổi trẻ: Một không gian ngập nắng, đẹp như phim và đủ khiến mỗi buổi sáng thức dậy đều trở thành điều đáng mong chờ.

Căn hộ khiến ai bước vào cũng tưởng là phim trường

Ngay từ khoảnh khắc mở cửa bước vào nhà, cảm giác đầu tiên là sự ấm áp rất điện ảnh. Sàn gỗ nâu trải dài dưới ánh nắng, cửa kính lớn nhìn thẳng ra đường chân trời thành phố, còn phòng khách thì giống một góc set quay của phim Hàn hơn là một căn hộ bình thường.

Chiếc sofa màu be phủ chăn mềm, chiếc bàn trà nhỏ với tượng bí ngô trang trí, đèn sàn ánh vàng dịu và tấm thảm xám trắng tạo nên tổng thể vừa tối giản vừa có chiều sâu. Không gian không quá cầu kỳ nhưng lại khiến người ta muốn ngồi xuống thật lâu.

Yuki nói cô từng thay đổi cách bài trí tới hàng chục lần chỉ để tìm được "đúng cảm giác".

"Có những món đồ nhìn rất đơn giản nhưng tôi mất vài tháng mới chọn được. Tôi không còn mua theo trend nữa, tôi chỉ chọn thứ khiến mình thực sự thấy dễ chịu".

Điều thú vị là căn nhà này không quá rộng, cũng không thuộc kiểu xa hoa đắt đỏ. Nhưng từng góc đều cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng – thứ khiến không gian có cảm xúc hơn hẳn.

Góc đọc sách nhỏ nhưng là nơi "chữa lành" nhất nhà

Một trong những nơi Yuki yêu thích nhất là góc đọc sách cạnh cửa sổ.

Kệ sách trắng có đèn âm tường, cây xanh đặt sát khung kính lớn, vài chiếc gối tựa mềm và ánh sáng tự nhiên tràn vào mỗi sáng khiến không gian này giống một quán cà phê yên tĩnh hơn là góc trong nhà.

Cô thường dành thời gian ở đây vào cuối ngày, đọc sách hoặc đơn giản chỉ ngồi nghe nhạc cùng 3 chú mèo.

"Trước đây tôi từng nghĩ hạnh phúc phải là đi đâu đó thật xa hoặc mua thứ gì thật đắt. Nhưng hóa ra cảm giác được ngồi yên trong một căn phòng mình yêu thích cũng đủ làm tâm trạng tốt lên rất nhiều".

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Yuki không thuê kiến trúc sư riêng hay đầu tư nội thất theo kiểu "đập đi làm lại". Phần lớn đồ đạc đều được cô chọn dần trong nhiều năm, ưu tiên những món có thể dùng lâu, ít lỗi thời và thực sự phù hợp với thói quen sống.

Nhà bếp nhỏ nhưng khiến việc nấu ăn trở nên thú vị hơn

Nếu phòng khách là nơi đẹp nhất thì căn bếp lại là nơi "có hơi thở" nhất trong nhà.

Mặt đá màu xám nhạt, hai chiếc đèn treo hình nón và những thiết bị màu đen hiện đại khiến căn bếp trông như studio nấu ăn thu nhỏ. Nhưng điều Yuki thích nhất lại là cảm giác bình yên khi đứng nấu ăn mỗi tối.

"Tôi từng rất ghét việc nấu nướng sau giờ làm. Nhưng từ khi có căn bếp mình thích, tôi bắt đầu muốn về nhà sớm hơn".

Cô cho rằng không gian sống ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng và thói quen sinh hoạt. Một căn bếp đủ sáng, gọn gàng và thuận tiện có thể khiến việc nấu ăn bớt áp lực hơn rất nhiều.

Đó cũng là lý do cô chấp nhận chi thêm tiền cho vài món đồ dùng chất lượng tốt thay vì mua rẻ rồi thay liên tục.

Góc làm việc khiến cả việc trì hoãn cũng… bớt đi

Không gian làm việc của Yuki cũng mang đúng tinh thần "sống chậm nhưng có gu".

Một bức tường sách lớn, ánh đèn vàng dài chạy dọc phía trên, chiếc sofa xanh đậm và bàn gỗ nhỏ đặt cạnh máy tính tạo nên cảm giác vừa tập trung vừa thư giãn.

Cô đặt thêm vài chậu cây xanh và một chiếc máy nghe nhạc cũ để tạo cảm hứng mỗi khi làm việc.

"Có hôm tôi ngồi viết tới khuya chỉ vì không muốn rời khỏi góc này".

Theo Yuki, trước đây cô từng nghĩ muốn sống đẹp phải cần thật nhiều tiền. Nhưng sau tuổi 30, cô nhận ra thứ quan trọng hơn là biết mình thực sự cần gì.

Thay vì mua nhiều đồ theo cảm hứng, cô dành thời gian xây dựng không gian sống phù hợp với bản thân. Và chính điều đó khiến căn nhà trở nên có "linh hồn".

Ở tuổi 36, cô không còn chạy theo xu hướng nữa

Điều khiến nhiều người thích thú khi xem căn hộ của Yuki không nằm ở độ sang trọng, mà ở cảm giác rất đời thường nhưng vẫn đẹp như phim.

Từ những chiếc gối được phối màu cẩn thận, góc cây xanh cạnh cửa sổ cho tới phòng tắm lát gạch mosaic hình học - mọi thứ đều phản ánh một lối sống chậm rãi và có chủ đích.

"Trước đây tôi luôn nghĩ phải thành công thật nhanh, mua nhà thật lớn hoặc sống theo tiêu chuẩn nào đó mới gọi là ổn. Nhưng hiện tại, tôi chỉ muốn mỗi ngày đi làm về đều thấy nhẹ lòng".

Ở tuổi 36, Yuki nói cô không còn cố gắng gây ấn tượng với ai. Thay vào đó, cô tập trung tạo ra một cuộc sống khiến chính mình cảm thấy thoải mái.

Và đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là ánh nắng buổi sáng chiếu qua rèm cửa, bóng đổ trên sàn gỗ và tiếng máy pha cà phê vang lên trong căn nhà nhỏ.

"Mọi người hay bảo nhà tôi giống tạp chí nội thất. Nhưng với tôi, đây chỉ là nơi cuối cùng tôi cũng được sống đúng với nhịp của mình thôi".