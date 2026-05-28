Nữ nghệ sĩ U60 là "bà hoàng phim trăm tỷ" bị 1 nhân viên mời ra khỏi rạp: "Tôi cảm thấy rất buồn"

Sau khi thông tin Tiểu Vy và nghệ sĩ Lê Giang bị một nhân viên tại rạp phim nhất quyết mời ra ngoài khi định chụp ảnh trong buổi ra mắt phim Ốc Mượn Hồn gây xôn xao, mới đây Lê Giang đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Mở đầu chia sẻ, nữ nghệ sĩ gửi lời chúc mừng ê-kíp bộ phim sau buổi công chiếu tối 26/5. Đồng thời, cô đặc biệt nhắc đến hai diễn viên trẻ mà mình gọi thân mật là “con gái”.

Hình ảnh Lê Giang và Tiểu Vy bị mời ra khỏi rạp.

“Trước tiên, Lê Giang xin chúc mừng buổi ra mắt bộ phim Ốc Mượn Hồn vào tối đêm qua ngày 26/5/2026. Chúc mừng cho hai cô con gái Tiểu Vy và Phạm Quỳnh Anh đã sở hữu thêm một vai diễn rất hay và dễ thương nữa cho mình”, cô viết.

Theo Lê Giang, cô nhận được lời mời trực tiếp từ Tiểu Vy tham dự sự kiện để ủng hộ bộ phim mà nàng hậu dành nhiều tâm huyết. “Mẹ ơi, mẹ nhớ đi xem ủng hộ con nha mẹ, phim này con tâm huyết lắm, mẹ nhớ đi xem với con nha mẹ”, Lê Giang thuật lại lời Tiểu Vy.

Nữ nghệ sĩ cho biết bản thân trân trọng lời mời của Tiểu Vy nên đã góp mặt tại sự kiện. Tuy nhiên, cô cũng xác nhận có xảy ra tình huống không mong muốn trong đêm họp báo, liên quan đến cách ứng xử của một cá nhân làm việc tại rạp phim.

“Đối với các sự kiện quan trọng như họp báo phim thì chắc chắn sẽ xảy ra những sự cố ngoài mong muốn. Và bản thân Lê Giang cũng không mong muốn có những sự việc đi quá xa, tương tự như việc một cá nhân làm việc tại rạp phim đã có hành động và lời nói thiếu tôn trọng đến nhiều người khác, trong đó có cả Lê Giang”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Đáng chú ý, Lê Giang bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể chụp được bức ảnh cùng Tiểu Vy như mong muốn của nàng hậu. “Lê Giang cảm thấy rất buồn khi con gái Tiểu Vy muốn mời Lê Giang xuống chụp một tấm hình cùng nhau, nhưng tiếc là lại không thể trọn vẹn vì một hành động thiếu tôn trọng và lời nói thiếu lịch sự của một cá nhân khác”, cô viết.

Lê Giang được gọi là "bà hoàng phim trăm tỷ" sau thành công của Nhà Bà Nữ, Bộ tứ báo thủ, Bố già...

Dù gặp sự cố, Lê Giang cho biết cô vẫn ở lại xem trọn vẹn bộ phim thay vì bỏ về giữa chừng. Nữ nghệ sĩ hài hước chia sẻ: “Nhưng mà vẫn ngồi coi hết phim nha chứ không có giận mà bỏ về đâu”.

Khép lại bài đăng, Lê Giang bày tỏ mong muốn nghệ sĩ và khách mời tham dự các sự kiện trong tương lai sẽ nhận được sự tôn trọng tối thiểu cần có, đồng thời gửi lời chúc bộ phim Ốc Mượn Hồn thành công và nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Nghệ sĩ Lê Giang sinh năm 1972 tại Vĩnh Long là nữ diễn viên hài, cải lương và điện ảnh có thâm niên hơn 30 năm cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Khởi đầu là một đào chính cải lương tài năng từ năm 15 tuổi, chị sau đó chuyển hướng sang diễn hài và hiện nay gặt hái thành công vang dội với danh xưng "bà hoàng phim trăm tỷ" qua các bộ phim điện ảnh ăn khách của Trấn Thành như Bố Già và Nhà Bà Nữ, Bộ tứ báo thủ... Về đời tư, sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị hiện có cuộc sống độc thân sung túc bên các con, trong đó hai con lớn là Duy Phước và Lê Lộc cũng nối nghiệp mẹ làm nghệ sĩ.