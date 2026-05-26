Hoa hậu Thanh Thuỷ hiếm hoi hở bạo khoe 3 vòng, netizen chấm vội "0 điểm"

Quen thuộc với hình ảnh thanh lịch, ngọt ngào, thế nên khi Hoa hậu Thanh Thuỷ tung bộ ảnh diện bikini đã khiến mạng xã hội gần như bùng nổ. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi nàng hậu sinh năm 2002 khoe visual nóng bỏng và táo bạo đến vậy kể từ sau đăng quang.

Trong bộ ảnh mới, Thanh Thuỷ diện bikini đen tối giản, kết hợp quần jeans oversized tạo tổng thể vừa phóng khoáng vừa thời thượng. Đặc biệt, những khoảnh khắc quay lưng giữa hồ bơi hay tạo dáng trên bãi biển của Thanh Thuỷ nhanh chóng được chia sẻ khắp các diễn đàn sắc đẹp. Không ít người còn cho rằng đây chính là giai đoạn thăng hạng nhan sắc rõ rệt nhất của Thanh Thuỷ kể từ khi đăng quang.

Không chỉ gây chú ý bởi visual thăng hạng, Thanh Thuỷ còn khiến dân tình khó rời mắt nhờ body ngày càng "nét nèn nẹt". Trong loạt ảnh mới, nàng hậu khoe trọn vóc dáng nuột nà, vòng eo nhỏ, bờ vai thanh thoát cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Dù diện bikini bé xíu và tạo dáng khá táo bạo so với hình ảnh thường thấy, cô vẫn giữ được tổng thể sang chảnh, không hề phản cảm. Những góc nghiêng khoe lưng trần, xương quai xanh hay đường cong mềm mại càng làm visual của nàng hậu thêm cuốn hút.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Thời điểm mới chiến thắng, cô từng gây tranh cãi vì bị nhận xét khá an toàn, thiếu dấu ấn nổi bật so với nhiều nàng hậu trước đó. Tuy nhiên, không mất quá lâu để Thanh Thuỷ dần chứng minh sức hút riêng nhờ visual ngày càng thăng hạng, phong cách thời trang ổn định cùng hình ảnh sạch scandal.

Bước ngoặt lớn nhất của cô chính là chiến thắng tại Miss International 2024. Sau cuộc thi, Thanh Thủy được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao nhờ nhan sắc thanh lịch, khả năng giao tiếp cùng thần thái nhẹ nhàng đúng tiêu chí của đấu trường này. Cô cũng là một trong số ít nàng hậu Việt nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế.

Bên cạnh nhan sắc và hành trình thi sắc đẹp, chuyện tình cảm của Thanh Thủy cũng từng nhiều lần trở thành chủ đề được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Thời gian trước, nàng hậu từng bị réo tên trong nghi vấn hẹn hò với SOOBIN khi cả hai liên tục có những tương tác thân thiết. Từ ánh mắt, cách đứng cạnh nhau cho đến loạt khoảnh khắc được cho là "phát hint" mỗi khi xuất hiện chung đều khiến netizen đặt dấu hỏi lớn về mối quan hệ này.

Nhiều cư dân mạng cho rằng visual của cả hai quá đẹp đôi, chemistry cũng tự nhiên đến mức giống một cặp tình nhân thật sự. Tuy nhiên về sau, khi sản phẩm âm nhạc chính thức ra mắt và cả hai không còn những tương tác gây chú ý như trước, tin đồn hẹn hò cũng dần lắng xuống.

Đến giữa tháng 3/2026, Thanh Thủy lại tiếp tục bị gọi tên khi xuất hiện cùng Trịnh Thăng Bình. Cả hai bị bắt gặp có những khoảnh khắc khá thân thiết, thậm chí còn để lộ cảnh tay trong tay khiến mạng xã hội lập tức dậy sóng. Những hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, kéo theo hàng loạt bàn tán xoay quanh nghi vấn nàng hậu đang có tình yêu mới.

Sau đó, công ty chủ quản của Hoa hậu Thanh Thuỷ đã phát thông báo lên tiếng về những thông tin xoay quanh nàng hậu. Trong thông báo, công ty Sen Vàng cho biết Thanh Thuỷ vẫn đang tập trung vào các dự án chuyên môn, những chương trình xã hội cũng như các kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Phía công ty nhấn mạnh luôn tôn trọng đời sống cá nhân của các nghệ sĩ, cho rằng mỗi cá nhân đều có không gian riêng và quyền đưa ra những lựa chọn phù hợp cho cuộc sống của mình.

