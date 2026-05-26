Mỹ nhân đẹp đến mức fan mải mê quay màn hình lớn không cần nghe hát, chỉ cần nhan sắc là được tha thứ mọi lỗi lầm

Nhan sắc IRENE khiến người hâm mộ không thể rời mắt

Nhan sắc của IRENE từ lâu đã được xem là một trong những biểu tượng visual nổi bật của K-pop. Sau hơn 10 năm hoạt động, trưởng nhóm Red Velvet vẫn thường xuyên trở thành tâm điểm bàn luận mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Mới đây, loạt hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc của nữ ca sĩ tại concert solo đầu tiên tiếp tục gây chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là những khung hình cận mặt được chiếu trên màn hình LED trong đêm diễn.

Chuyến lưu diễn châu Á đầu tiên của IRENE mang tên 2026 Irene I-Will vừa chính thức khởi động với hai đêm diễn mở màn tại Seoul. Sự kiện đánh dấu cột mốc mới trong hoạt động cá nhân của nữ thần tượng sau nhiều năm hoạt động cùng Red Velvet.

Sau hai đêm diễn đầu tiên, điều được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội lại là ngoại hình của IRENE. Hàng loạt đoạn fancam ghi lại khoảnh khắc cận mặt nữ ca sĩ trên màn hình LED nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều khán giả có mặt tại concert cho biết họ liên tục dùng điện thoại quay màn hình lớn vì bị thu hút bởi visual của trưởng nhóm Red Velvet.

Một bài đăng nhận lượng tương tác cao đã chia sẻ dòng trạng thái: “Nhan sắc này khiến tôi không thể ngừng quay màn hình LED”. Dưới các bài đăng, cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận cho rằng IRENE vẫn giữ được diện mạo nổi bật dù K-pop đã bước sang nhiều thế hệ thần tượng mới. Không ít ý kiến nhận xét visual của nữ ca sĩ gần như không thay đổi so với thời điểm mới debut.

Làn da trắng sáng, đường nét gương mặt sắc nét cùng thần thái lạnh đặc trưng tiếp tục trở thành yếu tố giúp IRENE duy trì sức hút riêng giữa dàn idol nữ K-pop. Thậm chí nhiều người còn cho rằng du cho nhiều thế hệ thần tượng nữa xuất hiện, nhan sắc của IRENE vẫn sẽ luôn giữ vững vị trí hoàn hảo hàng đầu.

Bên cạnh yếu tố ngoại hình, concert solo đầu tiên của IRENE cũng nhận nhiều phản hồi tích cực về phần trình diễn. Nữ ca sĩ trực tiếp biểu diễn các ca khúc thuộc album solo như Biggest Fan, Like A Flower và Back Halo với phần dàn dựng được đầu tư đồng đều về hình ảnh lẫn sân khấu.

IRENE đồng thời làm mới một số ca khúc quen thuộc của Red Velvet như Attaboy, Red Dress, Rookie và Russian Roulette theo màu sắc cá nhân. Việc một mình đảm nhận toàn bộ chương trình kéo dài khoảng 2,5 tiếng cũng giúp IRENE nhận về nhiều phản hồi tích cực.

“Tường thành visual” khó thay thế của K-pop

IRENE chính thức debut vào tháng 8/2014 với vai trò trưởng nhóm, rapper chính, lead dancer và visual của Red Velvet dưới trướng SM Entertainment. Ngay từ thời điểm ra mắt, nữ ca sĩ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ gương mặt sắc nét, làn da trắng sáng cùng thần thái lạnh đặc trưng.

Trong suốt nhiều năm hoạt động, IRENE liên tục được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về những visual nổi bật nhất K-pop. Không chỉ sở hữu lượng fancam lớn, nữ thần tượng còn là cái tên gắn liền với nhiều khoảnh khắc ending fairy nổi tiếng trên các sân khấu âm nhạc Hàn Quốc. Không ít video cận mặt của IRENE từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội nhờ biểu cảm và thần thái đặc trưng.

Năm 2020, IRENE từng vướng tranh cãi liên quan đến thái độ làm việc với một biên tập viên trong ngành, tạo ra làn sóng bàn luận lớn tại Hàn Quốc thời điểm đó. Dù hình ảnh bị ảnh hưởng trong một thời gian, nữ thần tượng vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ nhờ vị thế visual hàng đầu K-pop cùng lượng người hâm mộ đông đảo suốt nhiều năm hoạt động.

Điểm khiến IRENE duy trì sức hút nhiều năm nằm ở việc hình ảnh của cô gần như không thay đổi quá nhiều sau hơn một thập kỷ hoạt động. Dù hiện đã bước qua tuổi 30 và thuộc thế hệ Gen 3, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận mỗi khi xuất hiện cạnh các thần tượng Gen 4 và Gen 5.

Trong nhiều sự kiện giải trí hay sân khấu âm nhạc, visual của IRENE tiếp tục nhận phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Không ít ý kiến cho rằng dù K-pop xuất hiện thêm nhiều thế hệ thần tượng mới, trưởng nhóm Red Velvet vẫn giữ được vị trí “tường thành visual” khó thay thế.

Sau hơn 10 năm hoạt động cùng Red Velvet, IRENE chính thức debut solo vào tháng 11/2024 với mini album Like A Flower. Đầu năm 2026, nữ ca sĩ tiếp tục phát hành full album Biggest Fan và ghi nhận doanh số gần 200.000 bản trong ngày đầu mở bán. Thành công của album cũng mở đường cho chuyến lưu diễn solo châu Á đầu tiên trong sự nghiệp của IRENE.