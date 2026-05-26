Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai "hại" Harper Beckham thế này, nhìn ảnh cam thường không nhận ra tiểu thư nhà tỷ phú David Beckham

Theo Tiên Tiên | 26-05-2026 - 08:45 AM | Lifestyle

Loạt khoảnh khắc đời thường gây chú ý của con gái Beckham.

Gia đình quyền nhà David Beckham vừa có chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh tại thiên đường biển Ibiza (Tây Ban Nha). Sự xuất hiện của cô con gái út Harper Seven ở tuổi thiếu nữ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông.

Gia đình Beckham đi nghỉ dưỡng (Ảnh: BackGrid)

Chuyến du ngoạn bằng siêu du thuyền lần này là dịp để nhà Beckham ăn mừng cột mốc đặc biệt. Cựu danh thủ David Beckham vừa chính thức lọt vào danh sách tỷ phú của Vương quốc Anh với khối tài sản chạm mốc 1 tỷ bảng Anh, nhờ sự thành công vượt trội từ câu lạc bộ Inter Miami và các hợp đồng thương mại toàn cầu.

Tuy nhiên, tâm điểm của mọi ánh nhìn lại đổ dồn vào cô út Harper Seven. Ở tuổi thiếu nữ, Harper ngày càng phổng phao và sở hữu nét đẹp ngọt ngào, phúc hậu. Nhưng lần này qua loạt ảnh ống kính cam thường lại khiến cho tiểu thư Harper có phần mũm mĩm hơn thường ngày.

Harper lộ khuyết điểm qua ống kính cam thường (Ảnh: BackGrid)

Trong khi trước đó Harper lần nào xuất hiện cũng viral vì ngày càng phổng phao, ra dáng một thiếu nữ thanh lịch và được dự đoán sẽ là một mỹ nhân đình đám trong tương lai nhờ thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Harper trong loạt ảnh trước đó (Ảnh: IG)

Chuyến đi còn có sự góp mặt của cậu con trai Romeo Beckham cùng bạn gái Kim Turnbull. Cả gia đình đã có những khoảnh khắc thư giãn, vui vẻ bên nhau, cùng tắm nắng và tận hưởng kỳ nghỉ hè xa hoa sau một năm gặt hái nhiều thành công rực rỡ trong cả sự nghiệp lẫn kinh doanh.

Người đàn ông 62 tuổi có thân hình như ngoài 30 tiết lộ: Sáng nào cũng ăn cùng một món, tối phải làm 1 việc

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Tiểu thư Hà thành” kín tiếng trước sóng gió của chồng, liên tục ghi điểm vì cách ứng xử tinh tế

“Tiểu thư Hà thành” kín tiếng trước sóng gió của chồng, liên tục ghi điểm vì cách ứng xử tinh tế Nổi bật

Kiệt tác 'rừng hoa' san hô dưới biển Cù Lao Chàm

Kiệt tác 'rừng hoa' san hô dưới biển Cù Lao Chàm Nổi bật

Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam “phục thù”

Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam “phục thù”

08:07 , 26/05/2026
Nam ca sĩ đình đám một thời đi bán cà phê tại đường Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM: Khách đến mua không có chỗ đứng

Nam ca sĩ đình đám một thời đi bán cà phê tại đường Đinh Tiên Hoàng, TP.HCM: Khách đến mua không có chỗ đứng

07:55 , 26/05/2026
Tôi chuyển đến “ngôi nhà trong mơ” ở tuổi 36 và lần đầu hiểu cảm giác sống như trong phim là thế nào

Tôi chuyển đến “ngôi nhà trong mơ” ở tuổi 36 và lần đầu hiểu cảm giác sống như trong phim là thế nào

07:40 , 26/05/2026
Con gái Phi Nhung phải đưa con rời khỏi nhà, thông báo khẩn

Con gái Phi Nhung phải đưa con rời khỏi nhà, thông báo khẩn

07:20 , 26/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên